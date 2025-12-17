Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión. Foto: Barrio París-Londres.

Santiago es conocido por reunir múltiples barrios patrimoniales, distritos gastronómicos y enclaves culturales, los cuales atraen la atención tanto de sus habitantes como de los turistas que visitan la capital.

A lo largo de 2025, algunos barrios acumularon miles de menciones en redes sociales, medios y plataformas digitales, lo que ha permitido descifrar cuáles son los espacios qué más llaman la atención de santiaguinos y visitantes.

La agencia de marketing digital y comunicación, SOUL, hizo una revisión de datos para medir cuáles fueron los que “la llevaron” en 2025 y seguirán al alza el año que viene, de acuerdo a sus pronósticos.

Para ello, utilizaron el Share of Voice (SOV), un indicador que representa el porcentaje de menciones que cada barrio concentra respecto al total de la conversación.

En otras palabras, se trata de la cuota de visibilidad que cada zona captura en el ecosistema digital: mientras mayor es el SOV, mayor es la relevancia del barrio en la discusión pública, afirman desde la agencia.

Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión. Foto: Terrazas San Cristóbal.

Cuáles son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026

El barrio Yungay lidera la revisión realizada por SOUL: concentró el 40% del SOV, equivalente a más de 8.100 publicaciones.

Le sigue de cerca la zona de Franklin, que entre el barrio propiamente tal (30,1%) y el Persa Bío Bío (9,2%) suma casi el 40%.

Barrio Bellavista registró el 10% de las menciones con más de 2.000 publicaciones, manteniendo su vigencia como referente nocturno y gastronómico.

Barrio Italia alcanzó el 7,7%, mientras que el Mercado París-Londres cerró con el 2,9%, consolidando su posición como un evento clave del centro histórico.

El barrio París-Londres es conocido por su arquitectura de inspiración europea de principios del siglo XX y por ser la sede del Mercado París-Londres, instancia que toma las calles una vez al mes y reúne a artistas, diseñadores emergentes, ilustradores, ceramistas, editoriales independientes y proyectos culinarios.

A unos kilómetros hacia el oriente, en barrio Italia, se encuentra un distrito cultural y gastronómico que combina restauración patrimonial con innovación de autor. En sus calles figuran talleres, tiendas de diseño, cafés de tostadores locales, heladerías y una oferta culinaria que incluye desde sandwicherías hasta cocinas nikkei y panaderías artesanales.

Hacia el poniente, el barrio Yungay posee arquitectura patrimonial, casonas, museos, plazas centenarias y una escena artística que incluye murales y proyectos independientes. También destacan distintos bares de autor, restaurantes y colectivos culturales.

En cuanto a la vida nocturna, Bellavista sigue siendo un referente, de acuerdo al análisis de SOUL. El barrio cuenta con diversas propuestas para los amantes del arte, la fiesta, el teatro, la gastronomía y la música.

Este año, la zona estrenó el centro gastronómico Terrazas San Cristóbal, el cual se presenta como un complejo moderno, íntimo y diverso que reúne once restaurantes y bares, además de terrazas panorámicas que se integran con el barrio.

Franklin, por su parte, es conocido por su comercio, sus espacios creativos y su gastronomía.

En el Persa Bío Bío se pueden encontrar muebles vintage, discos, ropa, antigüedades, libros y comida para diversos gustos. De la misma manera, Factoría Franklin se ha consolidado como un epicentro de arte, diseño, manufactura creativa y gastronomía, donde conviven proyectos como Ají Veneno, La Fiambrería, Lazzaroni y Destilados Quintal, entre muchos otros locatarios que han configurado una comunidad vibrante.