SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Un análisis de datos elaborado por la agencia de marketing digital y comunicación, SOUL, determinó cuáles fueron los que “la llevaron” este año en el mundo digital y seguirán en esa línea el periodo que viene, de acuerdo a sus pronósticos. Entre estos se encuentran Barrio Bellavista y París-Londres.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión. Foto: Barrio París-Londres.

    Santiago es conocido por reunir múltiples barrios patrimoniales, distritos gastronómicos y enclaves culturales, los cuales atraen la atención tanto de sus habitantes como de los turistas que visitan la capital.

    A lo largo de 2025, algunos barrios acumularon miles de menciones en redes sociales, medios y plataformas digitales, lo que ha permitido descifrar cuáles son los espacios qué más llaman la atención de santiaguinos y visitantes.

    La agencia de marketing digital y comunicación, SOUL, hizo una revisión de datos para medir cuáles fueron los que “la llevaron” en 2025 y seguirán al alza el año que viene, de acuerdo a sus pronósticos.

    Para ello, utilizaron el Share of Voice (SOV), un indicador que representa el porcentaje de menciones que cada barrio concentra respecto al total de la conversación.

    En otras palabras, se trata de la cuota de visibilidad que cada zona captura en el ecosistema digital: mientras mayor es el SOV, mayor es la relevancia del barrio en la discusión pública, afirman desde la agencia.

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión. Foto: Terrazas San Cristóbal.

    Cuáles son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026

    El barrio Yungay lidera la revisión realizada por SOUL: concentró el 40% del SOV, equivalente a más de 8.100 publicaciones.

    Le sigue de cerca la zona de Franklin, que entre el barrio propiamente tal (30,1%) y el Persa Bío Bío (9,2%) suma casi el 40%.

    Barrio Bellavista registró el 10% de las menciones con más de 2.000 publicaciones, manteniendo su vigencia como referente nocturno y gastronómico.

    Barrio Italia alcanzó el 7,7%, mientras que el Mercado París-Londres cerró con el 2,9%, consolidando su posición como un evento clave del centro histórico.

    El barrio París-Londres es conocido por su arquitectura de inspiración europea de principios del siglo XX y por ser la sede del Mercado París-Londres, instancia que toma las calles una vez al mes y reúne a artistas, diseñadores emergentes, ilustradores, ceramistas, editoriales independientes y proyectos culinarios.

    A unos kilómetros hacia el oriente, en barrio Italia, se encuentra un distrito cultural y gastronómico que combina restauración patrimonial con innovación de autor. En sus calles figuran talleres, tiendas de diseño, cafés de tostadores locales, heladerías y una oferta culinaria que incluye desde sandwicherías hasta cocinas nikkei y panaderías artesanales.

    Hacia el poniente, el barrio Yungay posee arquitectura patrimonial, casonas, museos, plazas centenarias y una escena artística que incluye murales y proyectos independientes. También destacan distintos bares de autor, restaurantes y colectivos culturales.

    En cuanto a la vida nocturna, Bellavista sigue siendo un referente, de acuerdo al análisis de SOUL. El barrio cuenta con diversas propuestas para los amantes del arte, la fiesta, el teatro, la gastronomía y la música.

    Este año, la zona estrenó el centro gastronómico Terrazas San Cristóbal, el cual se presenta como un complejo moderno, íntimo y diverso que reúne once restaurantes y bares, además de terrazas panorámicas que se integran con el barrio.

    Franklin, por su parte, es conocido por su comercio, sus espacios creativos y su gastronomía.

    En el Persa Bío Bío se pueden encontrar muebles vintage, discos, ropa, antigüedades, libros y comida para diversos gustos. De la misma manera, Factoría Franklin se ha consolidado como un epicentro de arte, diseño, manufactura creativa y gastronomía, donde conviven proyectos como Ají Veneno, La Fiambrería, Lazzaroni y Destilados Quintal, entre muchos otros locatarios que han configurado una comunidad vibrante.

    Lee también:

    Más sobre:SantiagoTurismoGastronomíaCulturaBarrio YungayBarrio FranklinPersa Bío BíoBarrio BellavistaBellavistaBarrio ItaliaMercado París-LondresBarrio París-LondresLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Kast: “A partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros ministros”

    Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

    Expropiación megatoma de San Antonio: inmobiliaria dueña del terreno acusa estar a “oscuras” en proceso

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Kast: “A partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros ministros”

    Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor
    Negocios

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental
    El Deportivo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental

    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    “No me olviden, porque volveré”: la sentida despedida de Matías Palavecino para confirmar su salida de Coquimbo Unido

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas
    Cultura y entretención

    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026
    Mundo

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni