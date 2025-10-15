SUSCRÍBETE
Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

El evento se desarrollará este fin de semana y se extenderá por tres días. Contará con cerca de 100 expositores, experiencias gastronómicas, charlas, actividades y presentaciones musicales en vivo. Revisa acá la programación.

Alexis Paiva Mack
Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025. Foto: Rosario Alfonso.

Este fin de semana se desarrollará la 16ª versión de Mercado Paula, panorama cultural, gastronómico y de entretención que a lo largo de su historia ha convocado a más de 300.000 personas y dado vitrina a más de 1.200 expositores, artistas y chefs.

Donde la cultura se come, se baila, se vive es el concepto que reúne los renovados sectores, contenidos y expositores del destacado evento familiar, el cual se realizará por tres días en el Parque Padre Hurtado, en la comuna de La Reina.

En sus quince versiones anteriores, Mercado Paula fue un encuentro gourmet con la cocina al centro de la escena.

Sin embargo, este año se transforma en un mercado urbano, con cerca de 100 expositores de diseño, moda y decoración, que se suman a la experiencia gastronómica. Restaurantes, foodtrucks y barras de cocteles, vinos y cervezas serán parte de la instancia.

Mercado Paula reunirá presentaciones en vivo de reconocidos chefs, lanzamientos de libros y charlas exclusivas, mientras que la programación de talleres y actividades abarca desde cocina nikkei, coctelería y meal prep hasta poesía visual, acuarela, máscaras de animales, lectura infantil, robótica y cultivo de brotes.

El evento también contará con música al aire libre para diferentes preferencias, a cargo de aclamados nombres como Los Tetas, Rosario Alfonso, DJ Bitman, Colibrí Waves, Seb & Soto y La Sour Band.

El encuentro, que se extenderá por tres jornadas, se presenta como una fiesta cultural diseñada para un público diverso, con ganas de descubrir, aprender y divertirse en un solo lugar.

Cuándo es Mercado Paula 2025 y dónde comprar entradas

Mercado Paula 2025 se desarrollará desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de octubre en el Parque Padre Hurtado, ubicado en Av. Francisco Bilbao 8105, La Reina.

El horario del viernes y sábado será entre 11:00 y 23:00, mientras que el domingo funcionará desde las 11:00 hasta las 21:00.

Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketplus. El pase tiene un valor general adulto de $8.900 más cargo por servicio y es válido para cualquiera de los tres días, mientras que el acceso para niños de hasta 12 años el acceso es liberado.

Al adquirir boletos hay un descuento de 20% con tarjeta Las Condes y Providencia, y una rebaja de 25% para vecinos de La Reina y miembros de Beneficios Club LT, ingresando el RUT.

Conoce más detalles y la programación de Mercado Paula haciendo clic en este enlace y a continuación.

