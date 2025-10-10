SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Una selección de panoramas y actividades para el sábado y domingo 10 y 11 de octubre: festivales, conciertos, obras, arte y mucho más. Ojo: muchas de las actividades son gratuitas.

Cristóbal BleyPor 
Cristóbal Bley
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Hay un nuevo parque en la ciudad

Además de un cementerio, el Parque del Recuerdo siempre ha querido ser lo que dice su nombre: un espacio en el cual, aparte de rememorar a quienes ya no están, encontrar algo de calma y belleza. Desde este sábado eso será todavía más cierto con la apertura de Más Parque, un recinto para todo público con pasarelas, un laberinto vegetal, juegos, instalaciones educativas y un anfiteatro, que será inaugurado hoy por Mazapán.

Dirección

Laguna Parque del Recuerdo (Américo Vespucio 555, Huechuraba)

Horario

Sábado, desde las 10:00

Entrada

Gratuita

Muestra colectiva de pinturas en Independencia

Para escapar del alonsocordovismo de las galerías de arte, concentradas casi todas en unas pocas cuadras de Vitacura, nació el año pasado el Galpón Independencia, un espacio justo en el centro de esta comuna, muy amplio y luminoso, que durante octubre exhibirá “El Pasaje”, una exposición colectiva del Taller Vial y Schmidt, con pinturas de Carolina Varela, Luz Benedetti, Carolina André y Polo Ramírez.

Dirección

Galpón Independencia (Padre Las Casas 2469, Independencia)

Horario

Sábado, de 12 a 14:00

Entrada

Gratuita

Una feria de vinos diferente

Ya es la quinta vez que Álvaro Romero, chef y dueño del restorán La Mesa, organiza esta feria de vinos, ahora con la curatoría de Sebastián Lobos, sommelier del bar Masal. En vez de ordenar por zonas o valles, aquí buscan destacar territorios, climas, suelos y nombres propios. Habrán veinte viñas con más de cuarenta etiquetas distintas. La entrada incluye copa, degustación de todos los vinos y un snack de bienvenida.

Dirección

La Mesa (Alonso de Córdova 2767, Vitacura)

Horario

Sábado, de 12 a 20:00

Entrada

$35 mil en @masal_bardevinos ($45 mil en la puerta)

K-pop en el Teatro Oriente

El pop coreano completo su aterrizaje: de una fiebre subterránea, que se contagiaba en adolescentes de manera casi secreta, pasó a ser una industria ya transversal e institucionalizada, con presencia en todos los formatos. Incluso en un teatro emblemático como el Oriente,donde en dos turnos se presentarán grupos locales de k-pop, como Q_Are, Feña Burgos y Trick Cover, además de conjuntos de dance cover.

Dirección

Teatro Oriente (Pedro de Valdivia 099, Providencia)

Horario

Sábado, de 12 a 14:20 y de 15:20 a 18:00

Entrada

Gratuita (hasta agotar stock)

Pedaleo nocturno por Andrés Bello

El éxtasis de pedalear a las anchas por una avenida exorcizada de autos, sentimiento que se fomenta cada mañana de domingo en la Ciclorecreovía, solo puede aumentar cuando además se hace al atardecer, con el frescor de la noche sabatina primaveral y las luces de la ciudad como escenario. Serán 3,6 kms libres de motores por la Av. Andrés Bello, en Providencia, con un tramo rosa para concientizar sobre el cáncer de mama.

Dirección

Av. Andrés Bello (entre Pío Nono y Nueva Tobalaba)

Horario

Sábado, entre las 18 y 00:00

Entrada

Gratuita

Los ochentas según Iván Navarro

Acaba de comenzar la Bienal de Artes Mediales, que repartirá sus exhibiciones, montajes e instalaciones por sedes en distintas comunas de la capital. Una de ellas será el GAM, donde hasta el 26 de octubre estará Penumbra, montaje del chileno Iván Navarro que incorpora performances, videos, gráficas y actuaciones en vivo, siempre moviéndose alrededor de la música y el arte under chileno de los 80.

Dirección

Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

Horario

Sábado, 12:00

Entrada

Gratuita

Comida y danza española en el MUT

Este domingo, 12 de octubre, se conmemora el “Encuentro entre dos mundos”, antes conocido como Día de la Raza, una manera de recordar el día en que los europeos llegaron a este continente para nunca más abandonarlo. Ahora, al menos, permanecen de formas más amables, algunas deliciosas como El Valenciano, restorán de cocina española en el MUT que este sábado tendrá clases de flamenco y una sesión de tablao en vivo.

Dirección

El Valenciano (Apoquindo 2730, piso -2, Las Condes)

Horario

Sábado, desde las 18:30

Entrada

Gratuita

Una obra valiente y vigente 47 años después

En 1978, tres estudiantes de Medicina en la U. de Chile escribieron y protagonizaron una obra que consiguió, en plena dictadura, exponer una ácida crítica al poder. Con inteligencia y subliminalidad, Baño a baño ganó rápida trascendencia, tanto así que está entre los 40 montajes más representativos del Bicentenario. Sus creadores —Guillermo de la Parra, Jorge Vega y Jorge Pardo— la vuelven a representar.

Dirección

Teatro ICTUS (Merced 349, Santiago)

Horario

Domingo, 19:00

Entrada

Desde $10.595 en ticketplus.cl

Cantatas de Bach en la Catedral

Bach, la superestrella del barroco, compuso más de 200 cantatas, un catálogo que el director Víctor Alarcón, dos meses antes de morir en 2018, se propuso representar completo en distintas sesiones y lugares de la capital y convertir a nuestra ciudad en la primera de Latinoamérica en conseguirlo. Así nació Bach Santiago, que este domingo, y por primera vez en la Catedral Metropolitana, llegará a la número 150.

Dirección

Catedral Metropolitana (Plaza de Armas 498, Santiago)

Horario

Domingo, 18:00

Entrada

Gratis en musica.uc.cl

Más sobre:PanoramasPanoramas gratisGuía del OcioSantiagoParquesVinosArteK-popIván NavarroTeatroBach

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abre Jara y cierra Kast: este será el orden de aparición de los presidenciables en inicio de la franja electoral

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Venezuela por su amistoso en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Venezuela por su amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

Abre Jara y cierra Kast: este será el orden de aparición de los presidenciables en inicio de la franja electoral
Chile

Abre Jara y cierra Kast: este será el orden de aparición de los presidenciables en inicio de la franja electoral

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión

Un total de 50 personas detenidas deja operativo por ropa falsificada: se incautaron más de 10 mil prendas

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones
Negocios

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones

El desconocido proceso sancionatorio de la Bolsa de Santiago en contra de STF Capital

Copec se reúne con ministro de Economía y acusa retraso grave de proyecto Las Salinas por “exceso de burocracia”

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio
Tendencias

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El último gesto de amor de Miguel Ángel Russo por Boca Juniors
El Deportivo

El último gesto de amor de Miguel Ángel Russo por Boca Juniors

La respuesta de Pablo Milad a Nicolás Córdova luego de los dardos del DT tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a D. La Serena. Deportes Limache por la Copa Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres
Cultura y entretención

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Soda Stereo llega a Chile con su show que incluye a Gustavo Cerati virtual

A 100 años de su estreno: El Húsar de la Muerte inaugurará la edición 2025 de FICViña

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea
Mundo

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Netanyahu insiste en que Trump se merece el Nobel de la Paz por el acuerdo de Gaza

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida