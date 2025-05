Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de mayo

Vinos boutique en La Florida

Foto: Municipalidad de La Florida.

El espíritu agrícola de La Florida, alguna vez una zona de campos y viñas, sigue vivo aunque ya no se produzca ninguna botella. Así se demostrará en la segunda versión de su Wine Fest, una fiesta del vino que mezcla la innovación de las nuevas viñas boutique —habrá más de treinta— con la tradición de una comuna con raíces rurales. La entrada es gratis pero para degustar hay que comprar una copa.

Dirección

Plaza Cívica de La Florida (Vicuña Mackenna 7210, La Florida)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 10 PM

Entrada

Gratuita (copas desde $10.990 en toliv.com)

Ropa usada vecinal

En las profundidades de nuestros clósets se esconde un tesoro. Olvidadas en bolsas, entretechos o bodegas, la ropa que no usamos, que se acumula a velocidades espantosas, puede salvarnos el fin de mes. Eso pretenden en la Feria Perchero, una actividad del municipio de Las Condes para que vecinos vendan prendas que ya no usan, pero en buen estado, y otros cambien de look a precio módico. Participar es gratis.

Dirección

Parque Los Dominicos (Apoquindo 8908, Las Condes)

Horario

Sábado, de 10 AM a 2 PM

Entrada

Gratuita

Las novedades de la música antigua

¿Corresponde llamar música antigua a composiciones que todavía nos remueven, que siguen aportando belleza con sus melodías atemporales y que, por más siglos que tengan, aún son más efectivas a la hora de emocionarnos que tantas canciones nuevas y desechables? Una pregunta válida para el Festival Internacional de Música Antigua, que hasta la próxima semana organiza la Usach. Hoy hay conciertos del barroco español e italiano.

Dirección

Teatro Aula Magna Usach (Víctor Jara 3555, Estación Central)

Horario

Sábado,

Entrada

Gratuita (previa inscripción en portaldisc.com)

Una feria con todo (menos gluten)

Algo más de 200 mil personas en Chile son celíacas, el 80 por ciento de ellas mujeres. Una cifra que crece cada año y que sufre en cada evento gastronómico, donde suelen abundar el pan, la masa, la tortilla, la pasta y el pastel, pero faltan los productos sin gluten. Pero eso es lo que sobrará este fin de semana en la Plaza Ñuñoa, donde la Cumbre Sin Gluten tendrá charlas, talleres, lanzamientos, mucha comida y nada de trigo.

Dirección

Plaza Ñuñoa Sur (Manuel de Salas 71, Ñuñoa)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 8 PM

Entrada

Gratuita

Miles de muñecas en el Persa

Las muñecas, juguete que tanto se vendía el siglo pasado, ya no son una obsesión principalmente infantil sino una pasión de adultos, mezcla perfecta entre nostalgia y vicio coleccionista. Una obsesión suficientemente grande como para que el sábado y el domingo se reúnan docenas de expositores y cientos de personas en el Persa Biobío para vender, comprar, mostrar o buscar miles de Barbies, Bratz y Rainbow High, entre otras marcas.

Dirección

Galpón 5 Persa Víctor Manuel (San Isidro 2257, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10 AM a 6 PM

Entrada

Gratuita

Nile Rodgers en el casino

El fundador de Chic, compositor para Diana Ross, productor de Like a Virgin, colaborador de David Bowie, INXS y Duran Duran, ganador de Grammys con Beyoncé y Daft Punk, pero principalmente uno de los guitarristas más singulares de la historia, tocará este domingo en Chile. Las trenzas de Nile Rodgers y su Fender Stratocaster de 1960 se subirán a tocar un hit tras otro en el Arena Monticello.

Dirección

Gran Arena Monticello (Ruta 5 Sur KM 57, Mostazal)

Horario

Domingo, 7 PM

Entrada

Desde $51.750 en puntoticket.com

Un buen domingo

Los Vásquez, Santa Feria, Natalia Valdebenito y Stefan Kramer estarán en Un buen domingo. Evelyn Vera

No todo esta perdido para la tristeza de los domingos en la tarde. Esta semana debutará un evento que pretende deshacer ese ánimo decadente y convertir las horas previas al lunes en una esperanza. Stefan Kramer, Santa Feria, Natalia Valdebenito y Los Vásquez animarán un combo de risas, baile y música chilena para que el fin del fin de semana sea un motivo de fiesta y no de miseria.

Dirección

Estadio Chimkowe (Av. Grecia 8787, Peñalolén)

Horario

Domingo, desde las 5 PM

Entrada

$34.500 en ticketone.cl

Festival de velocidad en Codegua

Como estar en una partida de Gran Turismo pero en la vida real: así será el Festival of Speed, el ya tradicional evento de autos y velocidad que cada año organiza Cars & Coffee. Un verdadero desfile de vehículos antiguos, monoplazas de carreras y máquinas enchuladas, la experiencia más cercana a la de un gran prix en Chile, aunque sin adelantamientos ni choques.

Dirección

Autódromo de Codegua (Estancilla 1507, Codegua)

Horario

Sábado y domingo, desde las 9 AM

Entrada

Desde $105.000 en ticketplus.cl

Una animación sobre el Holocausto

El director francés Michel Hazanavicius, inesperadamente famoso cuando ganó el Oscar por su polémica cinta El artista, vuelve ahora a la cartelera chilena pero con una película diametralmente opuesta: una drama animado ambientado en la Segunda Guerra Mundial, donde una pobre familia de leñadores encuentra a un bebé en el bosque, cuyo destino era un campo de concentración.

Dirección

Cineplanet Costanera (Andrés Bello 2425, Providencia)

Horario

Domingo, 5:15 PM

Entrada

Desde $5.900 en cineplanet.cl