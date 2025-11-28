BLACK SALE $990
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Bandas gratis en Valparaíso, una feria de vinos, un festival de naturaleza y música; todo eso y mucho más en nuestra selección de actividades para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre. ¡Muchas son gratis!

    Cristóbal BleyPor 
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre.

    Ladera Sur: un festival natural con Gepe y Ana Tijoux

    Ladera-Sur-Fest-1-ok.jpg cristorres

    Esta es la cuarta vez que Ladera Sur —lo más parecido a NatGeo que tenemos en Chile— se lanza con su propio festival, donde siempre consiguen equilibrar debate, talleres y exposiciones sobre conservación y consciencia ambiental, con juegos, muchos emprendimientos y música chilena en vivo. El sábado tocan Quique Neira, Mazapán y Gepe, mientras que el domingo, como platos fuertes, están Dënver y Ana Tijoux.

    Dirección

    Parque Santa Rosa de Apoquindo (Colón 8914, Las Condes)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 21:30

    Entrada

    $16 mil (niños gratis hasta los 12 años) en ticketmaster.cl

    Bocas Moradas: vinos de autor en Barrio Italia

    Bocas-Moradas.jpg la-tercera

    Uno podría pasar cada fin de semana saltando de una feria de vino a otra, tanta es la oferta de este tipo de eventos en la capital. Un boom que de seguro no existiría sin Bocas Moradas, feria pionera en esto de juntar productores boutique, difíciles de encontrar en tiendas, y acercarlas al público santiaguino. Esta, su edición más grande, tendrá 48 viñas La entrada incluye copa y 15 degustaciones.

    Dirección

    Factoría Italia (Italia 830, Providencia)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 21:00

    Entrada

    $23 mil (sáb) y $18.400 (dom) en puntoticket.com

    Un día de granja en Lonquén

    Ahora, cuando los días todavía no son infernales, hay que aprovechar de pasarlos al aire libre, antes de que el sol se vuelva criminal. Mejor aún si es afuera de la ciudad, entre las plantas y animales de la Granja Educativa, donde además de pasear bajo la sombra de árboles frutales, hay vacas, caballos, cabras, chanchos, ciervos y otras especies a las cuales se puede acariciar y alimentar.

    Dirección

    Granja Educativa Lonquén (Camino Las Parcelas 20, Isla de Maipo)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 18:30

    Entrada

    $9 mil en entrekids.cl

    Cerámica gres para todos en Las Condes

    Con la cerámica gres —y cualquier otra artesanía—, no se trata solo de fabricar con las manos algo que antes no existía, sino de darle uso y sentido al tiempo, hoy secuestrado por las pantallas distractoras, y recuperar así la trascendencia de los objetos. Para compartir este oficio, 45 ceramistas se reunirán a mostrar su trabajo, enseñarlo en talleres gratuitos y venderlo a muy interesantes precios.

    Dirección

    Centro Cultural Las Condes (Nuestra Sra del Rosario 30, Las Condes)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 19:00

    Entrada

    Gratuita (descarga en passline.com)

    Rockódromo: bandas nuevas y consagradas en el Puerto

    El Rockódromo, aparte de ser un festival gratuito donde tocarán grandes nombres como Illapu, Javiera Mena, Criminal o Saiko, es también un promotor de las bandas jóvenes, especie en extinción ante el auge de solistas urbanos. Grupos de todas las regiones de Chile debutarán ante el público masivo, forjándose en escenarios como el Teatro Municipal de Valparaíso, Trotamundos y la Plaza Sotomayor.

    Dirección

    Plaza Sotomayor, Valparaíso

    Horario

    Sábado y domingo, desde las 16:00

    Entrada

    Gratuita

    Sirk: la primera expo de un histórico del graffiti

    Los agudos y coloridos trazos de Carlos Sirk llevan casi 30 años decorando los muros callejeros, principalmente en Santiago pero también en el resto del mundo. Sin abandonar su espíritu inicial, muy arraigado en la cultura suburbana del hiphop, ahora tendrá su primera muestra en solitario dentro de una galería, musicalizada por DJs. Eso sí, será efímera como un tag nocturno: solo durará la noche de este sábado.

    Dirección

    Espacio Mural (Santo Domingo 2276, Santiago)

    Horario

    Sábado, de 20 a 00:00

    Entrada

    Gratuita

    Una gran y desconcertante película argentina

    Para quienes disfrutan de la confusión y rechazan las categorías, prefieren lo ambiguo a lo concreto, gozan de la complejidad y sospechan de lo fácil, el cine de la argentina Lucrecia Martel, tan premiado como debatido, puede ser un lugar seguro. En especial esta película, La mujer sin cabeza (2008), donde lo que no se dice y no se ve es incluso más trascendente de lo que aparece en pantalla.

    Dirección

    Sala K / U. Mayor (Marín 321, Santiago)

    Horario

    Sábado, 20:30

    Entrada

    $3.200 en ticketplus.cl

    Homenaje a las empanadas salteñas

    La empanada, aunque queramos convencernos de aquello, no es única y original de Chile. Casi cada país sudamericano tiene su versión, parecida pero diferente a la del vecino. Por ejemplo la salteña: es la más popular de Bolivia, pequeña, dulce y jugosa, pero la historia dice que vino de la provincia argentina de Salta. Como sea, el domingo se la festejará en el consulado boliviano con mucho sabor.

    Dirección

    Consulado de Bolivia (Santa María 2796, Providencia)

    Horario

    Domingo, de 10 a 16:30

    Entrada

    Gratuita

    Pulsar 2025: la música chilena condensada en un solo lugar

    En este hiperestimulado ambiente, lleno de opciones y dispersión, la mejor manera de ponerse al día con la música chilena es saliendo del streaming y verla cara a cara, en Pulsar, la tradicional feria organizada por la SCD. Durante tres días se presentarán leyendas como Pánico, contemporáneos como Niños del Cerro o revelaciones como Catalina y Las Bordonas de Oro, Suscriptores de La Tercera tienen 20% de descuento.

    Dirección

    Estación Mapocho (Metro Cal y Canto, Santiago)

    Horario

    Viernes 5, Sábado 6 y domingo 7/12, desde las 12:00

    Entrada

    Desde $10 mil en portaldisc.com

