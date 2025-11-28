Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre.

Ladera Sur: un festival natural con Gepe y Ana Tijoux

Ladera-Sur-Fest-1-ok.jpg cristorres

Esta es la cuarta vez que Ladera Sur —lo más parecido a NatGeo que tenemos en Chile— se lanza con su propio festival, donde siempre consiguen equilibrar debate, talleres y exposiciones sobre conservación y consciencia ambiental, con juegos, muchos emprendimientos y música chilena en vivo. El sábado tocan Quique Neira, Mazapán y Gepe, mientras que el domingo, como platos fuertes, están Dënver y Ana Tijoux.

Dirección

Parque Santa Rosa de Apoquindo (Colón 8914, Las Condes)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 21:30

Entrada

$16 mil (niños gratis hasta los 12 años) en ticketmaster.cl

Bocas Moradas: vinos de autor en Barrio Italia

Bocas-Moradas.jpg la-tercera

Uno podría pasar cada fin de semana saltando de una feria de vino a otra, tanta es la oferta de este tipo de eventos en la capital. Un boom que de seguro no existiría sin Bocas Moradas, feria pionera en esto de juntar productores boutique, difíciles de encontrar en tiendas, y acercarlas al público santiaguino. Esta, su edición más grande, tendrá 48 viñas La entrada incluye copa y 15 degustaciones.

Dirección

Factoría Italia (Italia 830, Providencia)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 21:00

Entrada

$23 mil (sáb) y $18.400 (dom) en puntoticket.com

Un día de granja en Lonquén

Ahora, cuando los días todavía no son infernales, hay que aprovechar de pasarlos al aire libre, antes de que el sol se vuelva criminal. Mejor aún si es afuera de la ciudad, entre las plantas y animales de la Granja Educativa, donde además de pasear bajo la sombra de árboles frutales, hay vacas, caballos, cabras, chanchos, ciervos y otras especies a las cuales se puede acariciar y alimentar.

Dirección

Granja Educativa Lonquén (Camino Las Parcelas 20, Isla de Maipo)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 18:30

Entrada

$9 mil en entrekids.cl

Cerámica gres para todos en Las Condes

Con la cerámica gres —y cualquier otra artesanía—, no se trata solo de fabricar con las manos algo que antes no existía, sino de darle uso y sentido al tiempo, hoy secuestrado por las pantallas distractoras, y recuperar así la trascendencia de los objetos. Para compartir este oficio, 45 ceramistas se reunirán a mostrar su trabajo, enseñarlo en talleres gratuitos y venderlo a muy interesantes precios.

Dirección

Centro Cultural Las Condes (Nuestra Sra del Rosario 30, Las Condes)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 19:00

Entrada

Gratuita (descarga en passline.com)

Rockódromo: bandas nuevas y consagradas en el Puerto

El Rockódromo, aparte de ser un festival gratuito donde tocarán grandes nombres como Illapu, Javiera Mena, Criminal o Saiko, es también un promotor de las bandas jóvenes, especie en extinción ante el auge de solistas urbanos. Grupos de todas las regiones de Chile debutarán ante el público masivo, forjándose en escenarios como el Teatro Municipal de Valparaíso, Trotamundos y la Plaza Sotomayor.

Dirección

Plaza Sotomayor, Valparaíso

Horario

Sábado y domingo, desde las 16:00

Entrada

Gratuita

Sirk: la primera expo de un histórico del graffiti

Los agudos y coloridos trazos de Carlos Sirk llevan casi 30 años decorando los muros callejeros, principalmente en Santiago pero también en el resto del mundo. Sin abandonar su espíritu inicial, muy arraigado en la cultura suburbana del hiphop, ahora tendrá su primera muestra en solitario dentro de una galería, musicalizada por DJs. Eso sí, será efímera como un tag nocturno: solo durará la noche de este sábado.

Dirección

Espacio Mural (Santo Domingo 2276, Santiago)

Horario

Sábado, de 20 a 00:00

Entrada

Gratuita

Una gran y desconcertante película argentina

Para quienes disfrutan de la confusión y rechazan las categorías, prefieren lo ambiguo a lo concreto, gozan de la complejidad y sospechan de lo fácil, el cine de la argentina Lucrecia Martel, tan premiado como debatido, puede ser un lugar seguro. En especial esta película, La mujer sin cabeza (2008), donde lo que no se dice y no se ve es incluso más trascendente de lo que aparece en pantalla.

Dirección

Sala K / U. Mayor (Marín 321, Santiago)

Horario

Sábado, 20:30

Entrada

$3.200 en ticketplus.cl

Homenaje a las empanadas salteñas

La empanada, aunque queramos convencernos de aquello, no es única y original de Chile. Casi cada país sudamericano tiene su versión, parecida pero diferente a la del vecino. Por ejemplo la salteña: es la más popular de Bolivia, pequeña, dulce y jugosa, pero la historia dice que vino de la provincia argentina de Salta. Como sea, el domingo se la festejará en el consulado boliviano con mucho sabor.

Dirección

Consulado de Bolivia (Santa María 2796, Providencia)

Horario

Domingo, de 10 a 16:30

Entrada

Gratuita

Pulsar 2025: la música chilena condensada en un solo lugar

En este hiperestimulado ambiente, lleno de opciones y dispersión, la mejor manera de ponerse al día con la música chilena es saliendo del streaming y verla cara a cara, en Pulsar, la tradicional feria organizada por la SCD. Durante tres días se presentarán leyendas como Pánico, contemporáneos como Niños del Cerro o revelaciones como Catalina y Las Bordonas de Oro, Suscriptores de La Tercera tienen 20% de descuento.

Dirección

Estación Mapocho (Metro Cal y Canto, Santiago)

Horario

Viernes 5, Sábado 6 y domingo 7/12, desde las 12:00

Entrada

Desde $10 mil en portaldisc.com