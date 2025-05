KrossBar, el nuevo hit cervecero de Providencia

¿Puede haber algo más irresistible que una cerveza bien helada? Difícil, más si es artesanal.

Eso es lo que postula KrossBar, el bar que conquistó hace casi dos años Bellavista y acaba de abrir una segunda sucursal en Providencia, específicamente en Orrego Luco, donde antes estuvo el local de Santa Pizza.

Un imperdible con una barra desde donde salen 24 tipos de schop heladitos, además de 60 etiquetas de cervezas de todo el mundo que en la carta, están separadas por sabor: ligeras, amargas, dulzonas y negras.

Krossbar-lista.jpg la-tercera

A cargo de la carta Matías Arteaga, el chef detrás de Ombligo Parao’ -el festival gastronómico más ondero del año-, son contundentes y hechos para comer con las manos, cosa de poder pedirlas entre varios.

Comer y beber

Pruebe una “czechvar” ($ 3.600), la cerveza checa, que es liviana pero con carácter y queda bien con los “choritos a la Belga” ($ 5.900), una fuente de choritos cocinados en cerveza, con papas fritas y pan para sopear en el juguito.

Krossbar-chorito-listo.jpg la-tercera

Si le gustan las cervezas más fuertes, pida la “Kross stout” ($ 2.500) y acompáñela de un “chillaneja” ($ 7.800), una pizza con longanizas de Chillán y cebolla caramelizada.

HORARIO: Lunes a miércoles de 12:30 PM a 1 AM. Jueves a sábado 12:30 PM a 2 AM. Domingo 6.30 PM a 12.30 AM. ESTACIONAMIENTO: Subt., Av. Providencia 1973 $ 2.100 la hora.