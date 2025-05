LA Originals, el documental que revela a los genios desconocidos del hip hop

LA Originals 1 ok

La oferta en Netflix para los fans del hip hop es generosa y variada y va desde la serie The Get Down hasta la fantástica docuserie Hip Hop Evolution. Ahora, tienen un nuevo título para sumar a sus favoritos,LA Originals.

Eso sí, este documental original de la plataforma de streaming no lo protagoniza ningún rapero conocido ni menos el productor de moda.

Por el contrario, lo que hace este registro es mostrar la historia de dos pioneros del hip hop que quizás los fans más acérrimos conozcan, pero que son dos completos anónimos para el público general.

Ellos son el fotógrafo Estevan Oriol y el tatuador Mister Cartoon, dos leyendas de los barrios marginales de California, los LA Originals a los que hace referencia el título de este documental.

Unos desconocidos para el mundo, pero todos unos genios para artistas como Eminem, Snoop Dogg y Cypress Hill, quienes llenan de elogios a estos pioneros del arte chicano.

Estos son los LA Originals

Oriol y Cartoon tienen muchas cosas en común: son descendientes de mexicanos, crecieron en los barrios marginales de Los Angeles, California, y ambos se fascinaron con la escena hip hop que florecía en esa calles.

El primero partió fotografiando la cultura callejera de la ciudad y pronto pasó a retratar las giras de grupos como House of Pain y Cypress Hill, de quienes se convirtió en manager.

En cambio lo del Cartoon era más bien el arte gráfico y terminó como tatuador, inspirado tanto por la iconografía del hip hop y como el arte que salía de las cárceles.

Era cosa de tiempo que sus caminos se juntarán y así pasó, conviertiéndose en amigos y partners creativos. Tanto, que juntos abrieron en Skid Row, un barrio marginal a pocas cuadras del glamour de Beverly Hills, el Soul Assassins Studio.

Ahí partió su leyenda, un lugar a donde todos quienes eran alguien en el rap querían ir a tatuarse y a fotografiarse.

Y en estudio también vivieron sus mejores días. Desde Beyonce hasta Justin Timberlake, pasando por Erykah Badu, Dr. Dre, Christina Aguilera, Nas y Pharrell se tatuaron con Cartoon, mientras que Eminem, Kim Karadashian, 50 Cent y hasta Robert De Niro posaron para el lente de Oriol.

De hecho, este último es el director de LA Originals, documental que a ratos aburre al enumerar las estrellas que pasaron por su legendario estudio.

Pero se pone más interesante en el tramo final, cuando documenta la crudeza de las calles de Los Angeles, la de la pobreza, las pandillas, la violencia y las adicciones.

También cuando registra y muestra el arte chicano de los 90 y su impacto en el mundo, que dejó huellas en lugares tan lejanos como Japón, donde miles de jóvenes adoptaron su iconografía y estética.

