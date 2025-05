Las series más esperadas que se estrenarán en 2019

Si el 2018 fue un año sobrecargado de buenas series para ver, las series 2019 prometen incluso más.

Entre las más esperadas están Game of Thrones, Big Little Lies y Stranger Things. Acá nuestra selección con las más esperadas.

1. Barry

series de HBO GO Barry premios emmy 2018 la-tercera

Barry | HBO GO

El 2018 no fue el mejor año para HBO si de premios se trata. Al no contar con sus dos principales cartas —Veep y Game Of Thrones—, no consiguió los mejores resultados en los Emmy 2018, ni en las nominaciones a los Globos de Oro 2019.

Eso, en todo caso, no significa que HBO se haya ido con las manos vacías. Una de las series que sí consiguió llamar la atención de la crítica y la audiencia, es Barry, la oscura comedia que consiguió los premios a Mejor protagonista de Comedia y Mejor actor secundario de comedia en la última ceremonia de los premios Emmy.

La historia se centra en Barry Berkman (Bill Hader), un ex soldado que tras volver a EE.UU. se gana la vida como asesino a sueldo. Pero eso lo hace solo para subsistir, porque lo que realmente apasiona a Barry en la vida es la actuación, por lo que termina tomando clases con Gene Cousineau (Henry Winkler).

Luego de una exitosa primera temporada, Barry regresará a la pantalla de HBO en 2019, probablemente entre marzo y abril.

2. Big Little Lies

big-little-lies-2.jpg la-tercera

Big Little Lies | HBO

Más de un año de larga espera tuvieron que aguantar las fanáticas y fanáticos de Big Little Lies, la mini serie estrenada en 2017 por HBO, para disfrutar con la segunda entrega de este drama protagonizado por Reese Whiterspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley.

Porque con cuatro Globos de Oro y ocho premios Emmy por su primera temporada, se entiende que sea una de las series más esperadas del año.

Aunque aún no tiene una fecha oficial de estreno, en una aparición en el especial de Año Nuevo presentado por Anderson Cooper y Andy Cohen en CNN, Nicole Kidman señaló que la nueva temporada se estrenaría en junio (lo que coincide en fechas con el final de la última temporada de Game of Thrones).

"Junio, creo. Estamos apuntando a junio. Todavía estamos en medio del proceso de edición", señaló la actriz australiana durante la breve entrevista.

En esta nueva temporada se sumará Meryl Streep, que encarnará a Mary Louise Wright, la mamá de Perry Wright (Alexander Skarsgård), que buscará respuestas tras la violenta muerte de su hijo.

2. Luis Miguel, la serie

luis-miguel-netflix-2.jpg la-tercera

Luis Miguel, la serie | Netflix

Si en 2018 no supiste que Netflix lanzó una serie biográfica sobre Luis Miguel, es que vivías debajo de una piedra. Y es que Luis Miguel, la seriefue una de las producciones originales del gigante de streaming más populares del año.

Luego de una primera temporada que mostró la infancia y la adolescencia del "Sol de México", esta nueva entrega se centrará en su adultez y en sus primeros romances.

Ojo que Netflix no ha oficializado la nueva temporada, pero gracias a declaraciones de actores del elenco, sabemos que sí habrá segunda temporada. Esta llegaría, probablemente, dentro del primer semestre de 2019.

4. GLOW

Glow serie recomendada Netflix la-tercera

Alison Brie en GLOW | Netflix

Aunque desde su estreno no ha conseguido la popularidad de otras series originales, GLOWpoco a poco se ha ido ganando un espacio privilegiado en el catálogo de Netflix.

Después de haber conseguido varias nominaciones en los premios Emmy 2018 y los Globos de Oro 2019, Netflix desechó los planes que tenía de cancelarla y decidió renovarla para una tercera entrega.

Esta, al igual que las temporadas anteriores, llegaría en junio de 2019 y se centrará en el show que estas glamorosas gladiadoras de lucha libre darán en Las Vegas luego de que cancelaran su programa por televisión.

5. La Casa de las Flores

La casa de las Flores mejores series de Netflix 2018 la-tercera

La Casa de las Flores | Netflix

Una de las series de Netflix más populares de México en 2018 fue La Casa de las Flores, una comedia centrada en los De La Mora, una adinerada familia que enfrenta el peor momento económico de su historia.

Netflix confirmó que en 2019 llegará su segunda temporada y, un año más tarde, la tercera. Aún no tiene una fecha de estreno confirmada, pero al igual que su primera entrega, se espera que arribe al servicio de streaming en agosto de 2019.

Hay que ponerle ojo eso sí, porque Verónica Castro puso en duda su continuidad en la historia.

6. 13 Reasons Why

13-Reasons-Why-2.jpg la-tercera

13 Reasons Why | Netflix

Cuando se estrenó en 2017 causó revuelo a nivel mundial por su polémica trama centrada en la "historia detrás" del suicidio de Hannah Baker (Katherine Langford), una joven estudiante que decidió poner fin a su vida luego de sufrir repetidos episodios de bullying en su vida.

Los secretos seguirán saliendo a la luz en 2019, porque Netflix confirmó su tercera temporada, la que aún no tiene fecha oficial de estreno. En todo caso, al igual que sus entregas anteriores, se espera que llegue entre marzo y mayo.

7. Rick and Morty

Rick and Morty la-tercera

Rick and Morty | Adultswim

Luego de pasar una semanas fuera del catálogo de Netflix, las aventuras de Rick y Morty regresaron con una nueva temporada (la tercera), estrenada originalmente en 2017.

Y, aunque lo más probable es que no llegará a Netflix hasta después de ser emitida completamente en Adult Swim, su creador Justin Roiland ya prepara una cuarta temporada.

Esta aún no tiene fecha oficial de estreno, pero según su guionista Ryan Ridley, podría llegar a fines de 2019.

8. Orange Is The New Black

OITNB_S2_0120.jpg la-tercera

Orange is the New Black | Netflix

Después de seis temporadas al aire, y sólo unos días antes de que la penúltima se estrenara en Netflix, la creadora de Orange Is The New Black, Jenji Cohan, confirmó que es momento de "salir de la cárcel".

Así, la séptima y última temporada de esta serie ambientada en una cárcel de mujeres, llegará en 2019, probablemente en junio o julio, al igual que las entregas anteriores.

9. Game of Thrones

Game-of-Thrones-2.jpg la-tercera

Game of Thrones | HBO

El invierno ya llegó. O, más bien, está por llegar.

Porque la última temporada de Game of Thrones, la serie más popular y premiada de todos los tiempos, se estrenará en HBO a nivel mundial este año.

¿Quién se sentará en el Trono de Hierro? ¿Qué pasará con Cersei Lannister? ¿Es Jon Snow realmente un Targaryen? ¿El Rey de la Noche congelará todo a su paso?

Esas y muchas más interrogantes serán respondidas en esta, la gran temporada final que llegará en abril —sin fecha exacta aún— a HBO y HBO GO.

10. Stranger Things

Stranger-Things-Netflix-1.jpg la-tercera

Stranger Things | Netflix

Al igual que HBO con Game of Thrones, Netflix decidió retrasar en un año el estreno de la nueva temporada de su serie más exitosa, Stranger Things.

La tercera temporada, que se ambientará en el verano de 1985, continuará con las aventuras de Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max en el pueblo de Hawkins, pero esta vez en vacaciones (con la pandilla fuera del colegio, los productores prometieron nuevos escenarios).

Esta nueva entrega llegará a Netflix el 4 de julio, cuando EE.UU. celebre un aniversario más de su independencia.

11. True Detective

True-Detective-3.jpg la-tercera

True Detective | HBO

En enero de 2014 HBO estrenó una de las series policiales más aplaudidas de la década: True Detective.

Creada por Nic Pizzolatto, el drama cuenta una historia distinta en cada temporada. De ellas, la más destacada fue la primera, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que encarnan a dos policías de Luisiana que investigan una serie de violentos asesinatos.

La tercera entrega de la serie llegará a HBO el domingo 13 de enero a las 9 PM, y estará protagonizada por el ganador del Oscar Mahershala Ali, que en el drama dará vida al agente de la policía de Arkansas Wayne Hays.

12. Narcos: México

series Netflix 2018 segunda temporada de Narcos México la-tercera

Narcos: México | Netflix

Por primera vez en 2015, la historia del narcotráfico en Latinoamérica llegó a la pantalla de Netflix con la exitosa franquicia original Narcos.

Luego de seguir la figura de Pablo Escobar en Colombia, hace unos meses el gigante del streaming lanzó Narcos: México, que con el mismo espíritu sigue la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna), el fundador del Cartel de Guadalajara y conocido "zar de la coca" mexicano.

Esta cuarta temporada tuvo tanto éxito, que rápidamente Netflix confirmó una nueva temporada, que llegaría a fines de 2019 al catálogo.

13. Élite

series netflix 2018 elite la-tercera

Elite | Netflix

En octubre de 2018 Netflix estrenó Élite, su nueva producción original en España que rápidamente se convirtió en un hit.

Y es que, desde su origen, la serie tenía varios elementos que podían prever su éxito: como que en su elenco hay varios actores que protagonizaron La Casa de Papel, y que su historia lleva a la pantalla una cruda historia ocurrida en un colegio privado (¿Aló, 13 Reasons Why?).

Le fue tan bien, que a pocas semanas de su debut, Netflix confirmó que tendrá una segunda temporada para 2019. Eso sí, la fecha exacta aún no ha sido confirmada.

14. La Casa de Papel

La-Casa-de-Papel.jpg la-tercera

La Casa de Papel | Netflix

Otra serie española que se convirtió en un éxito en 2018 fue La Casa de Papel, la serie creada por Álex Pina y emitida originalmente por Antena 3.

Su historia se centra en un grupo de atracadores que pretenden hacer el "robo del siglo" en La Casa de Moneda y Timbre de España, lugar donde se imprimen billetes de euros. Liderados por el Profesor (Álvaro Monte), estos particulares ladrones vestidos con un overol rojo y máscaras de Dalí, protagonizan uno de los robos más emocionantes que se han llevado a la pantalla.

La nueva temporada (o parte), que volverá a reunir a Tokyo, Denver, Río, Nairobi, Helsinki y al profesor, se estrenará en 2019 y aún no tiene fecha confirmada.

15. The Crown

The-Crown-Netflix-2.jpg la-tercera

The Crown | Netflix

Una de las producciones originales de Netflix más aplaudidas es The Crown, la serie sobre la realeza británica que se centra, sobre todo, en la figura de la Reina Isabel II.

En la tercera temporada, ambientada varios años después de la segunda entrega, no estará presente su anterior protagonista, Claire Foy —que ganó el Emmy 2018 a Mejor actriz protagonista de drama—, pues la Reina Isabel será encarnada por la actriz Olivia Colman. Lo mismo ocurre con el papel del príncipe Felipe, que ahora estará personificado por Tobias Menzies.

Ojo que esta nueva temporada, aún sin fecha de estreno oficial, marcará el debut de Helena Bonham Carter como la princesa Margarita.

16. Peaky Blinders

Peaky-Blinders.jpg la-tercera

Peaky Blinders

Creada por el británico Steven Knight, en 2013 el canal BBC Two comenzó a emitir Peaky Blinders, un drama que se centra en una familia de gangsters en Birmingham, justo después de la Primera Guerra Mundial.

El drama protagonizado por Cillian Murphy, en el que también participan actores como Tom Hardy y Adrien Brody, regresará a la pantalla con su quinta temporada en 2019 (durante el otoño del hemisferio sur) e incorporará al elenco a los actores Aidan Gillen, Sam Claflin, Brian Gleeson y Anya Taylor-Joy.

17. The Handmaid's Tale

The Handmaid's Tale la-tercera

The Handmaid's Tale |

Para nadie fue una sorpresa que Hulu confirmara que The Handmaid's Tale(en español: Los cuentos de la criada) tendrá una tercera temporada a estrenarse en 2019 (probablemente en abril).

Según su productor, Bruce Miller, la historia continuará apegada a la novela original de Margaret Atwood y se proyecta para tener hasta 10 temporadas totales.

Así que, si todo se mantiene según lo previsto, hay bastante tiempo para disfrutar con la aplaudida actuación de Elisabeth Moss en la pantalla, que fue nominada como Mejor Actriz de una serie de Drama en los próximos Globos de Oro.

18. Veep

Veep-1.jpg la-tercera

Veep | HBO

La carta de comedia más fuerte de HBO volverá a la pantalla en 2019 con su séptima y última temporada.

Protagonizada por Julia Louis-Dreyfus (la adorable Elaine Benes de la sitcom noventera Sitcom), que en la serie encarna a la vicepresidenta de EE.UU. Selina Meyer, Veep es una de las sátiras políticas más aplaudidas del último tiempo. No por nada se hizo con el Emmy a Mejor serie de Comedia en tres ocasiones.

Se espera que su estreno, al igual que las temporadas anteriores, sea en abril de este año, a la par de Game of Thrones.

19. Homecoming

serie Homecoming Julia Roberts Amazon Prime Video la-tercera

Julia Roberts en Homecoming | Amazon Prime Video

Una de las sorpresas más agradables de 2018, fue este thriller psicológico original de Amazon Prime protagonizado por la ganadora del Oscar a Mejor Actriz, Julia Roberts.

De hecho, la recepción que tuvo Homecomingpor parte de la crítica —y la audiencia— fue tan bueno, que se presenta como una de las opciones más fuertes para los Globos de Oro 2019, a los que llega con tres nominaciones: a Mejor serie de Drama, Mejor actriz de Drama y Mejor actor de Drama.

La verdad es que su segunda temporada no ha sido confirmada oficialmente, pero sí sabemos que en su origen Amazon ordenó que la serie tuviera dos temporadas.

Según The Hollywood Reporter, la serie probablemente tendrá una nueva entrega para cerrar las historias inconclusas pero, hasta ahora, sus "voceros" solo han ayudado a aumentar las expectativas.

20. Kidding

Kidding serie Jim Carrey Globos de Oro 2019 la-tercera

Jim Carrey en Kidding | Showtime

No sólo Julia Roberts decidió participar en una serie de TV en 2018. Luego de varios años de estar alejado de la "pantalla chica", Jim Carrey llegó a un acuerdo con Showtime para protagonizar Kidding, una comedia centrada en un afamado presentador de un programa para niños.

A pocos días de su estreno, Gary Levine, el director de programación de la cadena estadounidense, confirmó que Kidding tendrá una nueva temporada de 10 capítulos a estrenarse en 2019. Aunque no tiene fecha de estreno, probablemente llegará durante la primavera del hemisferio sur.

Esta continuará con la historia de Mr. Pickels, que es una de las series de comedia favoritas para los Globos de Oro 2019.

21. The Umbrella Academy

The-Umbrella-Academy-Netflix-1.jpg la-tercera

The Umbrella Academy | Netflix

Uno de los estrenos de Netflix más esperados para los primeros meses de 2019 es The Umbrella Academy, la serie basada en los cómics escritos por Gerard Way (conocido por ser el vocalista de My Chemical Romance), ilustrados por Gabriel Bá y publicados por Dark Horse.

Ambientada en 1989, la serie se centra en un grupo de niños que fueron adoptados por sir Reginald Hargreeves (Tom Hopper), un multimillonario que funda The Umbrella Academy para formarlos y prepararlos para que, en el futuro, salven el mundo con sus habilidades especiales.

Años más tarde, los adolescentes se reúnen para investigar la misteriosa muerte de Hargreeves, su padre adoptivo.

El elenco está liderado por Ellen Page (Juno, El Origen) y Tom Hopper(Black Sails, Merlín).

¿Se nos quedó alguna fuera de la lista? ¡Cuéntanos en los comentarios!