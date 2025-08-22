SUSCRÍBETE
Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Tanto “La Gran Fonda de Chile” como la Semana de la Chilenidad se realizarán en los respectivos recintos desde el 17 hasta el 21 de septiembre. Contarán con música en vivo, competencias de cueca, juegos típicos y platos tradicionales de la gastronomía chilena.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina. Foto: archivo / Semana de la Chilenidad.

A menos de un mes de las Fiestas Patrias, dos de las principales fondas de la capital ya iniciaron su venta de entradas para celebrar el 18 de septiembre.

La emblemática Fonda del Parque O’Higgins, conocida como “La Gran Fonda de Chile”, se desarrollará desde el 17 hasta el 21 de septiembre y contará con artistas como Los Vásquez, Amar Azul, Leo Rey y Zúmbale Primo, entre muchos otros, como parte de su cartel.

Por su parte, la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado de La Reina celebrará su vigésima séptima versión en las mismas fechas. Y tendrá las presentaciones estelares de Entremares y el humorista Bombo Fica, además de más de 150 stands temáticos.

Ambos eventos ofrecerán música folclórica en vivo, competencias de cueca, juegos típicos chilenos y una amplia oferta gastronómica, que como es de esperar, incluirá los mejores sabores de la cocina tradicional criolla, según detallan sus organizadores.

A continuación encontrarás la información sobre las entradas para estas instancias.

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina.

Dónde comprar las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado

Las entradas tanto para la Fonda del Parque O’Higgins como para la del Parque Padre Hurtado de La Reina pueden comprarse a través del sistema Ticketplus.

Los precios de los tickets para la del Parque O’Higgins son los siguientes.

Preventa hasta el 31 de agosto

  • Niños (6 a 13 años): $8.050
  • Adultos mayores (65+): $8.050
  • Público general: $11.500

Desde el 1 de septiembre

  • Niños (6 a 13 años): $11.500
  • Adultos mayores (65+): $11.500
  • Público general: $14.950

Valor en puerta

  • Niños (6 a 13 años): $13.000
  • Adultos mayores (65+): $13.000
  • Público general: $16.000

Los tickets para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado de la Reina pueden adquirirse como pase diario o como un pack para asistir por tres o cinco días, según se prefiera.

Los precios de los pases diarios son los siguientes.

Preventa hasta el 31 de agosto

  • Adulto general: $12.000
  • Adulto mayor (60+): $6.000
  • Niño (6 a 14 años): $6.000

Entradas generales online desde el 1 hasta el 21 de septiembre

  • Adulto general: $14.000
  • Adulto mayor (60+): $8.000
  • Niño (6 a 14 años): $8.000

Entradas generales en puerta y cajas desde el 17 hasta el 21 de septiembre

  • Adulto general: $15.000
  • Adulto mayor (60+): $9.000
  • Niño (6 a 14 años): $9.000

El estacionamiento para el evento en el Parque Padre Hurtado se debe adquirir de manera presencial una vez en el recinto, por un valor de $8.000, más cargo por servicio. Este pago solo se podrá hacer con tarjeta, detallan desde la organización.

Desde Ticketplus aseguran que, a raíz de la alta demanda de entradas, proyectan una afluencia de 500.000 asistentes para las celebraciones en ambas fondas.

Por lo tanto, la ticketera asegura haber tomado medidas para reforzar su infraestructura tecnológica, con el objetivo de garantizar un proceso de compra eficiente.

La Head of Marketing de Ticketplus, Belén Carracedo, declaró a través de un comunicado: “Estamos viendo un interés masivo por celebrar este 18 y, por ello, nos hemos preparado con una robusta infraestructura para gestionar el alto tráfico”.

El objetivo es garantizar que la venta de entradas sea una experiencia positiva para todos los chilenos. Nuestro objetivo es asegurar que todos puedan acceder de manera equitativa a las entradas para las fondas más importantes de Santiago, manteniendo la seguridad y eficiencia del proceso durante las transacciones simultáneas”, agregó.

