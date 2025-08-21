Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025. Foto: archivo.

La Yein Fonda, el tradicional evento dieciochero que fusiona la cueca, la cumbia y el rock and roll, también contará con ska en su edición 2025.

La instancia se desarrollará por cuatro días en el Parque Ciudad Empresarial , en la comuna de Huechuraba . Y como es de esperar, Los Tres, fundadores del encuentro, serán parte del cartel.

Reconocidos artistas nacionales como Los Jaivas, Joe Vasconcellos, María Esther Zamora, Gepe y Los Vásquez también están entre los nombres que se presentarán este año.

Y desde la vereda internacional, grupos como el peruano Los Mirlos, y el fundado en Jamaica, The Skatalites, prometen conquistar al público más diverso.

Estos últimos tienen su origen en Kingston en 1964 y son reconocidos ampliamente como los exponentes más importantes del ska.

Cuándo es La Yein Fonda 2025 y dónde comprar las entradas

La edición 2025 de La Yein Fonda se realizará los días miércoles 17, jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de septiembre , en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket y los precios están distribuidos de la siguiente manera:

Ticket niño de 6 a 13 años $5.750

Matiné $9.200

Estelar Preventa 1 $13.800

Estelar Preventa 2 $18.400

Estelar Final $23.000

Sin embargo, el evento también ofrece descuentos. Los afiliados de Caja Los Andes tienen un 20%, mientras que quienes paguen con tarjeta Tapp tienen un 15% .

También se puede acceder a un 35%, para quienes cumplan con los requisitos de los dos descuentos anteriores .

Cabe precisar que las entradas Matiné permiten ingreso solo hasta las 15:00, mientras que con Estelar se tiene ingreso libre durante todo el día, según se detalla en la página de Puntoticket.

Qué artistas se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

La programación de artistas para cada día del evento quedó organizada de la siguiente manera.

Miércoles 17 de septiembre: Los Mirlos - Los Tres - The Skatalites - Gepe - María Esther Zamora - Torito Alfaro

Jueves 18 de septiembre: Los Mirlos - Los Tres - The Skatalites - María Esther Zamora - Las Niñas - Más artistas por confirmar

Viernes 19 de septiembre: Joe Vasconcellos - Los Jaivas - The Skatalites - María Esther Zamora - Trío Esmeralda - Más artistas por confirmar

Sábado 20 de septiembre: Los Mirlos - Los Tres - Los Vásquez - Torito Alfaro - María Esther Zamora - Más artistas por confirmar