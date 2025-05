Los 20 estrenos imperdibles de abril en Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Mubi, Star+ y Max

Sin darnos cuenta ya empieza el cuarto mes del año y con este una sucesión de estrenos imperdibles en las principales plataformas de streaming disponibles en nuestro país.

Todos ellos originales de esos servicios, que suman series de diversos géneros, o nuevos ciclos de las mismas; documentales y películas al abultado catálogo de títulos que cada una ofrece.

Entre ellas espacios como Ripley (Netflix) y El simpatizante (Max), junto a la novedosa serie animada africana Iwajú (Disney+) o la controvertida docuserie El lado oscuro de la fama infantil (Max). ​​

Sin olvidar la llegada a Mubi de Días perfectos,la aplaudida realización del alemán Wim Wenders ambientada en Tokio y que postuló en los recientes Oscar como Mejor Película Internacional.

Cuyas fechas de estreno y detalles sobre sus tramas y elencos detallamos a continuación.

Todo el dinero 2

3 de abril | Apple TV+

La comedia producida y protagonizada por Maya Rudolph retorna con un segundo ciclo que estrenará sus dos primeros episodios el 3 de abril, para sumar uno nuevo cada miércoles hasta el 29 de mayo.

Los que se ambientan un año después de que Molly Wells (Rudolph) concluyera su publicitado divorcio del multimillonario tecnológico John Novak (Adam Scott).

Cuando ella continúa como directora de su organización filantrópica, la Fundación Wells, está decidida a evitar otra nueva relación con hombres y está embarcada en un viaje de bienestar.

Así, Molly está soltera, pero continúa muy dependiente de su fiel asistente Nicholas (Joel Kim Booster), mientras Sofia (Michaela Jaé Rodriguez), la encargada de su fundación, conoce a un arquitecto

Fabricantes de ovnis

3 de abril | Star+

Esta nueva comedia realizada en México, como un original de Star+, gira en torno al arruinado, pero inventivo Dalí Montoro (Jerónimo Best), desde que se instala en el pueblo de su padre y abuelo.

La localidad minera de Ogarrio del Cobre a la que él regresa para cobrar una herencia que le solucionará la vida, descubriendo que el poblado se encuentra en la ruina debido a una deuda millonaria.

La que los habitantes tienen con el municipio y Dalí tratará de saldar reactivando su economía, al convertir al pueblo en un destino turístico para todos los que crean en los extraterrestres.

Ya que el plan es revivir una vieja crónica que muestra a Ogarrio del Cobre como el destino de ovnis, para lo que Dalí decide fabricar un objeto volador alienígena que salvará a todos de la ruina.

Música

4 de abril | Prime Video

La comedia romántica regresa a Prime Video con la película dirigida por Rudy Mancuso, que muestra su propia historia como artista callejero del barrio Ironbound de Newark.

El que tiene una visión única del mundo, gracias a una rara afección llamada sinestesia, que lo hace percibir los diferentes ruidos cotidianos como una serie de ritmos complejos.

Aunque esto no es todo, ya que mientras toma clases para terminar sus estudios universitarios, ofrece espectáculos de marionetas a la comunidad brasileña en Ironbound.

A lo que se suma el giro que viene tras ser literalmente noqueado por un pescado congelado y conocer a Isabella (Camila Mendes), una joven brasileña que trabaja en el mercado local.

Ripley

4 de abril | Netflix

Tras inolvidables roles como Moriarty en Sherlock, el sacerdote -sin nombre- de Fleabag o Adam en Todos somos extraños, Andrew Scott ahora protagoniza la esperada serie de Netflix.

Un espacio en blanco y negro que lleva al streaming al inquietante personaje creado por la novelista estadounidense Patricia Highsmith, eje de la saga literaria que inició El talento de Mr. Ripley (1955).

El cual, tras ser encarnado por Alain Delon y Matt Damon en el cine, revive bajo la piel de Scott, para conducir un relato que se inicia en la Nueva York de los albores de la década de los 60.

Cuando el estafador Tom Ripley es contratado por un millonario para que viaje a Italia e intente convencer a su hijo de que regrese a casa. También actúan Dakota Fanning y Johnny Flynn.

Parasyte: los grises

5 de abril | Netflix

Una nueva producción coreana se suma a Netflix, en este caso la serie basada en el manga Parasyte, de Hitoshi Iwaaki, que vendió más de 25 millones de ejemplares en alrededor de 30 países.

La cual fue creada y dirigida por Yeon Sang-ho (​​Estación zombie, Rumbo al infierno), quien asegura que la obra de Iwaaki ha sido una inspiración clave en su carrera detrás de cámaras.

Y cuyos seis capítulos tienen como punto de partida el instante en que extraños parásitos caen del cielo, introduciéndose en los humanos como sus huéspedes o simplemente matándolos.

Una de las afectadas es Su-in (Jeon So-nee), quien es atacada, pero la criatura no consigue apoderarse de su cerebro y deben vivir juntas, mientras los invasores son perseguidos por el equipo de Los Grises.

Sugar

5 de abril | Apple TV+

Este año Colin Farrell llega por partida doble al streaming, protagonizando dos series: El Pingüino, en la plataforma de Max, y este drama de Apple TV+ que estará compuesto de ocho episodios.

En el que este actor irlandés, famoso por cintas como Los espíritus de la isla, encarna a John Sugar, un investigador privado que investiga la misteriosa desaparición de una jovencita.

La que se llama Olivia (Sydney Chandler), ha estado por mucho tiempo en rehabilitación por drogas y es la nieta del legendario productor de Hollywood Jonathan Siegel (James Cromwell).

El que a pesar de la negativa de su hijo Bernie (Dennis Boutsikaris), el padre de la chica, contrata a Sugar para hallarla, empujando al detective a descubrir secretos de la propia familia Siegel.

Cómo conquistar a Billy Walsh

5 de abril | Prime Video

Esta comedia romántica británica muestra la historia de los adolescentes Amelia (Charithra Chandran) y Archie (Sebastian Croft), quienes han sido mejores amigos desde la infancia.

En una relación en que Archie siempre ha estado para acompañar a Amelia en sus momentos más complicados o reírse de sus bromas, manteniendo en secreto el amor que siente por ella.

Pero justo cuando se arma de valor para declararle sus sentimientos, Amelia se enamora perdidamente de Billy Walsh (Tanner Buchanan), el nuevo estudiante de intercambio estadounidense.

Ante lo que Archie, con el corazón roto, hace todo lo posible por mantener a Amelia y Billy separados, pero termina acercándolos y arriesgándose a perder a su mejor amiga en el proceso.

La gran exclusiva

5 de abril | Netflix

Esta es la película original de Netflix que toma como base la novela biográficaScoops: behind the scenes of the BBC's most shocking interviews, de la ex productora televisiva Sam McAlister.

Para así recrear el cómo se pudo conseguir y llevar a cabo la entrevista al príncipe Andrés en el espacio Newsnight de la BBC, que hizo historia en el ámbito del periodismo británico y mundial.

En el corazón de la cinta dirigida por Philip Martin y escrita por Peter Moffat que abarca desde las tensas negociaciones de Sam McAlister (Billie Piper) con el Palacio de Buckingham.

Hasta llegar al cara a cara de la periodista Emily Maitlis (Gillian Anderson) con el príncipe (Rufus Sewell), enfocado en su vínculo con Jeffrey Epstein y las acusaciones de agresión sexual.

Iwajú

10 de abril | Disney+

Esta serie animada llega para demostrar que, a pesar de que el mundo animado está dominado por productoras de EE.UU. y Europa, también hay creatividad en otros rincones del planeta.

En este caso en África, gracias a la imaginación de los jóvenes Olufikayo Adeola, Tolu Olowofoyeku y Hamid Ibrahim, creadores de Kugali, la empresa que está detrás de sus episodios.

La que por medio de la animación presenta al resto del mundo una historia entretenida y de muy buena factura técnica, ambientada en una versión futurista de la ciudad nigeriana de Lagos.

Donde se desarrolla la aventura de Tola, la pequeña y despierta hija de un inventor muy próspero, y Kole, un niño experto en tecnología, mientras descubren los secretos y peligros que los rodean.

Fallout

11 de abril | Prime Video

La popular franquicia de videojuegos llega a Prime Video convertida en una serie de ocho episodios, creada por la guionista Geneva Robertson-Dworet (Capitana Marvel) junto a Graham Wagner.

Además de tener como uno de sus productores ejecutivos y director de sus dos primeras emisiones a Jonathan Nolan, hermano de Christopher Nolan y co-guionista de cintas como Interestelar.

Algunos de los nombres detrás del espacio post apocalíptico, que lleva a la pantalla el encanto retro futurista y el humor negro del juego original en la historia de Lucy (Ella Purnell).

La que más de 200 años después de una guerra nuclear debe abandonar el refugio en que estuvo toda su vida para rescatar a su padre, descubriendo un mundo exterior peligroso y fascinante.

Bellas Artes

11 de abril | Star+

Gastón Duprat y Mariano Cohn retornan a Star+ con una nueva comedia, que crearon en compañía del hermano del primero de ellos, Andrés, después de dar vida a El encargado y Nada.

En la que vuelven a trabajar con Oscar Martínez, al que habían dirigido en las películas El ciudadano ilustre y la Competencia oficial, y protagoniza la serie argentina-española de seis episodios.

Lo que realiza encarnando a Antonio Dumas, un prestigioso historiador de arte y gestor cultural, algo engreído, que es nombrado director de un museo de arte contemporáneo en Madrid.

Un cargo que lo hará lidiar con singulares personajes del mundo artístico, mientras afronta circunstancias y conflictos muy disímiles, incluyendo problemas gremiales y presiones políticas.

La masacre de los mormones

11 de abril | Max

Cuatro capítulos componen la serie documental que revive el crimen ocurrido en noviembre de 2019 en México, que tuvo como víctimas a mujeres y niños de una comunidad mormona local.

El cual habría sido perpetrado por miembros del crimen organizado entre los estados de Sonora y Chihuahua y causó la muerte de nueve integrantes de la familia méxicano-estadounidense LeBaron.

Uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años en territorio azteca, cuya investigación continúa sin hallar a los verdaderos culpables, que ahora revive en el documental de Max.

El que se centra en los testimonios de víctimas sobrevivientes, familiares y autoridades locales, para indagar en la interrogante crucial del caso: ¿quién realmente llevó a cabo la masacre y por qué?

Franklin

12 de abril | Apple TV+

Michael Douglas regresa al streaming, después de protagonizar las tres temporadas de El método Kominsky de Netflix, en una serie limitada de ocho capítulos que él produce y protagoniza.

Lo que concreta encarnando a Benjamin Franklin cuando encaró la mayor apuesta de su existencia: viajar a Europa para obtener apoyo de la monarquía francesa a la independencia estadounidense.

Cuando es diciembre de 1776 y un Franklin de 70 años, mundialmente famoso por sus experimentos eléctricos, pone a prueba su pasión y poder cuando se embarca en una misión secreta a Francia.

Lo que la miniserie escrita por Kirk Ellis y Howard Korder realiza teniendo como base el libro A great improvisation: Franklin, France, and the birth of America, de la ganadora del Premio Pulitzer, Stacy Schiff.

Días perfectos

12 de abril | Mubi

La película del veterano Wim Wenders (Las alas del deseo) llega a Mubi, después de su paso por salas nacionales y ser parte de las nominadas a Mejor Película Internacional en el Oscar.

Donde se puede conocer, o volver a disfrutar, la historia de Hirayama (Kōji Yakusho, Mejor Actor en Cannes por su interpretación), un contemplativo hombre de mediana edad que vive en Tokio.

El que, con modestia y serenidad, pasa sus días equilibrando su trabajo como encargado de los baños públicos de la capital japonesa, con su pasión por la música, la literatura y la fotografía.

Así, a medida que avanza el relato, se ve cómo desarrolla su estructurada rutina, mientras varios encuentros inesperados empiezan a revelar gradualmente un pasado que mantiene oculto.

El simpatizante

14 de abril | Max

Siete episodios componen la nueva serie original de HBO, disponible en la plataforma de Max, que se basa en la novela homónima, ganadora del Premio Pulitzer, de Viet Thanh Nguyen.

Sus co-showrunners son el director coreano Park Chan-wook (La decisión de partir) y su colega canadiense Don McKellar, quienes tuvieron la misión de llevar a la pantalla la historia de El Capitán.

El espía comunista mitad francés y mitad vietnamita, encarnado por Hoa Xuande, que es forzado a viajar como refugiado a Los Ángeles, para espiar a los survietnamitas que viven allí.

La miniserie de siete episodios, mezcla de comedia con thriller, es co-protagonizada entre otros por Fred Nguyen Khan, Sandra Oh y Robert Downey Jr., quien interpreta a varios personajes.

Especial de Bluey

14 de abril | Disney+

Por primera vez, los capítulos del famoso espacio infantil animado incluirán un especial de duración extendida, para celebrar oficialmente el primer lanzamiento de la serie a nivel mundial.

El que se estrenará una semana después del nuevo episodio regular Fantasma -7 de abril-, llevará por título La señal y durará 28 minutos. Dos emisiones en estreno que fueron escritas por Joe Brumm.

Quien es el creador de este verdadero fenómeno de audiencia entre preescolares y niños, que comenzó su historia en pantalla en 2018, mostrando las vivencias de la incansable Bluey.

La adorable perrita pastora ganadera australiana que vive junto a su papá Bandit, su mamá Chilli y su hermana menor Bingo, mientras protagoniza divertidas aventuras en mundos imaginarios.

El lado oscuro de la fama infantil

16 de abril | Max

Después de su reciente e impactante exhibición en Estados Unidos por el canal de cable Investigation Discovery, el documental titulado originalmente Quiet on set llega a Latinoamérica.

Y lo concreta en la plataforma de Max con sus reveladores cuatro episodios, que muestran los turbios secretos de los programas juveniles más populares de fines de 90 y principios de los años 2000.

Así, la docuserie devela el entre bambalinas del imperio construido por Dan Schneider, creador de series emblemáticas de Nickelodeon como All that, The Amanda show y Drake & Josh.

Con lo que queda al descubierto un ambiente lleno de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y comportamientos inapropiados con los actores menores de edad y parte del equipo.

La partitura secreta: el enigma de plomo

17 de abril | Disney+

Música, fantasía, comedia y misterio se combinan en esta serie juvenil sobre un grupo de estudiantes de un conservatorio, cuyas vidas cambian cuando descubren una partitura que otorga poderes.

En el eje de una trama de ocho episodios -de 30 minutos cada uno- que comienza cuando Maya (Val Dorantes), una chica de 16 años, se inscribe en la prestigiosa escuela de música del Instituto Staqui.

La cual ingresa al conservatorio para encontrar respuestas a la enigmática desaparición de su novio Leo (José Peralta), hallando una extraña partitura que al ser interpretada entrega poderes.

Un descubrimiento que tratará de mantener en secreto junto a sus nuevos amigos, sin saber que el peligro les acecha, porque alguien más en la academia busca la partitura con oscuras intenciones.

Los detectives difuntos

25 de abril | Netflix

Aunque nació como una producción para HBO, la serie basada en el cómic Los detectives muertos, de Neil Gaiman, se sumará al universo en torno a Sandman -pieza clave de este autor- de Netflix.

Y lo hará llevando a la pantalla las aventuras de Edwin Payne (George Rexstrew) y Charles Rowland (Jayden Revri), “el cerebro” y “el músculo” detrás de la agencia Dead Boy Detectives.

Dos adolescentes nacidos con décadas de diferencia que se conocieron tras fallecer, haciéndose amigos y fantasmas que resuelven misterios, mientras escapan de brujas, del Infierno y de la misma Muerte.

Una labor que estos jóvenes investigadores desarrollarán en el reino de los mortales y para la que contarán con la ayuda de la clarividente Crystal (Kassius Nelson) y su amigo Niko (Yuyu Kitamura).

Thank you, good night: la historia de Bon Jovi

26 de abril | Star+

Gotham Chopra es el director y productor ejecutivo de la serie documental que muestra la historia de la banda estadounidense nacida en los 80 en Nueva Jersey, bajo el liderazgo de Jon Bon Jovi.

La que también integraban originalmente David Bryan, Alec John Such, Tico Torres y Richie Sambora, y alcanzó la fama con canciones como Livin' on a prayer y You give love a bad name.

Cuya historia es la esencia de la docuserie de cuatro episodios que revive una aventura de 40 años en el mundo de rock and roll, que estuvo a punto de finalizar por la lesión vocal de su cantante.

Donde son esenciales los recuerdos de sus miembros, pasados y actuales, junto a videos personales, antiguas demos inéditas, letras originales y fotos nunca vistas de su extensa trayectoria.