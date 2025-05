Los 20 estrenos imperdibles de mayo en Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Paramount+ y Max

Al mismo tiempo que el frío se hace sentir en este rincón del continente, el streaming vive un recambio a la par con la transición de estaciones en el hemisferio norte, ya que su primavera y verano siempre vienen acompañados de nuevas producciones.

Por lo que en mayo las principales plataformas le dan la bienvenida a series, documentales y películas en estreno, en acción real y animadas, junto a más temporadas de producciones ya consideradas como “clásicas”.

Así, este mes llegará a Netflix el esperado tercer ciclo de su espacio romántico de época, Bridgerton, y Apple TV+ y Max también le darán la bienvenida a la tercera entrega de sus comedias Acapulco y Hacks, respectivamente.

Mientras, en el apartado de los largometrajes, debutarán las películas La idea de ti (Prime Video) y Atlas (Netflix), junto a los documentales The Beach Boys y Jim Henson: el hombre y las ideas, ambos en el servicio de Disney+.

Algunos de los títulos que vendrán a renovar la oferta de las diferentes plataformas y son parte de la selección de estrenos mayo 2024 que realizamos en Finde, cuyas fechas de estreno, tramas y elencos detallamos a continuación.

Acapulco 3

1 de mayo | Apple TV+

Maximo Gallardo Ramos está de vuelta con una nueva etapa de su aventura, en la aplaudida serie bilingüe de Apple TV+ que muestra su historia de manera doble, en su juventud y en su adultez.

Cuando ya es un conocido empresario, encarnado por Eugenio Derbez, y narra una etapa clave de su vida: los días en que trabajaba en Las Colinas, el resort más elegante y famoso de Acapulco.

A quien en esta tercera temporada se le ve tratando de reconciliarse con los errores del pasado, por lo que en el presente decide regresar a un hotel Las Colinas bastante cambiado.

Mientras tanto, en 1985, el joven Máximo (Enrique Arrizon) continúa su ascenso en la escalera al éxito, mientras pone en peligro todas las relaciones que tanto le ha costado construir.

Mil veces hasta siempre

2 de mayo | Max

Gracias a novelas como Bajo la misma estrella y Ciudades de papel, John Green se convirtió en uno de los escritores más vendidos de EE.UU., al mismo tiempo que sus obras se convertían en películas.

Lo que también ocurre con Mil veces hasta siempre, su libro de 2017 que llega a Max transformado en el largometraje dirigido por Hannah Marks, con guión de Elizabeth Berger e Isaac Aptaker.

Los encargados de llevar a la pantalla la historia de Aza Holmes (Isabela Merced), una chica de 17 años que tiene ansiedad, pero trata de que no la afecte en su rutina familiar y estudiantil.

Algo que se complica algo más cuando cuando se reencuentra con Davis (Felix Mallard), su amor de la infancia, y ella se enfrenta a preguntas fundamentales sobre el amor, la felicidad y la amistad.

La idea de ti

2 de mayo | Prime Video

En 2017, tras varios años como actriz, Robinne Lee debutó como novelista con The idea of you, el libro sobre el romance de una galerista con una estrella del pop que cautivó a las lectoras.

El mismo que pasa a la pantalla en la película original de Prime Video, dirigida por Michael Showalter (Por eso lo llaman amor), con Anne Hathaway y Nicholas Galitzine como sus protagonistas.

Quienes encarnan a Solène Marchand, la dueña de una galería de arte en Los Angeles, divorciada y madre soltera, y Hayes Campbell, el cantante y líder de la boy band británica August Moon.

Los que se conocen cuando ella va con su hija al Festival de Coachella y conoce a Hayes, comenzando una relación que será puesta a prueba por su diferencia de edad y la fama del veinteañero.

Hacks 3

2 de mayo | Max

Tras décadas participando en teatro y televisión, desde la ochentera Diseño femenino hasta Fargo y Watchmen, en 2021 la actriz estadounidense Jean Smart comenzó el renacer de su carrera.

Esto gracias al rol protagónico de Hacks, la serie original de Max donde encarna a Deborah Vance, una comediante que en medio de una crisis laboral contrató a Ava Daniels (Hannah Einbinder).

La joven guionista con la que entabló una relación profesional y personal, que cambió las existencias de ambas. Y la cual regresa junto a Deborah en la tercera temporada de su espacio.

La que se ambienta un año después de separarse, cuando Deborah disfruta del éxito de su especial de stand-up, mientras que la escritora busca nuevas oportunidades en Los Ángeles.

Star Wars: historias del Imperio

4 de mayo | Disney+

La misma semana en que The Bad Batch, la serie con el grupo de clones liderado por Hunter, se despide de pantalla, llega a Disney+ otro espacio que continúa ampliando el universo de Star Wars.

El que también fue creado por Dave Filoni, un especialista en el mundo espacial de George Lucas, y también se ambienta en el rincón de la galaxia muy lejana que es dominado por el Imperio Galáctico.

Donde en seis episodios, hechos con el estilo de animación ya clásico de los títulos de Star Wars, se muestran las aventuras de dos conocidas guerreras con caminos divergentes y en épocas diferentes.

Una de las cuales es Morgan Elsbeth, cuando es una joven que tras perderlo todo busca venganza en un mundo imperial en expansión, mientras que la jedi Barriss Offee hace lo que debe para sobrevivir.

Materia oscura

8 de mayo | Apple TV+

Joel Edgerton y Jennifer Connelly encabezan el elenco de la serie basada en la famosa novela homónima de Blake Crouch, que conquistó a los lectores del mundo con su suspenso y ciencia ficción.

Los mismos ingredientes esenciales del espacio de nueve episodios que se estrenará en Apple TV+, con los dos primeros de ellos el miércoles 8 de mayo para seguir con un nuevo cada semana.

Los que mostrarán al profesor y hombre de familia Jason Dessen (Edgerton) desde la noche en que se dirige a su casa en Chicago y es secuestrado y llevado a una versión alternativa de su vida.

Donde el asombro se convierte en pesadilla cuando intenta regresar a su mundo, en medio de un alucinante paisaje de realidades que podría haber vivido, para salvar a su familia de él mismo.

Let it be

8 de mayo | Disney+

En mayo de 1970, en medio de la conmoción generada por la separación de The Beatles, el realizador Michael Lindsay-Hogg estrenó el documental que plasma la realización del álbum Let it be.

El duodécimo disco y el último de la carrera del cuarteto de cuarteto de Liverpool, cuyos ensayos y grabación fueron capturados por el trabajo de Lindsay-Hogg que hoy vuelve a la pantalla.

Lo que se concreta en la plataforma de Disney+ y con una versión de la pieza que fue restaurada meticulosamente, a partir del negativo original de 16mm, por la productora de Peter Jackson.

El director que dio vida a The Beatles: Get Back (2021) con material no usado o reciclado de la cinta de Lindsay-Hogg, que ahora retorna con los pormenores de la creación de un clásico de la música.

Hollywood Con Queen

8 de mayo | Apple TV+

Tres episodios componen la docuserie dirigida por Chris Smith (Wham!) que se basa en el libro del periodista de investigación Scott Johnson, Hollywood Con Queen: the hunt for an evil genius.

El que fue publicado en 2023 por Harper Collins y ahora es el pilar de la exploración que el documental realiza de la impactante historia detrás de una de las estafas más grandes de Hollywood.

La que tiene como protagonista a una figura misteriosa apodada Con Queen, o Reina de la Estafa, que se hace pasar por las mujeres más poderosas de la industria del entretenimiento.

Para lo que atrae a víctimas desprevenidas a Indonesia con la promesa de una oportunidad profesional que les cambiará la vida, mientras son explotadas en un perverso juego psicológico.

​​Pretty little liars: escuela de verano

9 de mayo | Max

El mundo de las “pequeñas mentirosas” continúa ampliándose en la plataforma de streaming de Max, con una nueva temporada del spin off del thriller televisivo de la década del 2010.

La que se sitúa tras los terroríficos acontecimientos de la temporada anterior, Pretty little liars: un nuevo pecado, cuando las jóvenes se enfrentan a un destino peor que la muerte: la escuela de verano.

Sin embargo, Millwood High no es lo único que se interpone en sus trabajos vacacionales e intereses amorosos, ya que una nueva amenaza -que puede o no estar relacionada con "A"- llega a la ciudad.

En el corazón del espacio donde Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles y Maia Reficco retoman sus roles de Imogen, Tabby, Faran, Minnie y Noa, en compañía de Mallory Bechtel y Sharon Leal.

Doctor Who

10 de mayo | Disney+

El clásico de la TV británica, que desde 1962 ha mostrado las aventuras de uno de los Señores del Tiempo, conocido como El Doctor, llega al servicio de Disney+ con su nueva encarnación.

Ya que, desde esta temporada en estreno, el decimoquinto doctor será encarnado por Ncuti Gatwa (Eric Effiong en Sex education), y tendrá como su compañera a Ruby Sunday (Millie Gibson).

Los que vivirán infinitas aventuras a través del tiempo y el espacio, siempre a bordo de la nave TARDIS, desde el período de la Regencia en Inglaterra hasta futuros devastados por la guerra.

Donde el dúo defenderá a las fuerzas del bien, mientras encuentra amigos increíbles y peligrosos rivales. El espacio contará en su elenco con Aneurin Barnard, Anita Dobson y Yasmin Finney, entre otros.

Bridgerton 3

16 de mayo | Netflix

Como con varios de sus títulos, Netflix estrenará la tercera temporada de su exitosa serie basada en las novelas de Julia Quinn en dos entregas -16 de mayo y 13 de junio-, de cuatro episodios cada una.

Las cuales nuevamente son producidas por Shondaland, tienen como showrunner a Jess Brownell, y comienzan cuando Penélope Featherington (Nicola Coughlan) ha tomado una gran decisión.

La que es renunciar por fin a su largo enamoramiento de Colin (Luke Newton), el tercer hijo de la familia Bridgerton, tras escuchar sus despectivas palabras sobre ella en el último ciclo del espacio.

Además de pensar que llegó el momento de buscar un marido que preferentemente le dé la suficiente independencia para continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y hermanas.

Un caballero en Moscú

17 de mayo | Paramount+

Tras su aplaudido paso en producciones como Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor regresó a las series en este espacio que debutó hace unas semanas en EE.UU. y finalmente llega a Latinoamérica.

En el que el actor escocés interpreta al personaje central de la novela homónima de 2016, del escritor estadounidense Amor Towles: el elegante e inquebrantable conde Alexander Ilyich Rostov.

Cuya aventura literaria pasa a la pantalla en ocho episodios, creados por Ben Vanstone, que se inician cuando el aristócrata regresa desde París a Moscú tras la Revolución de Octubre.

Cuando es condenado a arresto domiciliario por un tribunal bolchevique y deberá pasar el resto de sus días viviendo en la buhardilla del hotel Metropol, sin poder abandonar sus lujosas instalaciones.

The Big Cigar: la gran fuga

17 de mayo | Apple TV+

André Holland, el aplaudido protagonista de películas y series como Luz de luna y The Eddy, retorna al streaming en la serie creada por la guionista Janine Sherman Barrois (Criminal minds).

La cual tiene como base el artículo periodístico The Big Cigar, que Joshuah Bearman, el mismo detrás de la historia de Argo, publicó en 2012 y además ayudó a adaptar para la pantalla.

Cuya trama se transforma en seis episodios con la increíble historia del plan para que el fundador del partido político Black Panther, Huey Newton (Holland), escapara del FBI viajando a Cuba.

En el que es clave el famoso productor de Hollywood Bert Schneider (Alessandro Nivola) e involucra a sus colegas y una producción cinematográfica falsa que sale mal en todos los sentidos posibles.

Telma la unicornio

17 de mayo | Netflix

El autor infantil australiano Aaron Blabey debuta en los originales de Netflix, luego de que su libro Los Tipos Malos fuera convertida en la exitosa película homónima de los estudios DreamWorks.

Lo que se concreta con Telma la unicornio, la versión como película musical para el streaming de su obra de 2015, que es dirigida por Jared Hess (Napoleon Dynamite) y Lynn Wang (Unikitty!).

En la que se muestra la historia de Telma, una pony promedio que sueña con ser estrella de la música, hasta que un misterioso giro del destino la convierte en unicornio y la lanza al estrellato.

Pero no todo será de color rosa brillante, ya que la fama tendrá un precio inesperado. La versión original tiene las voces de Brittany Howard, Will Forte, Jemaine Clement y Edi Patterson, entre otros.

Nahir

22 de mayo | Prime Video

Este thriller, original de Prime Video, dramatiza uno de los casos policiales más conmovedores de Argentina en los últimos años, que ocurrió en 2018 e involucró a Nahir Galarza

La chica de 19 años, interpretada en la ficción por Valentina Zenere, que se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua en el país, tras ser acusada de la muerte de su novio.

Cuya historia dio un giro cuando ella acusó a su padre, Marcelo Galarza (César Bordón), un oficial de la policía, de ser el verdadero asesino, algo que fue rápidamente descartado por la justicia.

La película fue dirigida por Hernán Guerschuny (Una noche de amor) y escrita por Sofía Wilhelmi (Días de gallos), e incluye en su elenco a Mónica Antonopulos, Nacho Gadano y Simón Hempe.

The Beach Boys

24 de mayo | Disney+

Frank Marshall y Thom Zimny son los directores del documental que muestra la historia de la banda formada por los hermanos Brian, Dennis y Carl Wilson, junto a su primo Mike Love y su amigo Al Jardine.

La que nació a inicios de los 60 y se convirtió en un icono de la música pop, convirtiendo en su símbolo el icónico sonido armonioso que crearon, además de personificar el sueño californiano.

Y cuya biografía en pantalla revive desde sus orígenes humildes, con imágenes exclusivas e inéditas, junto a entrevistas a Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks y Bruce Johnston.

Además de las intervenciones de otras celebridades de la industria de la música, entre ellos Lindsey Buckingham (Fleetwood Mac), Janelle Monáe, Ryan Tedder (OneRepublic) y Don Was.

Atlas

24 de mayo | Netflix

Después de su comentado proyecto biográfico musical This is me… now: una historia de amor, estrenado en Prime Video en febrero pasado, Jennifer Lopez retorna a las películas y a Netflix.

La plataforma en la que ya protagonizó La madre (2023), donde era una ex militar y asesina dispuesta a todo para defender a su hija, y a la que regresa en Atlas, bajo la dirección de Brad Peyton.

Un largometraje de acción, suspenso y ciencia ficción en el que ella encarna a Atlas Shepherd, una brillante pero misántropa analista de datos que no confía en la inteligencia artificial.

La cual se une a una misión para capturar a un robot renegado que forma parte de su pasado. Pero cuando el plan se complica, deberá aprender a confiar en la IA para salvar a la humanidad.

¿Quién lo mató?

24 de mayo | Prime Video

El lunes 7 de junio de 1999, el conductor mexicano Paco Stanley fue asesinado de varios tiros por un sicario a la salida del restaurante al que había ido a comer con sus colegas de televisión.

El mismo crimen que, a casi 25 años de haber cobrado la vida del conductor más famoso de México en los 90, continúa sin respuestas claras ni condenados e inspira la serie de Prime Video.

La que mezclando ficción con hechos reales revive las horas previas y posteriores al homicidio de Stanley, del que en un primer momento fueron acusadas personas de su entorno cercano.

El espacio es dirigido por Humberto Hinojosa Ozcariz (Luis Miguel, la serie) y protagonizado por Diego Boneta, Roberto Duarte, Belinda, Zuria Vega, Jorge Zárate, Chá! y Luis Gerardo Méndez.

Eric

30 de mayo | Netflix

Seis episodios conforman la miniserie creada por la premiada dramaturga y guionista británica Abi Morgan, conocida por series y películas como The Hour, La dama de hierro y Las sufragistas.

La cual está detrás de la historia de Vincent (Benedict Cumberbatch), uno de los principales titiriteros de Nueva York y creador del popular programa infantil de televisión Good day sunshine.

Cuya vida cambia por completo después de que su hijo desaparece yendo al colegio, haciendo que con el paso de los días Vincent se vaya sumiendo en la angustia, la culpa y la desesperación.

Además de aferrarse a los dibujos que su hijo hizo de la marioneta de un monstruo azul, bautizada Eric, ya que está convencido de que si consigue que el muñeco aparezca en TV, el niño volverá a casa.

Jim Henson: el hombre y las ideas

31 de mayo | Disney+

Dirigido por el famoso realizador y productor estadounidense Ron Howard (13 vidas, Hillbilly, una elegía rural), el documental narra la historia del extraordinario artista y visionario Jim Henson.

Quien a lo largo de sus 36 años de carrera, creó algunos de los personajes más queridos del mundo, entre ellos los clásicos Muppets, como Kermit y Miss Piggy, y los títeres de Plaza Sésamo.

Además de dirigir aplaudidas películas de fantasía como El cristal oscuro y Laberinto, una de las facetas que se recuerdan en la cinta que contó con la participación y cooperación de su familia.

Así ofrece una mirada íntima a su carrera y vida personal, utilizando películas caseras, fotografías, bocetos y diarios personales de Henson, además de entrevistas con quienes mejor lo conocieron.