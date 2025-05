Paseos, cine al aire libre, ballet y más: panoramas gratis para festejar el Día de los Enamorados

Cine al aire libre

Yo-antes-de-ti-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Para los fans de los dramas románticos es este dato, uno de los varios panoramas gratis 14 de febrero que habrá en Santiago este martes.

Se trata de una función al aire libre deYo antes de ti, la película de 2016 que llevó al cine la novela Me before you, uno de los títulos de la escritora best seller británica Jojo Moyes.

Un drama protagonizado por Emilia Clarke y Sam Claflin y que este martes 14, a las 9 PM, se exhibirá gratis al aire libre y en pantalla gigante en el Parque Juan Pablo II (Cerro Colorado 6130).

No necesita reserva de entrada, solo llegar puntual y llevar una manta para disfrutar desde el pasto esta historia en la que se unen los destinos de una joven y un empresario exitoso que queda tetrapléjico luego de un accidente en moto.

Pueblito-Las-Vizcachas-10-ok.jpg la-tercera

Foto: Parque Pueblito Las Vizcachas

En el Parque Pueblito de Las Vizcachas, un verdero tesoro en Puente Alto, habrá una jornada llena de actividades el martes 14.

Partiendo por clases de yoga a las 10 AM y siguiendo durante el día con varios shows, además de una ceremonia holística centrada en el amor.

Los que se suman a los diferentes atractivos que tiene el parque, como sus áreas verdes, zonas de picnic, granja educativa, feria y food trucks.

Además de una laguna para navegar en kayaks, también sin costo, y puntos para tomarse fotografías.

Museo de Bellas Artes

Museo-Bellas-Artes-ok.jpg la-tercera

Foto: Museo Nacional de Bellas Artes

Quien busque un panorama cultural para hacer de a dos, puede ir hasta el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Parque Forestal.

Ahí, este martes 14 de febrero, a las 4 PM, celebrerán al amor con la actividad Tardes de dibujos.

Organizada por su equipo de mediación, en esta actividad junto a tu pareja o con quien vayas podrán crear bocetos inspirándose en las esculturas de la colección del museo.

Ojo, que es sin inscripción previa e incluye los materiales.

Jardín Japonés

Jardin-japones-3-ok-ok.jpg la-tercera

Foto: Parque Metropolitano

Es sin duda uno de los rincones más románticos que tiene el Parque Metropolitano de Santiago.

Ubicado muy cerca del acceso por Av. Pedro de Valdivia Norte, el Jardín Japonés es un espacio de 4.500 m2 que se inauguró en 1978 por gestiones de la Cámara Chileno Japonesa de Comercio.

Se trata de un espacio de contemplación, al estilo de los jardines japoneses tradicionales, para ir a pasear y apreciar, ya que ahí no se puede hacer picnic ni ingresar con mascotas.

Ttiene preciosos espacios para recorrer, como los senderos que te llevan a sus distintas atracciones, como sus dos puentes de madera y uno de piedra y su laguna.

Además de una rueda de agua y un escenario que se ocupa para hacer ceremonias tradicionales, como la del té y la celebración del florecimiento de los cerezos durante la primavera.

Eso sin mencionar los miradores con sus vistas panorámicas de la ciudad.

El Jardín Japonés abre de martes a domingo, de 9 AM a 6 PM, y la entrada es liberada.

Giselle en Municipal Delivery

Giselle_por-Patricio-Melo.jpg la-tercera

Foto: Patricio Melo

Entre los panoramas gratis 14 de febrero también hay alternativas para quienes buscan un plan para hacer en casa.

Como el que ofrece el Teatro Municipal de Santiago a través de su plataforma Municipal Delivery: la exhibición online del clásico y romántico ballet Giselle.

Lo puedes ver gratis, con aporte voluntario, hasta el 28 de febrerp y en el horario que desees, desde cualquier parte de Chile.

Así es que puedes prepar un picoteo sabroso y acomodarte en el sillón para ver al Ballet de Santiago cautivar con su versión de esta emblemática obra de 1841, con coreografía e introducción de Luis Ortigosa.

Una de las cumbres del ballet romántico y que conjuga amor, muerte y fantasía.

¿Y donde verlo? En esta plataforma.

Parque Cerro Calán

Parque-Cerro-Calan-Municipalidad-de-Las-Condes-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Municipalidad de Las Condes

¿Lo conoces? Es el cerro de Las Condes donde se encuentra el observatorio astronómico de la U. de Chile y que hace un par de años se abrió al público como un parque con entrada gratis.

Ahí puedes ir a caminar por sus senderos, los que ofrecen atractivas vistas panorámicas de la ciudad y de varias cumbres de la Cordillera de los Andes.

Mejor si lo visitas este martes 14 de febrero, que habrá una actividad especial al atardecer para festejar el amor.

De hecho, el parque cerrará mas tarde ese día y desde uno de sus miradores, el San Cristóbal, podrás apreciar la puesta de sol mientras disfrutas de las preparaciones de food trucks que estarán de 6 PM a 9 PM.

Además, habrá sorpresas y regalos para los asistentes. La entrada es liberada.