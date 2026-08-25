SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Roberto Merino se lee en voz alta: así será la lectura colectiva por su candidatura al Premio Nacional de Literatura

    La instancia consistirá en una lectura en vivo y colectiva de sus textos más emblemáticos, a cargo de 10 ilustres invitados. El público también podrá sumarse. Habrá un espacio abierto para leer en vivo los fragmentos favoritos del autor. Y, además, estará disponible la venta de ejemplares.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Roberto Merino se lee en voz alta: así será la lectura colectiva por su candidatura al Premio Nacional de Literatura MARIO TELLEZ

    Sesiones Yara Yara realizará un evento especial a principios de septiembre, con el objetivo de celebrar la candidatura de Roberto Merino al Premio Nacional de Literatura.

    La instancia consistirá en una lectura en vivo y colectiva de sus textos más emblemáticos, a cargo de 10 ilustres invitados:

    • Luis Poirot
    • Rafael Gumucio
    • Marcela Fuentealba
    • Verónica Calabi
    • Francisca Feuerhake (Vieja cuica)
    • Natalia Babarovic
    • Natalia del Campo
    • Amalia Kassai
    • Javier Manríquez (Guorororoi)
    • Catalina Infante

    El público también podrá sumarse. Habrá un espacio abierto para leer en vivo los fragmentos favoritos del autor. Y, además, estará disponible la venta de ejemplares gracias a Librería Catalonia.

    Roberto Merino es cronista, ensayista, poeta y editor, ganador del Premio Municipal de Santiago y del Premio de la Academia Chilena de la Lengua. Su candidatura al Premio Nacional de Literatura cuenta con el respaldo de la Universidad Diego Portales.

    Ha publicado más de 15 libros. Entre estos, destacan sus títulos más recientes: Todo Santiago. Crónicas de la ciudad (Fondo de Cultura Económica) y Ciudad del olvido (Random House).

    Cuándo es la lectura colectiva de los textos de Roberto Merino

    La cita es el sábado 5 de septiembre a las 12:00, en Bar Liguria de Lastarria (Merced 298, Santiago). Es con entrada gratuita.

    El autor es considerado uno de los grandes observadores de Santiago en la literatura contemporánea. Sus obras son aclamadas tanto a nivel nacional como internacional.

    En palabras de Alejandro Zambra, es difícil describir el estilo de Merino, es inimitable: su sintaxis es medio borgeana o medio inglesa, y en sus frases suele haber un dejo coloquial, algo muy chileno pero nada pintoresco”.

    “Nunca aburre, y no estoy pensando en los temas de sus crónicas, sino en su lenguaje, en el ritmo de las frases. Yo pienso que Merino es el mejor escritor chileno actualmente”.

    Para Leila Guerriero, las columnas de Roberto Merino son piezas perfectas sostenidas en el arte de la contemplación, engarzadas en un estilo feroz y elegante que las transforma en parte fundamental de la mejor literatura chilena contemporánea”.

    El periódico británico The Guardian, por su parte, lo ha descrito como “el secreto mejor guardado de la literatura chilena”.

    Lee también:

    Más sobre:LiteraturaRoberto MerinoSesiones Yara YaraPremio Nacional de LiteraturaLibrosLecturaLibroLibrería Catalonia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia

    Cómo mantener la autonomía, la funcionalidad y el bienestar a lo largo de los años

    El llamado que hizo Meta a Google y TikTok tras millonario pago para finalizar juicio por daño de redes sociales en adolescentes

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios

    Lo más leído

    1.
    Vuelve la Cumbre Guachaca con nueva fecha y mejor lugar

    Vuelve la Cumbre Guachaca con nueva fecha y mejor lugar

    2.
    Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    3.
    Chuck E. Fest: el festival del mes del niño continúa durante todo agosto

    Chuck E. Fest: el festival del mes del niño continúa durante todo agosto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios
    Chile

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios

    Presidente Kast encabezará nuevo consejo de gabinete este viernes en Cerro Castillo

    Alvarado tras reunión con Araya (PPD): “La reforma de seguridad requiere mejoras”

    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia
    Negocios

    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia

    El llamado que hizo Meta a Google y TikTok tras millonario pago para finalizar juicio por daño de redes sociales en adolescentes

    Nvidia más que duplica sus ingresos en el segundo trimestre y supera las expectativas

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu
    El Deportivo

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu

    En vivo: la complicada UC de Garnero visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Dónde y qué hora ver el debut de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple
    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga
    Cultura y entretención

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Luis Orlandini obtiene el Premio Nacional de Música 2026

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?
    Mundo

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón