Roberto Merino se lee en voz alta: así será la lectura colectiva por su candidatura al Premio Nacional de Literatura

Sesiones Yara Yara realizará un evento especial a principios de septiembre, con el objetivo de celebrar la candidatura de Roberto Merino al Premio Nacional de Literatura.

La instancia consistirá en una lectura en vivo y colectiva de sus textos más emblemáticos, a cargo de 10 ilustres invitados:

Luis Poirot

Rafael Gumucio

Marcela Fuentealba

Verónica Calabi

Francisca Feuerhake (Vieja cuica)

Natalia Babarovic

Natalia del Campo

Amalia Kassai

Javier Manríquez (Guorororoi)

Catalina Infante

El público también podrá sumarse. Habrá un espacio abierto para leer en vivo los fragmentos favoritos del autor. Y, además, estará disponible la venta de ejemplares gracias a Librería Catalonia .

Roberto Merino es cronista, ensayista, poeta y editor, ganador del Premio Municipal de Santiago y del Premio de la Academia Chilena de la Lengua. Su candidatura al Premio Nacional de Literatura cuenta con el respaldo de la Universidad Diego Portales.

Ha publicado más de 15 libros. Entre estos, destacan sus títulos más recientes: Todo Santiago. Crónicas de la ciudad (Fondo de Cultura Económica) y Ciudad del olvido (Random House).

Cuándo es la lectura colectiva de los textos de Roberto Merino

La cita es el sábado 5 de septiembre a las 12:00, en Bar Liguria de Lastarria (Merced 298, Santiago). Es con entrada gratuita .

El autor es considerado uno de los grandes observadores de Santiago en la literatura contemporánea. Sus obras son aclamadas tanto a nivel nacional como internacional.

En palabras de Alejandro Zambra, “es difícil describir el estilo de Merino, es inimitable: su sintaxis es medio borgeana o medio inglesa, y en sus frases suele haber un dejo coloquial, algo muy chileno pero nada pintoresco”.

“Nunca aburre, y no estoy pensando en los temas de sus crónicas, sino en su lenguaje, en el ritmo de las frases. Yo pienso que Merino es el mejor escritor chileno actualmente”.

Para Leila Guerriero, “las columnas de Roberto Merino son piezas perfectas sostenidas en el arte de la contemplación, engarzadas en un estilo feroz y elegante que las transforma en parte fundamental de la mejor literatura chilena contemporánea”.

El periódico británico The Guardian, por su parte, lo ha descrito como “el secreto mejor guardado de la literatura chilena”.