¡Te llevamos a Lollapalooza! Concursa por entradas para el día que quieras

Hoy muchos buscan entradas Lollapalooza Chile 2023. Y es que no se quieren perder la versión número 11 del festival.

La que por segunda vez llega al Parque Cerrillos con tres imperdibles días de música en vivo, el viernes 17, el sábado 18 y domingo 19 de marzo.

Una nueva edición donde podrás ver a grandes nombres de la escena musical y que encabezan el line up de este año, como Billie Eilish, Drake y Twenty One Pilots, que reemplazaron en el cartel a Blink 182 tras su baja.

Además de artistas como Rosalía, Tame Impala, Lil Nas X, Kali Uchis, Jamie XX, The 1975, Jane's Adiction, Armin Van Buuren, Tove Lo, Fred Again.., Tokischa, Wallows y muchos otros.

Puedes ver acá el line up actualizado y los artistas por cada día.

¿Quieres ir pero no tienes ticket? Tenemos una buena noticia, porque hay entradas Lollapalooza Chile 2023 de regalo para ti.

Gana entradas Lollapalooza Chile 2023

Foto: Archivo

Te llevamos al festival junto a Jack Daniel's, el whiskey oficial de Lollapalooza. Y es que un festival de fama mundial se disfruta con un whiskey de clase mundial.

Por eso te invitamos al evento regalando una entrada doble, para el día que tú elijas.

Sólo debes seguir estos simples pasos:

Sigue en Instagram a Finde Dale me gusta a esta publicación Etiqueta a la persona con quien quieres ir Comenta tu artista favorito de Lollapalooza y cuéntanos con qué sabor de Jack Daniel´s lo escucharías.

¡Eso es todo! Anunciaremos al ganador o ganadora el l¡Mucha suerte!