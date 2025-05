The Aubrey: un oasis con coctelería de lujo y piscina a los pies del cerro San Cristóbal

The Aubrey 2 ok

A los pies de cerro San Cristóbal, en pleno barrio Bellavista, se encuentra The Aubrey, un pequeño hotel boutique, de sólo 15 habitaciones, que te transporta a otros lugares o al menos te hace pensar que no estás en Santiago.

De hecho, se trata de uno de los primeros hoteles boutique de la capital, el que abrió en 2010 en una mansión familiar de 1927 y que fue cuidadosamente restaurada.

The-Aubrey-1-ok.jpg la-tercera

Foto: The Aubrey

Ahora, acaba de reabrir con una propuesta que te permite ir a conocerlo sin necesariamente quedarte a alojar en el lugar.

Eso, porque de miércoles a domingo puedes ir a The Aubrey a disfrutar del restaurante y el bar, a cargo del mixólogo Alexis Letelier.

The-Aubrey-21-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Lo mejor de todo es que él mismo te preguntará específicamente cuáles son tus sabores favoritos, más herbales, amargos o dulces, por ejemplo, para dar con tu cóctel favorito, hecho a medida.

También puedes probar alguna de las opciones de la carta, como el Bautista Spirit ($ 4.990), con pisco, jugo de limón, jugo de manzana, syrup casero y canela en rama; o el The Lacedaemonian ($10.990), de tequila Don Julio blanco, con jugo de pomelo, hidromiel, Limonchello y soda.

En la terraza de The Aubrey

aubrey-2-listo-1-2.jpg la-tercera

Foto: The Aubrey

Cocteles que puedes tomarlos en el bar o en la agradable terraza de The Aubrey junto a alguna de las opciones para picar de su carta, como el gravlax ($ 10.990), hecho en el lugar, que salmón curado y ahumado en frio, acompañado de frutas de estación.

O el crudo de la casa ($ 8.900), de tártaro de filete, cebolla encurtida, rábanos, pepinillo dill y especias.

The-Aubrey-22-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Otra opción es que pases al restaurante del hotel, para probar alguno de los platos de fondo, como el confit de pato ($ 12.900), que viene con una compota de pera con vinagre de jerez; o el Tomahawk de Ternera ($14.900), que es uno de 300 grs que viene con de salsa de pimientos y ñoquis de habas.

Además hay opciones veggies, en la carta como los Tortellini de hummus ($9.900), que vienen rellenos de hummus con betarraga en salsa de zapallo; o la berenjena asada ($10.900), rellena con arándanos y pimientos acompañada de faláfel de piñones.

Tardes de piscina

aubrey-piscina-listo-.jpg la-tercera

Foto: The Aubrey

Además, The Aubrey es una buena opción para ir a refrescarse en verano, ya que los sábados y domingos, entre las 2 PM y 8 PM, se hace una fiesta en su piscina, la Cool Down & Chill Out.

Se trata de una instancia con aforo reducido, para máximo 27 personas, en la que puedes disfrutar de la piscina y tu coctel favorito mientras un DJ anima la tarde.

Cuesta $ 35.000 por persona, que equivale al mismo monto en consumo.

