The Family, la serie documental de Netflix sobre la religión que controla el poder en EE.UU.

The Family- Netflix

No importa si eres un abusador de niños o si engañaste a tu mejor amigo con su esposa, si eres parte de The Family, nadie te juzgará, porque en esta "mafia" de hombres poderosos no se permiten los cuestionamientos.

Esa es una de las premisas de la nueva serie documental deNetflix que lleva, justamente, el nombre de La Familia, para retratar el poder que tiene la organización cristiana conservadora conocida como The Fellowship, en el poder gubernamental estadounidenses y en varios líderes mundiales, ya sean presidentes, dictadores o congresistas.

Dirigida por el canadiense Jesse Moss y producida por Alex Gibney, el mismo del aplaudido documental Inventor: Out For Blood In Silicon Valley, los cinco capítulos de este título (cada uno de cerca de una hora) están basados en el libro homónimo que publicó el periodista Jeff Sharlet.

El autor, a eso de los 20 años, participó de una casa comunitaria con otros jóvenes miembros de La Familia, quienes se dedicaban a estudiar la biblia, pero sobre todo a Jesús, eso sí, de una manera muy poco ortodoxa.

Quién es Doug Coe en The Family

The-Family.jpg la-tercera

Foto: The Family/ Netflix

Si bien este grupo existe desde 1935, Doug Coe fue su líder entre 1969 hasta 2017, cuando falleció.

Este hombre nombrado como uno de los evangélicos más influyentes de EE.UU., en 2005, fue también quien instauró un voto de silencio sobre las actividades que realizaban los miembros -todos seleccionados minuciosamiente-, para así conseguir más poder e influencias en la Casa Blanca y el resto del mundo.

Es más, un grupo de políticos se dedicaban a difundir la visión de La Familia, entre los líderes de otros continentes.

Y lo logró. Claro, porque esta misma organización cristiana conservadora es la que organiza hasta la actualidad, el Desayuno de Oración Nacional, al que asisten todos los años presidentes Demócratas y Republicanos.

The-Family-1.jpg la-tercera

Foto: The Family/ Netflix

Además, la serie conecta a este grupo ultra conservador y antidemocrático, como ahí mismo lo denominan, con la casa C Street, en Washington, una institución que salió a la luz en 2010 y que consistía en estudios de la fraternidad con Jesús.

En esta participaban cinco congresistas republicanos y, después de su aparición pública, los pastores de otras iglesias pidieron que se les investigara para saber si pagaban o no impuestos.

¿Qué sucede? No te contaremos más, pero sí te diremos que en los capítulos aparecen fotos del ex presidente George W. Bush, videos de Donald Trump y Bill Clinton e, incluso, una entrevista al ex mandatario Jimmy Carter.

¿Quieres saber qué tan real es? Entonces... mírala en Netflix