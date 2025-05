Yesterday: ¿Y si no existieran los Beatles?

El famoso director británico Danny Boyle (Trainspotting) junto al no menos conocido guionista y realizador Richard Curtis (Realmente Amor), están detrás de esta comedia romántica que juega con el singular supuesto de una total ausencia de The Beatles, y sus canciones, de los recuerdos de sus fanáticos y de la cultura pop mundial.

Su trama gira en torno al joven británico Jack Malik (Himesh Patel), quien sueña con alguna vez lograr la fama como músico, pero hasta ahora debe conformarse con pequeñas presentaciones en locales de su natal Suffolk, donde los únicos atentos al show son sus amigos Nick (Harry Michell), Carol (Sophia Di Martino) y Ellie (Lily James), quien además es su representante.

Pero tras un súbito y corto apagón mundial, durante el cual Jack es atropellado por un bus al ir en bicicleta, todo cambia en la vida del cantautor. Con dos dientes menos y contusiones varias, Jack descubre que nadie recuerda a The Beatles y sus canciones, luego de que les interpreta Yesterday a sus amigos y estos se sorprenden por el nivel de composición que ha alcanzado.

Desconcertado, llega a su casa a buscar por internet a los Beatles o a algunos de sus integrantes, descubriendo que Los Fab Four se han borrado de la faz de la Tierra. Después de sopesar los pros y los contras, vislumbra su camino a la fama y hace pasar como suyas famosas canciones como Let It Be y Here Comes the Sun.

Jack se presenta con sus más recientes composiciones en el matinal de la TV de Suffolk que sintoniza Ed Sheeran, ya que vive en una localidad vecina, y poco después le ofrece al novel compositor que lo teloneé en sus próximos shows por Europa.

Es en Moscú, la primera parada de este tour, donde el desconocido artista interpreta Back in the U.S.S.R., logrando una gran recepción por parte del público local que además sube su presentación a las redes sociales, provocando el inesperado ascenso de Jack a la fama.

Música, humor y romance como ejes

Se comienza a dibujar así un entretenido relato, donde las canciones de The Beatles son coprotagonistas, pero también es esencial la relación que Malik tiene con su amiga y mánager Ellie, que siempre ha estado al filo del romance y pareciera irse al tacho de la basura cuando él viaja a Estados Unidos.

Con un elenco que además incluye a Joel Fry como Rocky, el singular asistente de Jack, y la comediante Kate McKinnon como su representante, Boyle va mostrando cómo este joven británico saca partido a un incidente no menor, teniendo como sus principales armas el carisma de Lily James y la fuerza interpretativa de Himesh Patel, además del humor.

https://www.youtube.com/watch?v=wmwkQ99MbOo

DIRECCIÓN: Danny Boyle

PROTAGONISTAS: Himesh Patel, Lily James, Joel Fry, Alexander Arnold, Sophia Di Martino

GÉNERO: Comedia/Romance

CALIFICACIÓN: Para todo espectador