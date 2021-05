Elecciones en Perú: Las miradas de los equipos técnicos de Fujimori y Castillo

Carlos Bruce, exministro peruano:

“Todo el sistema de pensiones necesita una reforma”

Carlos Bruce, excongresista y exministro peruano. Foto: Agencia Andina

Carlos Bruce tiene una larga trayectoria política en Perú. Fue congresista por Lima en tres periodos consecutivos y se desempeñó como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2002-2005), Pedro Pablo Kuczynski (2017-2018) y Martín Vizcarra (2019). Actualmente es integrante del equipo técnico del partido Fuerza Popular, de la candidata presidencial Keiko Fujimori. En esta entrevista con La Tercera, Bruce analiza el panorama de cara al balotaje del 6 de junio.

A una semana de las elecciones, ¿cómo evalúa la campaña y qué perspectivas ve de cara al balotaje?

Efectivamente, va a ser un final muy apretado. Hasta ahora el candidato (de Perú Libre, Pedro) Castillo, de ultraizquierda, tiene algunos puntos por arriba, no muchos. Estamos hablando entre dos a cuatro puntos. Y la candidata Keiko Fujimori ha tenido a su favor en los últimos días que en el debate de los equipos técnicos ella ha salido largamente beneficiada, así lo indican las encuestas que ha habido al respecto. Así que va a ser un final muy apretado.

Usted ha señalado que en primera vuelta votó por otro candidato. ¿Por qué ahora decidió apoyar a Keiko Fujimori?

En esta segunda vuelta fueron elegidos dos alternativas, producto de la polarización que se dio en la elección. Quizás deba decir que el centro fue pulverizado por el elector. Estas son las dos alternativas y por una de ellas hay que optar. El señor Castillo representa a la izquierda extrema, radical, marxista, leninista. Es más, lo ponen explícito en su ideario, en su plan de gobierno, el que han entregado oficialmente al Jurado Nacional de Elecciones, no es una izquierda moderada, moderna, y la señora Keiko Fujimori, que muchos luchamos contra el gobierno de su padre que se quiso perpetuar en el poder. Sin embargo, ellos tienen una posición con la cual coincidimos, el modelo de libre mercado, una economía abierta. Así que tenemos más afinidades con ella que con el candidato de la ultraizquierda. Y por eso es que decidimos apoyarla en esta segunda vuelta.

En caso de ganar Fujimori, ¿cuáles serán los ejes del gobierno?

Nosotros tenemos un programa de corto plazo que se ha elaborado en la segunda vuelta. Es decir, con la propuesta del partido Fuerza Popular enriquecida por técnicos independientes que nos hemos sumado a su propuesta, se formuló un programa de gobierno que garantice a los peruanos salud, comida y trabajo. En el tema de salud, pasa por una prioridad que es acelerar el proceso de vacunación, aquí debemos decir que el Presidente (Francisco) Sagasti ha tenido algún éxito en adquirir las vacunas, pero hay un tema logístico de administrar a toda la población peruana y también hacer un programa masivo de construcción de una infraestructura de salud que se ha mostrado insuficiente, sobre todo en el primer nivel de atención. Y, de esa manera, recuperar la salud, que es lo primero que tenemos que hacer en esta coyuntura. Luego viene el tema de la comida y el trabajo, y eso pasa por la reactivación económica. La economía peruana ha sido una de las más afectadas del mundo, debido a un sobreajuste que hizo el expresidente (Martín) Vizcarra, exagerado. Estamos planteando reactivar la economía. Primero, con un impulso fiscal muy fuerte. Felizmente, Perú está con una sólida posición fiscal, nuestra deuda es muy baja. Vamos a incrementar la deuda y hacer un fuerte impulso fiscal apostando a que haya un flujo de inversión privada que sostenga este despegue y volver a reactivar la economía generando empleos y bienestar.

Keiko Fujimori, candidata presidencial por el partido Fuerza Popular. Foto: Reuters

El candidato Castillo ha planteado eliminar las AFP. ¿Cómo ven esa propuesta?

Todo el sistema de pensiones necesita una reforma integral. Terminó no funcionando como todos hubiéramos querido, las pensiones no terminaron siendo lo atractivas que debieron ser y, además, mucha gente no debió entrar al sistema de pensiones, tenía muy poco tiempo ahorrando y realmente ellos no debieron haber ingresado. Entonces el sistema de pensiones en Perú ya estaba en entredicho. La idea es mejorarlo en base a lo que tenemos, ver qué cambios hay que hacer, de qué manera se hace un sistema único y de qué manera también el Estado entra a apoyar a los segmentos sociales más bajos a fin de que tengan una pensión digna. Pero el candidato Castillo se ha ido al otro extremo y habla de que va a eliminar los fondos de pensiones y los va a convertir en un banco. Son cosas absolutamente distintas, una cosa son fondos de pensiones y la otra es un banco de los trabajadores. No ha terminado de explicar hasta dónde llega su propuesta, pero ya está claro que los fondos de pensiones van a ser eliminados. Y probablemente él quiera ir a los antiguos sistemas de fondos solidarios, donde nadie es dueño de sus fondos y todos son dueños de todo. Y al final nadie es dueño de nada. Y termina el sistema de las pensiones en que el Estado se lleva la plata por los déficits fiscales que genera al no poder reactivar la economía y los peruanos se quedan sin el ahorro que hicieron para formar sus fondos.

¿Cuál es el impacto político del reciente ataque atribuido a Sendero Luminoso?

Tiene un impacto político, porque entre las personas allegadas a Castillo hay cinco que están investigadas por sus vínculos con el terrorismo. Una ya está acusada, que es el congresista Guillermo Bermejo, él va a asumir su cargo el 28 de julio. En su caso, su juicio ya empezó y él está acusado por la fiscalía de sus vínculos con el terrorismo. Entonces yo no estoy diciendo que el señor Castillo sea un terrorista, ni cosas por el estilo. Solo estoy diciendo que en su entorno, en sus congresistas, en los dirigentes de su partido hay gente acusada por vínculos con el terrorismo. Eso no es bueno para Perú, ni es bueno para él, pero esos son los hechos, son los hechos fríos y nadie los puede refutar. Y él tendrá que explicar por qué curiosamente en su partido hay estas personas con esos vínculos que no hay en más partidos.

Hernando Cevallos, excongresista:

“Castillo representa el sentir de millones de peruanos pobres”

Hernando Cevallos, excongresista del Frente Amplio por Piura. Foto: Agencia Andina

El excongresista del Frente Amplio por Piura Hernando Cevallos ha trabajo de cerca en la campaña del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Actualmente integra el equipo técnico de la colectividad en el área de salud. En conversación con La Tercera, el médico pediatra no solo da cuenta de los planes en esta área en caso de que Castillo gane la segunda vuelta presidencial del 6 de junio, sino que también explica las propuestas en otras áreas.

¿Cómo evalúa la campaña cuando falta una semana para que se realicen los comicios?

Es una campaña que evidentemente ha sido muy polarizada, pero donde está clarísimo que los sectores que tienen el poder en el país, entre ellos el poder de los grandes medios, se ha resistido a una campaña electoral transparente y equilibrada. Basta revisar aquí en Perú los quioscos para darse cuenta de que hay una clara inclinación de la mayoría de los medios, de la gran prensa, a favor de la señora Keiko Fujimori que, además, ha dispuesto una campaña realmente muy cara comparada con lo que puede haber presentado el profesor Pedro Castillo, que representa el sentir de millones de peruanos pobres.

Usted está a cargo de la parte salud, ¿qué medidas pretenden implementar?

Hay medidas que están directamente vinculadas a la pandemia, que vamos a tomar desde el punto de vista sanitario, y también están las medidas que tienen que ver con encontrar en la salud un derecho para la población. Como usted sabe, el año 1993 se modificó la Constitución, justamente fue el régimen fujimorista y la salud dejó de ser un derecho, sino que aparece como un servicio. Y el Estado aparece como un elemento subsidiario y no responsable de la salud. Para nosotros esto tiene que modificarse, porque la salud es un derecho que el Estado debe garantizar. ¿Cómo se traduce esto? En primer lugar, necesitamos seguir impulsando una mejora del presupuesto de salud, políticas participativas y fundamentalmente una reestructuración de nuestro propio sistema de salud, que acá en Perú es muy fragmentado. Ahora, para el Covid obviamente hay una estrategia que se ha descuidado en los últimos meses, que es fortalecer la atención médica primaria para la contención de los contagios. No ha habido una decisión del gobierno de potenciar los establecimientos periféricos de base, ni tampoco fortalecer la relación con las organizaciones sociales. Entonces, la realidad es que hemos enfrentado la pandemia con una estrategia casi exclusivamente hospitalaria. Lo otro es la vacuna, que es sumamente complicado, porque tenemos que salir a buscarla en todo el mundo. De hecho, tenemos no solo ofrecimientos, sino que el gobierno saliente ha señalado que tenemos 60 millones de vacunas ya comprometidas para este año. De ser así, confiamos que es así. Además de las vacunas que podamos conseguir, vamos a disponer una campaña masiva de vacunación. Nosotros confiamos mucho en la capacidad transformadora de nuestro pueblo.

Pedro Castillo, candidato presidencial por el partido Perú Libre. Foto: Reuters

En cuanto a la economía, existe preocupación por las privatizaciones y la eliminación de las AFP. ¿Qué planean hacer en esa área?

La modificación de la Constitución de 1993 impide al Estado peruano sentarse a renegociar contratos. Cuando son contratos tipo ley, el Estado firma un contrato y no tiene posibilidades, de acuerdo con nuestra Constitución, de sentarse a conversar nuevas condiciones de su contrato. Eso tiene que cambiar. El Estado peruano debe poder sentarse a conversar con las grandes empresas. Y, además, la Constitución impide que el Estado pueda ser empresa en áreas estratégicas, lo cual es un absurdo. El Estado tiene por supuesto todo el derecho a sentarse a conversar con cualquier empresa grande las condiciones, no solo económicas, en las cuales se desarrolla la actividad productiva. Esto ha generado mucha preocupación en los grandes consorcios empresariales, en la gran minería, porque además Perú es uno de los países de América Latina que más exonera de impuestos a estas empresas. Ellos tienen que sentarse a discutir esto, por supuesto. No tiene nada que ver con expropiar las mineras, no tiene nada que ver con nacionalizar las minas. Nosotros lo que queremos es conversar con la gran empresa. Respecto de las AFP, realmente lo que han hecho las AFP acá es generar pensiones miserables para la gente, cobrando comisiones, costos sumamente elevados. Nosotros necesitamos fortalecer nuestro sistema nacional de pensiones, pero señalamos con mucha claridad que se deben respetar en principio los depósitos y las pensiones de la gente. Esto no se va a tocar de ninguna manera, pero necesitamos pensar a mediano y largo plazo en una profunda reforma pensionaria en nuestro país. Debemos terminar con el lucro de algunas empresas donde ellas no corren ningún riesgo. El riesgo lo corre el que deposita el dinero y al final lo que cobras de pensión es una miseria.

¿Cuál es el impacto político que generó el reciente ataque de Sendero Luminoso?

Creo que el impacto político que se ha tratado de buscar es golpear a Perú Libre. ¿A quién podría favorecer, faltando 10 días para las elecciones, un atentado de esta naturaleza? ¿A quién podría favorecer? Y además con volantes que dicen “no vote por Keiko Fujimori”. ¿A quién puede favorecer? ¿A Perú Libre? Es impensable. Es evidente que esos atentados finalmente están dirigidos a desprestigiar al partido que va puntero en las encuestas, a querer vincularlo ni siquiera subliminalmente, sino que algunos se han atrevido a decirlo de forma directa que, porque planteamos cambios sociales a favor de la gente, estamos vinculados a ese atentado. Entonces el impacto que la gran prensa realmente ha tratado que tenga este atentado es golpear a Perú Libre y victimizar a la señora Fujimori.