Konstantine Eggert: “Putin es extremadamente débil, está debilitado por el miedo y la corrupción”

Destacado periodista y analista político ruso, Konstantine Eggert es corresponsal en los países bálticos y columnista semanal sobre asuntos rusos para Deutsche Welle. Entre 2010 y 2015 trabajó para Kommersant, el grupo mediático privado más antiguo de Rusia. Investigador del think tank Chatham House de Londres, en 2008, la reina Isabel II lo nombró Miembro Honorario de la Excelentísima Orden del Imperio Británico. En esta entrevista con La Tercera, analiza el fallido motín liderado por el jefe del grupo mercenario Wagner.

Ha pasado una semana desde el motín liderado por Yevgeny Prigozhin, ¿cuáles son sus impresiones?

En primer lugar, fue un motín real, una rebelión real. No fue ningún tipo de montaje, como algunos comentaristas dijeron. Segundo, está claro que Prigozhin no consiguió alcanzar sus objetivos, que eran por lo menos sustituir al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor. Pero en términos generales, era obligar a Putin a adherirse a la magnífica visión de proseguir la guerra en Ucrania. Y tercero, está claro que Putin no estaba preparado para esto. Y él de verdad sale debilitado significativamente. Y esto implica que es probablemente uno de los primeros golpes reales al sistema político, pero definitivamente no es el último.

Miembros de la compañía militar del Grupo Wagner vigilan un área frente a un tanque en una calle de Rostov del Don, Rusia, el 24 de junio de 2023. Foto: AP

¿Cómo evalúa la respuesta de Putin, con sus apariciones públicas e incluso saludando personalmente a sus partidarios en Daguestán? Muchos analistas dicen que el régimen es más débil ahora…

El régimen no es Putin y las pocas personas que lo rodean, que son quienes trabajan para su administración, gente como el secretario de RR.EE., Sergey Lavrov; el ministro de Defensa, Shoigu, y otras caras conocidas. El régimen son millones de burócratas, policías, gerentes de empresas estatales y agentes del Servicio de Seguridad Federal (FSB, ex KGB) que dirigen Rusia en nombre de Putin. Todos estos cientos de miles de personas que de repente se dieron cuenta de que un grupo de individuos armados puede entrar en una gran ciudad rusa de más de un millón de habitantes y tomarla en cuestión de una hora. Y todas las estructuras que se suponía que debían resistirlos de repente se desvanecen. Esa es la política número uno. En segundo lugar, cuando vemos a un presidente que se toma su tiempo para aparecer en televisión y cuando aparece, en lugar de dar instrucciones muy claras a las Fuerzas Armadas y a la policía para eliminar a los rebeldes como comandante en jefe y jefe de Estado, se pasa cuatro o cinco minutos sermoneando al público sobre los acontecimientos del golpe bolchevique de 1917 y comparándose inadvertidamente con el último zar ruso Nicolás II, que es considerado débil y que en realidad fue asesinado por los bolcheviques. Nadie espera que durante tal crisis se haga un sermón histórico. Más aún en una dictadura, porque Rusia es una dictadura de Putin. Aunque el dictador Putin fracasó, parecía enojado y al mismo tiempo debilitado y asustado. El hecho de que Putin desapareciera en una de sus residencias en el noroeste de Rusia mientras duró el golpe sólo demostró que es un cobarde. La toma de Rostov del Don y Voronezh es suficiente para demostrar que el sistema de Putin es extremadamente débil. Está debilitado por el miedo y la corrupción. Y esto fue visto por todos en el aparato estatal ruso. Así que creo que esto se tendrá en cuenta por este tipo de burocracia que nunca volverá a ver a Putin como garante de la estabilidad, como alguien que mantiene incluso un equilibrio dictatorial dentro de Rusia. Y eso significa que este sistema nunca volverá a funcionar como antes.

Yevgeny Prigozhin sentado dentro de un vehículo militar posando para una foto con un civil local antes de salir de un área de la sede del Distrito Militar Sur en una calle de Rostov del Don, Rusia, el 24 de junio de 2023. Foto: AP

¿Por qué cree que no se ha producido una purga o más arrestos luego de esta rebelión?

Estoy seguro de que Putin tiene un problema ahora. Parece que al menos algunas personas ubicadas en la parte superior de la pirámide de esta dictadura apoyaron el golpe, apoyaron a Prigozhin, y admitirlo sería admitir que Putin no controla su propio Ejército. No admitirlo es básicamente aumentar las tensiones dentro de la élite y es también una indicación de debilidad, porque está claro que Prigozhin no estaba actuando solo. Quiero decir, habría sido suicida actuar completamente solo en eso. Así que Putin no tiene una buena opción. Supongo que ahora él, sus compinches y su administración están tratando de averiguar cómo presentarlo al público. Mi comprensión, y esto es también lo que dicen algunos de los bien informados en medios de comunicación rusos, es que al final van a decir que todo el asunto era por dinero. De que se trataba de dividir el presupuesto para la guerra en Ucrania. Se dirá que Prigozhin y (el general Sergey) Surovikin actuaron juntos en todo tipo de empresas criminales. Y todo el contexto político será eliminado de la explicación. Si va a funcionar, no estoy seguro, puede funcionar con el público en general en Rusia, que es usualmente no muy inteligente, pero no va a funcionar con la burocracia. La mayoría de la burocracia entenderá que algo va mal. Estoy seguro de que Putin ahora buscará traidores, reales e imaginarios. Así que veremos más ajustes y probablemente aún más riesgos.

¿Qué piensa que pasará con Surovikin?

Putin tiene que confirmar que Surovikin está bajo arresto. Parece que desapareció, pero para Putin es bastante humillante admitirlo, ya que él promovió a Surovikin, es el primer comandante de las fuerzas aeroespaciales rusas que tiene absolutamente cero experiencia en la Fuerza Aérea. Él es básicamente un comandante de las fuerzas terrestres. Ha sido ascendido a las fuerzas aeroespaciales. Estaba encabezando la campaña de bombardeos en Siria. Es por eso que lo llaman “el carnicero” de Siria en Medio Oriente. Fue condecorado personalmente por Putin como héroe en Rusia con el máximo galardón. Así que presentarlo como alguien que traicionó a su jefe, para Putin significará admitir que tiene básicamente muy mal tipo de habilidades de manejo de personal. No entiende a la gente. Así que admitir que Surovikin se volvió contra él será algo muy doloroso para Putin. Y en realidad lo debilitará.

El general Sergey Surovikin, a la izquierda, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, asisten a una reunión con el Presidente Vladimir Putin, el 17 de diciembre de 2022. Foto: AP

¿Cómo evalúa el rol del Presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que en su discurso dijo que él había sido mediador?

Lo que diga Lukashenko es completamente irrelevante. Es un siervo de Putin y Bielorrusia es una colonia de Rusia. Así que todo lo que dice, lo dice sólo después de coordinarse con Putin. Se le pidió que fingiera que mediaba entre Putin y Prigozhin, porque parecía que Putin temía que Prigozhin tomara Moscú y el líder de Wagner sentía que no había obtenido el apoyo de los militares, que probablemente pensaba que obtendría. Por eso acordaron esta tregua, por así decirlo. Queda por ver si las tropas de Wagner se establecerán realmente en Bielorrusia y si Prigozhin irá allí. A mí me parece muy poco probable que Prigozhin se quede en Bielorrusia, porque para Putin es un traidor y los servicios de seguridad rusos operan sin ningún tipo de control en el territorio de Bielorrusia. Así es que, si Prigozhin está allí, probablemente sea hombre muerto. No estoy seguro de si las tropas de Wagner se establecerán allí, porque Lukashenko siempre tiene miedo de la gente que él no controla directamente y los de Wagner son esencialmente rusos. Pero, por otro lado, hay información que queda por confirmar, como que las tropas serán estacionadas en tres campos en Bielorrusia y que en realidad va a entrenar a las Fuerzas Armadas bielorrusas, que son notoriamente mediocres. Les darán entrenamiento de combate actualizado. Tal vez lo hagan, tal vez no. Pero parece que el Kremlin quiere disolver el Grupo Wagner. Y lo harán. Quiero decir, cómo se presentará al público no es muy relevante.

¿Por qué nadie detuvo a la columna que el sábado pasado se dirigía a Moscú?

Nadie sabe, mi sospecha es que Prigozhin contaba con apoyo dentro del sistema, tal vez de los militares, tal vez de algunas personas en el FSB, tal vez de ambos. Pero contaba con algún apoyo. Este apoyo no estaba llegando. Por otra parte, en el camino a Moscú, la Fuerza Aérea rusa atacó la columna de Wagner. Y, de hecho, creo que tres o cuatro helicópteros fueron derribados. Así que creo que Prigozhin se dio cuenta de que esta ayuda con la que contaba no estaba llegando y no sería capaz de asaltar Moscú. E incluso si lograba penetrar en Moscú, no sería capaz de mantenerla. Moscú es una metrópolis de 15 a 20 millones de habitantes. Es como un país. No sería capaz de mantener el control de la ciudad con 5.000, 10.000, 15.000 soldados. Es simplemente imposible. Así que creo que se dio cuenta de que la ayuda no iba a venir, así que tuvo que dar marcha atrás, tuvo que parar.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, a la izquierda, y su par bielorruso, Alexander Lukashenko, hablan durante su reunión en la residencia de Bocharov Ruchei en la ciudad turística de Sochi, Rusia, el 9 de junio de 2023. Foto: AP

¿Cómo queda la figura de Prigozhin?

Prigozhin es un delincuente de poca monta que estuvo en la cárcel y que con el tiempo se convirtió primero en un exitoso CEO de una empresa de catering que servía banquetes a Putin y luego en la mano derecha de Putin para hacer todo tipo de política turbia y violenta. Así que pasó de ser un criminal muy insignificante a una persona importante que podía tratar directamente con Putin. Eso significa que no es un tonto, definitivamente. Él tiene un sentido para el dinero, tiene un gusto por la política violenta y es muy cruel. También parece haber adquirido ciertos delirios, de que puede hacer y deshacer en la política en Rusia, tiene la opinión de sí mismo de que puede dictar a Putin lo que tiene que hacer. Imagínese si hubiera tenido éxito, hubiera capturado al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, y hubiera obligado a Putin para reemplazarlos. Entonces hágase una pregunta: ¿Quién en tales circunstancias habría gobernado en Rusia? ¿Putin o Prigozhin? Así que creo que Prigozhin pensó que él puede hacerlo, que puede dictar sus condiciones a Putin y, probablemente, con el tiempo, no reemplace a Putin, pero puede ser alguien que va a decidir quién reemplazará a Putin. Digámoslo así. Definitivamente, no sabemos cuál es su punto de vista, cuál es su visión, porque en su discurso antes de la rebelión dijo que esta guerra fue completamente iniciada por Putin y su crimen corrupto. Si tenía la intención de detener la guerra después de eso, no lo sabemos. Probablemente nunca lo sabremos. Pero logró sacudir los cimientos del sistema de Putin con esta rebelión. Y la pregunta es si seguirá en política. En primer lugar, deberíamos preguntarnos si seguirá vivo, porque, francamente, Putin es conocido por ser muy vengativo. En segundo lugar, adquirió cierta popularidad gracias a su uso muy creativo de las redes sociales y especialmente de Telegram. Así que ahora muchos rusos lo conocen y muchos rusos piensan mejor de él que de Putin. Esa es otra razón por la que creo que Putin no querrá que siga vivo. Pero, paradójicamente, Putin se enfrenta ahora básicamente a las consecuencias de cosas que él mismo creó. Putin dio luz verde a Prigozhin para crear el grupo de mercenarios, dio luz verde a Prigozhin para operar la fábrica de trolls. Putin dio luz verde a Prigozhin para desplegar a estos mercenarios en África para defender los intereses empresariales corruptos rusos, incluidos los intereses de Putin. Y luego envió al Grupo Wagner a Ucrania. Yo diría que Putin se enfrenta ahora al monstruo que él mismo creó. Y esto es algo que todo el mundo dentro y fuera del Kremlin, en la burocracia gobernante, entre la oposición, los militares y la gente del FSB lo entiende así. Así que ahora todo el mundo entiende que hace una semana se convirtió en una víctima de un monstruo que él mismo creó. Y esto no se olvidará. Pase lo que pase, a Prigozhin demostró a los rusos activos –a los rusos que realmente quieren saber, porque la mayoría de la sociedad rusa es muy indiferente-, a la burocracia gobernante, a todo el mundo, que el sistema de Putin es muy débil y esencialmente no podrá resistir a unas pocas personas decididas. Y esto es algo que tendrá consecuencias políticas para Putin y para su sistema con el tiempo.

Yevgeny Prigozhin, propietario de la compañía militar Grupo Wagner, sosteniendo una bandera rusa en Bajmut, Ucrania, el 20 de mayo de 2023. Foto: AP

¿Cómo este fallido motín y lo que ocurre internamente en Rusia afectan a la guerra en Ucrania?

Creo que la agresión rusa contra Ucrania ya es un fracaso. Putin cree que puede seguir librando esta guerra porque Rusia tiene cuatro veces o tres veces y media más gente que Ucrania. Pero estas personas no están muy bien motivadas. El Ejército ruso es obsoleto. Hay una crisis interna muy clara en el círculo gobernante, dentro del régimen. Están los que dicen que deberíamos luchar esta guerra mejor y de una forma más cruel. Y hay otros que dicen que no vamos a ganar y debemos, más bien, realmente empezar a hacer algo al respecto, debemos detenerlo. Estas dos tendencias serán cada vez más visibles dentro del régimen gobernante ruso y determinarán la inestabilidad política en Rusia durante las próximas semanas y meses, y probablemente años. Personalmente, creo que si Occidente continúa suministrando a Ucrania armamento moderno y entrenando a sus militares, tiene la oportunidad de ganar esto y de recuperar el territorio que Rusia le arrebató en 2014. Y esto tendrá un efecto muy, muy grande en Moscú. Y después del motín de Prigozhin, es difícil para mí imaginar que la gente sea capaz de sobrevivir a tal derrota. Así que probablemente a Occidente y a Ucrania les interese realmente seguir adelante con bastante fuerza y ganar esta guerra. Lo que no puedo imaginar es que el Ejército ruso cambie y emprenda una gran ofensiva que acabe con los ucranianos. Creo que eso es imposible. Y ahora, después de lo que hemos visto durante estas 36 horas de rebelión de Prigozhin, sabemos que el Ejército ruso, el FSB, la policía, las fuerzas especiales, todos están desmoralizados. Sus comandantes son corruptos y cobardes. Así que puede que sigan librando la guerra de desgaste con Ucrania durante algún tiempo, porque Rusia tiene ventaja demográfica. Pero con esas Fuerzas Armadas y con esa situación en casa, no creo que Putin pueda ganar esta guerra.