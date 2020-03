¿Quién quiere ser constituyente? Los nombres que comienzan a asomar

Inesperada fue la llamada que recibió el fundador de The Clinic, Patricio Fernández, hace poco más de un mes. Lo contactaba el diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic planteándole que -de salir el “apruebo” en el plebiscito- presentara una candidatura como constituyente. Fernández formaba parte de la lista de nombres que baraja el PL que, a ojos suyos, comparte el espíritu del partido. “Si hay partidos y listas que invitan a personas respetando su independencia y porque les interesa que aporten con sus propias maneras de pensar, me parece que no hay ningún motivo para rechazarlo. Es una instancia política como ninguna otra que podría interesarme”, dice Fernández, quien fue parte del Consejo Observador del proceso constituyente que impulsó Michelle Bachelet.

Si bien aún está evaluando su decisión, sostiene que “es el gran cauce en el que la sociedad chilena actualmente es encontrada con visiones muy nuevas, con generaciones que no se están entendiendo con otras, con mujeres que piensan distintas sus relaciones con los hombres. Me gustaría trabajar y ayudar todo lo posible para que sea un lugar de conversación sensata, donde todos se escuchen, donde la gente le ponga más atención a lo que dice el otro que a lo que piensa ella misma”, asegura Fernández.

Otra de los contactados por el Partido Liberal para sondearla como candidata al órgano constituyente fue la periodista Patricia Politzer. "Es efectivo que tengo interés", responde. "Lo primero es ‘aprobar’, que sea contundente el ‘apruebo’, porque eso es una señal de que somos muchos y de vertientes muy diferentes los que estamos por el cambio constitucional", asegura. Hace más de un mes, Politzer ha sido contactada por más de un dirigente político, pero, aunque manifestó su interés porque su nombre sea incluido en la lista, aún estaría definiendo la plataforma desde la cual se sumará a la campaña.

El siguiente en la lista se restó del proceso. Tras recibir no solo el llamado del diputado Mirosevic, sino también el de otra colectividad cuyo nombre no quiso revelar, el premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Agustín Squella, considera que su aporte es mejor desde la academia, participando a través de espacios como la escritura, los medios y el debate público. “Igual valoro la propuesta de los partidos, y más todavía la de personas que apenas me conocen, porque se trata de un momento constitucional muy relevante y que el país había postergado durante décadas”, señala.

Similar es lo que piensa el profesor y premio nacional de Ciencias Exactas José Maza, contactado por el recién creado Partido Dignidad, que lidera la periodista María Olivia Mönckeberg. La decisión de restarse de la propuesta se debe a su descontento con el mundo político. “Decidí que no está en mi esencia ser parte de la política. Si bien pienso igual que el Partido Dignidad y estoy por hacer una Constitución ciudadana, tengo principios y valores que me impedirían poder discutir con el 80% de estos fulanos trasnochados”, opina el profesor.

Los voluntarios

Quien sí ha dejado en claro su interés por ir de candidato es el abogado constitucionalista y académico Fernando Atria, aunque aclara que la decisión no la tomara él, sino que el nuevo colectivo “Fuerza Común” -en etapa de formación ante el Servel- y al que se incorporó tras renunciar al PS. “No sé si voy a ser yo candidato, porque nosotros no vamos a decidir los candidatos centralizadamente. Estoy dispuesto, sí”, afirma. El abogado y experto constitucionalista ha estado muy activo en los últimos meses, asistiendo a charlas y conversatorios sobre el proceso constituyente en distintos lugares de Chile.

El masón y exradical Darío Calderón es otro de los que manifiestan su intención de ser constituyente. Tras el llamado de varios sectores de centroizquierda, de la masonería y de instituciones gremiales que se lo solicitaron, Calderón tomará la decisión la próxima semana, donde tendrá reuniones con personeros del PPD y el PR. “En un momento tan decisivo como el que estamos viviendo en Chile, nadie puede restarse, y los que creamos que hay algo que aportar, hay que hacerlo”, explica.

Ligado al mundo liberal, el académico y doctor en Filosofía Política Cristóbal Bellolio también está disponible. Mucho antes del estallido ya hablaba en sus libros sobre la importancia de redactar una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente. Cercano a colectividades como Evópoli, el Partido Liberal y Ciudadanos -fundado por Andrés Velasco-, desde el acuerdo de noviembre, ha participado en diversos grupos que van por el “apruebo”. “Para mí el constituyente modelo no es el que más sabe de Derecho Constitucional ni necesariamente el que representa solamente a los suyos, para mí es un tipo que entendiendo la discusión de fondo y tratando de representar a quienes lo eligieron, al mismo tiempo es capaz de sentarse a conversar y llegar a acuerdos con aquellos que no piensan igual”, dice.

Sin embargo, está consciente de que primero hay que esperar el resultado del plebiscito, conversar y conocer las estrategias electorales de la lista en la que va a participar -que por ahora sería dentro de Ciudadanos- y ver finalmente si él resulta ser la persona adecuada para competir. Eso sí, lo que no va a hacer será cambiarse de distrito. Iría por el 10, el que representa a su comuna, Providencia. “La pregunta es cómo equilibrar el llevar candidatos que tengan cierta base electoral con personas que también puedan colaborar en la discusión de fondo. Puede que yo no sea el más eficiente desde el punto de vista electoral, Ciudadanos tendrá que decidir cómo construye su plantilla, y si no es ese partido, yo me imagino que voy a tener conversaciones abiertas, sin compromiso, con otros grupos, otros movimientos; también hay espacios para los independientes”, destaca.

Una cara feminista que se ha hecho visible en el último tiempo y que estaría dispuesta a competir como independiente es la psicóloga fundadora del colectivo La Rebelión del Cuerpo, Nerea de Ugarte. Aunque no lo tiene decidido y la frena dejar proyectos personales botados por este proceso, cree que la participación femenina es clave. “La idea me motiva, porque necesitamos feministas en el proceso, necesitamos ser muchas las mujeres que estemos ahí, y obviamente que trabajemos desde el feminismo y la perspectiva de género”, comenta.

El perfil que buscan los partidos

Muchos de los partidos políticos aún no han comenzado a trabajar en los constituyentes que llevarán en sus listas, y si bien todavía queda esperar el resultado -de salir “apruebo”-, tendrán poco más de cinco meses para tener listos los candidatos de la convención. Este es el caso del Partido Republicano -quienes están enfocando sus esfuerzos solo para el triunfo del “rechazo”-, RN, el Partido Radical y el PPD. En la DC, la consejera del Colegio de Abogados Elisa Walker es una de las disponibles a presentarse. “Tengo una formación jurídica que me permite entender desde el mundo del derecho y también desde experiencias generando acuerdos. Si en la DC creen que puedo colaborar como candidata, podría ser”, comenta Walker.

En tanto, en el PS aseguran que recién a fines de marzo está contemplado que van a iniciar las conversaciones para la búsqueda de candidatos, sin embargo, reconocen que no va a ser fácil encontrar figuras que tengan relevancia en distritos tan grandes.

Distinto es el panorama en otras colectividades, como la UDI, en donde junto a la Fundación Jaime Guzmán (FJG) ya están sondeando personas dispuestas a competir, con un perfil enfocado en gente de región, joven y bien formada en los lineamientos del partido. Incluso, en la FJG preparan una lista de nombres que poco a poco van confirmando para presentarla a la UDI una vez que se sepa el resultado del plebiscito. Uno de estos nombres es la abogada y académica experta en Derecho Constitucional Constanza Hube, quien, además, participa en el grupo de abogados Constitución de Todos -liderado por Juan Francisco Mackenna-, creado post 18-O y que realiza encuentros en distintos lugares del país para explicar la Carta Magna y el proceso que se viene. “Yo voy por el ‘rechazo’, pero estoy dispuesta a ser candidata, ganando el ‘apruebo’, paso a paso por supuesto. Me parece que como profesora de Derecho Constitucional y como alguien que siente que tiene vocación pública no podría haber un momento histórico más relevante que este”, asegura Hube.

Otro de los nombres que circulan es el de la exdiputada Claudia Nogueira. “Si el partido lo considera necesario voy a estar disponible, es difícil restarse a un desafío de esa magnitud cuando estás jugándote el desarrollo y el progreso del país”, determina.

En Evópoli están ya inmersos en un proceso de búsqueda de candidatos. Quieren un foco fuerte en mujeres, un perfil ciudadano, que sean tanto militantes como partidarios de la colectividad, y que estén por una Constitución liberal y por la unidad de Chile Vamos. Un escenario similar al que se encuentran los partidos del Frente Amplio. Tanto en RD como en Convergencia Social han invitado a organizaciones estudiantiles, feministas, indígenas, laborales, medioambientales, entre otras, que participarán en la franja, pero que también serán posibles candidatos a constituyentes. Incluso, en RD ya piensan en la posibilidad de que en los territorios levanten sus listas abriendo el 50% a independientes.

En la Mesa de Unidad Social aún no hay acuerdo sobre la forma en que van a enfrentar el proceso constituyente. Los dirigentes sociales que conforman este movimiento, que intentó sin éxito tomar protagonismo en la conducción de las demandas sociales a inicios del estallido, aseguran que están haciendo esfuerzos al interior de estas organizaciones para llevar una lista propia de candidatos independientes. Para ello han tenido conversaciones con el bloque político Chile Digno, que conforman el PC-PRO y PFRV, como también con partidos de la ex Nueva Mayoría, para ver la forma en que podrían sumarse como lista independiente vinculada a una colectividad política.

Un problema que ha demorado la definición de sus candidatos es que hasta ahora, la ley impide a los dirigentes sindicales presentarse como candidatos a diputados, por lo que varios de los rostros más representativos de Unidad Social no podrían ir como asambleístas. Viéndose afectadas las figuras de Luis Mesina, de No+AFP; Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores; Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, y José Pérez, presidente de la Anef. “La Mesa de Unidad Social ha criticado esta discriminación. El problema no es solo garantizar la participación de los independientes en el proceso constituyente, sino también de un arco importante de personas que están en el movimiento social y son dirigentes de larga trayectoria”, señala Esteban Silva, miembro de Unidad Social y quien sí ha manifestado su interés por ser candidato al órgano constituyente que se aprueba en abril.