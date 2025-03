Mario Desbordes le suelta la mano a la idea de no entregar los colegios de Santiago al SLEP

“Yo espero no entregar los establecimientos a los SLEP. Tengo una responsabilidad de corazón con la educación pública”.

Con esa frase para La Tercera a inicios de noviembre, pocos días después de ganar la elección como alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN) se plantaba de cara al futuro de un traspaso que hoy está a la vuelta de la esquina: según el calendario, el Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, el que se hará cargo de los 44 establecimientos capitalinos a partir del 1 de enero de 2026, ya está creado, con su directora ejecutiva -Paulina Retamales- ya trabajando, y en proceso de instalación, restando poco más de nueve meses para que comience formalmente a ser el sostenedor de recintos como el Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Arana o el Liceo de Aplicación.

El tema es que según revelan en el entorno del edil, esa otrora máxima del exministro de Defensa ha perdido fuerza.

Así por ejemplo se extrae del documento titulado “Propuesta DEM (Dirección de Educación Municipal) acuerdo Colegio de Profesores”, entregada el 6 de marzo al gremio docente a raíz de las movilizaciones que culminaron esta semana y que hizo que el año escolar comenzara de forma irregular en algunos recintos.

“...cuya vigencia se extendería hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha en que la Municipalidad de Santiago dejará de ser el sostenedor educacional de los establecimientos de Santiago, asumiendo como nuevo sostenedor el Servicio Local de Educación Pública”, se leía en el segundo párrafo de esa misiva a los profesores, en la que más adelante se insistía que “dicho acuerdo tendrá una duración desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025″, tiempo que acorde al calendario de desmunicipalización escolar le queda a Desbordes como sostenedor y que de a poco comienza a aceptar.

Y es que otras fuentes cercanas al alcalde severan que al poco andar de su gestión se entendió que había poco que hacer administrativamente hablando. Que si bien la ley permite que los municipios que cumplan ciertos requisitos soliciten postergar su traspaso, Santiago está lejos de calificar para ellos. En buenas cuentas, que concretamente no hay mucho margen, más allá de adentrarse en un debate mayor sobre si frenar o no el proceso general. Esto, internamente, es atribuido a la gestión de Irací Hassler (PC). “Fueron ellos los que no llegaron a los pisos que permite la ley”, señalan.

“Estamos entregados”, resumen en las entrañas municipales, donde agregan que Desbordes ya definió que esa pelea no la va a dar, más aún considerando los otros flancos que debe atacar, como la seguridad o la nueva cárcel que se pretende construir en su comuna. Lo que se zanjó fue seguir adelante con el proceso y no tratar de frenarlo, distinto a lo que ocurre con otras comunas lideradas por alcaldes de la oposición, como La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura, donde por lo pronto consiguieron postergar un traspaso que debía comenzar este año con la creación del SLEP Manquehue.

“Yo he señalado varias veces que soy hijo de la educación pública y que me hubiera encantado seguir a cargo de los establecimientos educacionales que dependen de este municipio. Creo que es un tremendo error la desmunicipalización, que es alejar los establecimientos de quienes son las autoridades más cercanas a la gente, que son los alcaldes y los concejales. Esto es crear una burocracia adicional, lo mismo que pasa con los servicios de salud, donde nadie sabe cómo se llama tu director del servicio. En ese contexto, revisamos todas las posibilidades legales para frenar el proceso y lamentablemente hemos concluido que no hay alternativa y, por lo tanto, vamos a traspasar los establecimientos en enero”, se extiende con La Tercera el propio alcalde Desbordes.

Y sigue: “¿Qué rol nos corresponde ahora? Sigo preocupado por la educación pública, por tanto vamos a trabajar para que los establecimientos se entreguen en las mejores condiciones posibles, para intentar ordenar el desastre que nos dejó Irací Hassler y Rodrigo Roco (exdirector de la DEM), para intentar dejar ordenadas las finanzas. El municipio, la gestión de Hassler y los concejales de izquierda, que fueron los que promovieron esto, dejaron para el 2025, por ejemplo, instalado en el presupuesto la necesidad de un traspaso de 11 mil millones de pesos como apoyo al déficit de educación. Hemos revisado bien las cuentas y el monto real a traspasar llega a los 26 mil millones de pesos. Hay $17 mil millones sin rendir, algunos del 2023, lo que ya contraviene la ley. Y no nos dejaron el trabajo hecho para haber rendido el resto y estamos trabajando también en eso para dimensionar el problema. Hemos perdido 5 mil alumnos en los últimos años y sin embargo se aumentó en mil personas la dotación de la Dirección de Educación, sólo por mencionar algunos problemas que heredamos de quien es el cerebro de esta mala reforma”.

El edil, de hecho, ya se ha reunido con la nueva directora ejecutiva del SLEP para iniciar la coordinación de la entrega de los establecimientos.