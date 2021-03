Al subterráneo: el castigo que recibió Lucho Núñez por hablar sin permiso

Luis Núñez no lo pasa bien en la Cárcel de Alta Seguridad. En entrevista con El Deportivo, el domingo de la semana pasada, el ex jugador de Universidad Católica se desahogaba a la espera del juicio que lo tiene en prisión preventiva desde hace más de un año acusado de participar en el homicidio en 2018 de Juan Pinto, durante una balacera ocurrida en La Legua, y de herir a Mario Albornoz, quien posteriormente lo identificó. “Quitarme la vida se me pasa todos los días por la mente”, señaló.

Sus palabras, sin embargo, le trajeron consecuencias. Gendarmería, el día después de que se publicara el diálogo, abrió un expediente contra el ex futbolista de Universidad Católica porque acusan que sus dichos no fueron autorizados por la institución. La carta fue enviada y firmada por Jonny Avilés, el Alcaide de la Unidad Especial de Alta Seguridad, y solicita aplicarle una sanción disciplinaria por falta grave al régimen interno al momento de conceder la entrevista.

“Interno Luis Núñez Blanco realiza entrevista a medio de prensa sin autorización. Siendo a las 16.40 horas de hoy, el Alcaide de la Unidad Coronel Sr. Jonny Avilés Ojeda comunica al jefe de régimen interno Mayor Sr. Cristian Monje Cifuentes de un artículo de prensa donde figura el imputado Luis Núñez Blanco Run 13.935.295-5, habitante del 3° piso poniente de la sección de máxima seguridad, cuyo reporte de prensa fue emitido el día domingo 07 de marzo de los corrientes en el Diario La Tercera que se titula ‘La pesadilla de Luis Núñez: Quitarme la vida se me pasa todos los días por la mente’”, comienza diciendo el escrito.

Frente a la denuncia, Lucho Pato fue interrogado en el subterráneo. “El interno fue llevado al subterráneo para la respectiva toma de declaración y en síntesis señala que las preguntas del cuestionario fueron entregadas por el periodista Matías Parker, se las trajo su abogado y de esa manera entregó el comunicado de prensa, sin la autorización del jefe de unidad”, explica.

Gendarmería acusa que la entrevista fue dada sin su autorización. Y por esto determinó castigarlo por los siete días sin visitas de sus familiares, a partir del 12 marzo. La medida fue aprobada por el 7 Juzgado de Garantía. Se aplicará ”la medida disciplinaria de privación de toda visita por 7 día(s) (se considerá un día por aislamiento provisorio), por infracción al artículo 79°, del decreto supremo N° 518 de 1998, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba reglamento de Establecimientos Penitenciarios, según las faltas descritas a continuación: Artículo 79, letra B) Desobedecer pasivamente las órdenes recibidas de autoridades o funcionarios en el ejercicio legítimo de sus atribuciones”, establece.

Juan Hernández, el abogado de Lucho Pato, se muestra sorprendido por el castigo. “Luis está molesto con el castigo, pero era algo que él esperaba. El castigo le prohibe tener contacto con toda su familia, más allá de las llamadas. Podían ir a verlo una vez a la semana, creo. No sé cómo quedará ahora por el tema del COVID”, comienza diciendo el jurista.

“Nosotros hemos tratado durante todo este tiempo que lo pudieses entrevistar. Entiendo que Luis no tiene ninguna prohibición de comunicación, solo está restringida su libertad personal, pero no en las comunicaciones ni en la posibilidad para hablar con terceros. Es inexplicable que lo sancionen. No comete ninguna infracción al comunicarse con el exterior, acá no hubo ninguna negligencia. Todo se realizó según lo que señala Luis. Apelaremos, pero no sacamos mucho por el tiempo de demora. Ya la resolución saldrá en más de siete días, que es el plazo de castigo que recibió Luis”, cierra.

El Alcaide, de paso, en el mismo escrito, agrega las diferentes faltas que Luis Núñez ya ha cometido desde que está en prisión preventiva, a la espera de la sentencia. En 9 de octubre de 2020, el exfutbolista también fue privado de recibir visitas por el artículo C): la participación en motines, huelgas de hambre, en desórdenes colectivos o la instigación a estos hechos cuando se produzcan. En el caso de Lucho Pato, el exjugador inició una huelga de hambre de 95 días para que se entregara un dictamen de su caso.

En 14 de junio de 2020, Núñez fue castigado por “falta de respeto a un funcionario”. Se le prohibió recibir encomienda. En 26 de mayo de 2020, también se le prohibieron las visitas por “mal utilizar celular fiscal para aparecer en televisión”. En 17 de abril de 2020, al exdeportista también se le privó de recibir encomienda por “falta de respeto y amenaza a funcionario”.