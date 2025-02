Ante la indefinición de Bachelet: Partido Comunista se divide entre Jara y Jadue

Aunque en el Partido Comunista niegan que internamente tengan facciones o disputas generacionales, y en las resoluciones de su XXVII Congreso llamaron a sus militantes a “romper” con ese relato, la definición de su abanderado presidencial podría generar un quiebre interno, según la proyección de algunos de sus cuadros políticos.

En el partido los debates son comunes y es normal ver en sesiones del comité central y de la comisión política cómo las discusiones se dan de tú a tú, anteponiendo -claro- el apelativo de “compañero” o “compañera”, según corresponda.

Santiago 1 de enero 2025. Se lleva acabo el tradicional Caldillo de Congrio que el se ofrece a los y las trabajadoras de la prensa en turno. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Sin embargo, esta vez el clima ha cambiado y la sola posibilidad de que el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue pueda ser nuevamente el precandidato de la colectividad genera una división que no se dio hace cuatro años, cuando de forma transversal se reconoció que el exalcalde de Recoleta era la persona que debía representarlos y que surgió a raíz de un “clamor popular”.

La situación judicial de la otrora autoridad comunal y el mundo al que representa son los factores que generan que esta vez el apoyo no sea transversal. Jadue está con la medida cautelar de arresto domiciliario total, en medio de la investigación por presuntos delitos de corrupción que habría cometido en el caso relacionado con las Farmacias Populares. Esto, de hecho, es un tema que inquieta a los otros partidos del oficialismo, que están a la espera de lo que decida el PC. Algunos como el presidente del PPD, Jaime Quintana, propusieron fijar criterios como coalición.

También hay críticas privadas a las instancias partidarias sobre cómo se ha llevado este tema y por qué no se le suspendió su militancia. Ahí, dicen, se nota el poder que tiene Jadue en la colectividad, más allá de que existe un cuestionamiento generalizado de cómo la Fiscalía ha llevado la causa en su contra.

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue se retira del Centro de Justicia al finalizar la primera jornada de formalización. Foto: Marcelo Hernández / Aton Chile.

De hecho, en las resoluciones de la colectividad, luego de realizar su XXVII Congreso Nacional, afirmaron que “manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con el compañero Daniel Jadue ante la injusta persecución que busca anular el proyecto político popular de Recoleta y perjudicar la acción política de nuestro partido”.

Su problema -por ahora- es político, porque en lo legal no tiene impedimento para inscribirse como candidato presidencial hasta que no haya una condena que le quite derechos ciudadanos, por ejemplo, la posibilidad de sufragar.

En la interna del PC hay un diagnóstico transversal: si Jadue es absuelto o el Ministerio Público decide no perseverar en la causa en su contra, su figura se vería fortalecida y eso podría servirle para una candidatura presidencial, aunque tampoco se descarta que pueda ser candidato al Parlamento.

Santiago 10 de enero 2025. El Partido Comunista realiza acto solemne de inauguracion de su XXVII Congreso Nacional. Javier Salvo/Aton Chile

“Yo no descartaría a Daniel Jadue como carta presidencial”, dijo en entrevista con La Tercera, el 1 de febrero, el actual alcalde de Recoleta y primera mayoría en la elección del comité central comunista, Fares Jadue.

A fines de enero el presidente del PC, Lautaro Carmona, fue consultado en Radio CNN Chile si el exalcalde de Recoleta cumple con el perfil para ser el abanderado presidencial, y respondió que “la opinión que tienen las mediciones públicas indican que Daniel Jadue también es una figura de significación dentro del mundo nuestro”.

20/01/2025 - LAUTARO CARMONA - Mario Tellez / La Tercera

El propio Jadue no ha descartado ser candidato presidencial, y en conversación con Diario La Hora, el 5 de febrero, dijo: “Yo me sigo viendo aportando a las transformaciones que Chile requiere en donde el pueblo me ponga”.

Pero quienes dentro del PC no están de acuerdo con esta idea sostienen que electoralmente la figura de Jadue tampoco conviene. Para algunos cuadros políticos el partido debe apuntar a expandir su base de apoyo y teniendo al electorado de izquierda es necesario ir hacia el centro, un objetivo que sería más difícil de cumplir con alguien como Daniel Jadue.

Aun así, la colectividad ha tenido otros gestos positivos con él. El viernes pasado, en la búsqueda que ha planteado el presidente del PC, Lautaro Carmona, de convocar a las fuerzas de izquierda que no son parte del oficialismo, se reunió junto a la secretaria general de la colectividad, Bárbara Figueroa, en la casa de Daniel Jadue, con dirigentes del Partido Popular, Partido Humanista y Partido Igualdad. En el PP han afirmado que el candidato natural del sector es Jadue.

Foto: Partido Popular.

Oficialmente, han dicho en el partido, la proclamación del abanderado presidencial comunista se dará a conocer en marzo, mismo plazo que se han puesto otros partidos del oficialismo.

Los “gobiernistas” del PC

A pesar del panorama judicial que envuelve el futuro político de Daniel Jadue, el exalcalde de Recoleta es quien tiene mayor apoyo de las bases comunistas para ser otra vez el abanderado de la colectividad.

Sin embargo, su nombre no es para nada del gusto del grupo más “gobiernista” -afín al Ejecutivo del Presidente Gabriel Boric- de la tienda de Vicuña Mackenna 31. De hecho, en este sector hay quienes apuntan a Jadue por estar en una constante campaña de desprestigio contra el Ejecutivo.

En esa línea, desde este último espacio defienden que es la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, la carta que tiene mayores chances de competir en la carrera por La Moneda. La secretaria de Estado contaría con el respaldo de los comunistas que integran el gobierno, como la ministra de la Segegob, Camila Vallejo -hoy con descanso legal por su posnatal-; el titular de Justicia, Jaime Gajardo, y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Al mismo tiempo, también es la favorita de la generación de comunistas que integran el senador Daniel Núñez y el exministro Marcos Barraza, además de contar con el respaldo de rostros políticos más “jóvenes” de la militancia PC, como la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, o la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

18 MARZO 2024 LA DIPUTADA KAROL CARIOLA Y LA MINISTRA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, CAMILA VALLEJO, DURANTE SESION DE SALA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

Quienes empujan a Jara como opción presidencial del PC defienden la idea al advertir que ella ha sido la cabeza de los éxitos más llamativos de la administración Boric, como la reforma de pensiones que se despachó en enero, tras un acuerdo con Chile Vamos, la ley Karin, el proyecto de 40 horas laborales y el aumento del sueldo mínimo.

Hoy Jara está de vacaciones. Previo a tomarse un descanso, la ministra del Trabajo eludió la intención de ser la carta presidencial de los comunistas en una eventual primaria y afirmó que ella estaría concentrada en la implementación de la nueva reforma de pensiones.

29 ENERO 2025 LOS MINISTROS ALVARO ELIZALDE, JEANNETTE JARA Y MARIO MARCEL, POSTERIOR A LA SESION DE SALA QUE VOTO EL NUEVO SISTEMA MIXTO DE PENSIONES Y SEGURO SOCIAL EN PILAR CONTRIBUTIVO. FOTO: DEDVI MISSENE

Para las próximas semanas se proyecta que los comunistas ahonden aun más en este debate, que ha posicionado a Jadue y Jara como las alternativas en una eventual carrera por la Presidencia.

Esto ocurre en un escenario en que la expresidenta Michelle Bachelet no decide si correr o no por tercera vez en una presidencial, ya que, en caso de aceptar el desafío, gran parte de la cúpula comunista estaría a favor de respaldar a la socialista.

Incluso, la propia ministra Jara se ha mostrado a favor de esta idea. “Ella es una tremenda líder. Pero además tiene una característica muy importante para el país. Ella dio cuenta de un equilibrio adecuado entre gobernabilidad y transformaciones para el país. Y creo que eso es algo que el país sigue requiriendo. (…). Tiene un gran respaldo ciudadano. El punto es que es una decisión de ella. Pero, como lo dije alguna vez, si se presentara de nuevo, creo que sería bonito”, dijo en El Mercurio.