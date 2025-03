Asesor “clave” del Segundo Piso entrega detalles a la Fiscalía por la compra de la casa de Allende: esto es lo que sabía La Moneda

Durante la última semana de enero comenzó el desfile de funcionarios de gobierno por dependencias del Ministerio Público en razón de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Por instrucción del fiscal Eduardo Yáñez, integrante del equipo que encabeza el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, detectives tomaron declaración a una serie de personeros.

Entre ellos, al abogado Leonardo Moreno encargado del equipo de seguimiento de compromisos presidenciales del Segundo Piso del Ejecutivo, y quien estaba a cargo de monitorear desde Palacio la transacción que encabezó el Ministerio de Bienes Nacionales con la familia Allende para adquirir el inmueble ubicado en Guardia Vieja por alrededor de $933 millones.

El independiente declaró en la Fiscalía Nacional el 24 de enero, entre las 9.50 horas y las 13.20, y como pudo conocer La Tercera, su declaración está contenida en un documento de siete carillas.

Por medio de ese relato, describió las labores que desempeña; las cuentas que rinde a su jefe directo, Miguel Crispi, y al jefe de gabinete de Boric, Carlos Durán; y el rol que desempeñó durante el intento de compra, proceso en el que, según recalcó, no se le representaron eventuales inconvenientes.

De hecho, y aunque no se le consultó directamente por las declaraciones que entregó la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval en su turno ante los investigadores -cuando sostuvo que había comunicado a Moreno de inconvenientes con la compra-, durante su relato el abogado la rebatió: “Nunca nadie me advirtió”.

En concreto, como se lee en la transcripción de su declaración, estaba respondiendo a la consulta: “¿Desde que a UD. se le encomendó la misión de trabajar en la compra venta de la propiedad de la familia Allende, se dio la instancia formal o informal en la cual le advirtieron de eventuales conflictos de interés por la parte vendedora?”. Y el no fue rotundo.

FOTO PABLO VÁSQUEZ R

Participación en la compra

Leonardo Moreno llegó en octubre de 2022 al gobierno y en 2023 Carlos Durán le encargó que explore la posibilidad de convertir la casa del expresidente Allende en un museo. “Se me pide que esta casa tenga un valor patrimonial, ante lo cual, como suelo hacer ante este tipo de peticiones, le hago el encargo al sectorialista, es decir don Sebastián Parada, quien estaba a cargo de Cultura, en esa época, esto entre los meses de abril y mayo de 2023. Le pido que averigüe con el sector, como podríamos llevar a delante esta iniciativa, lo cual se lo pido verbalmente, y en reuniones con el equipo”, relató.

“Luego Sebastián Parada se junta con el sector, es decir con el jefe de gabinete del Ministerio de las Culturas, y según recuerdo, el ministro de la cartera Jaime de Aguirre, toma contacto con la familia, me parece que con Isabel Allende, y al parecer visitó la casa, para ver si tenía un valor patrimonial. Luego, el ministro De Aguirre, le encarga al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que analice y explore la posibilidad de llevar adelante el museo Casa de Allende, a su directora, desconozco su nombre. En ese contexto se produce el cambio de gabinete, sale De Aguirre y entra la actual Ministra Carolina Arredondo”, prosiguió.

Comentó que luego de ello no hizo un seguimiento muy estricto, pero que supo que la familia Allende había presentado un proyecto, el cual tuvo injerencia en el proyecto de ley de Presupuesto de 2024 y que los recursos terminaron siendo aprobados.

Hizo presente, de igual formal, que luego se asignó el asunto a la sectorialista Bernardita Nazar, quien según dijo, debía informarle cómo iba la gestión en la materia, lo cual se hacía en reuniones de equipo de los días lunes de cada semana. “Es decir Sebastián Parada llevaba Culturas, y le traspasa esta gestión a Bernardita Nazar, quien se hace cargo de Cultura, Defensa y Bienes Nacionales a contar de esa fecha”, especificó.

Pero aunque los recursos habían sido aprobados en función del proyecto presentado, con el correr de las semanas, comentó Moreno, se siguió sólo con la idea de comprar la casa y dejar a un lado la de crear un museo.

“Esta decisión se tomó en conjunto en una reunión con los dos ministerios, realizada en Presidencia, en el año 2024. En esa misma época, a mí se me encarga, en una reunión de coordinación, explorar la posibilidad de llevar a cabo la casa museo del ex presidente Aylwin, recuerdo que fue Carlos Durán. Esto a comienzos del año 2024. Lo que recuerdo que, al comenzar a ver esta materia, me enteré que la familia Aylwin, a través de su representante, había realizado conversaciones con Cultura. Luego al tomar contacto con este señor, me comentó que ya habían gestionado un proyecto con la Católica de Valparaíso, respecto de un proyecto de casa museo, comunicación que realicé vía telefónica”, continuó.

Y complementó: “Respecto de tomar la decisión solo de comprar la casa de Allende y de incluir solo la compra de la casa de Aylwin, se realiza en reunión en Presidencia, donde en conjunto en atención a la disponibilidad de recursos se toma la decisión de solo comprar las propiedades. Esta decisión se hizo en conjunto, entre el análisis de mi equipo y sectores ministeriales”.

“Cuando se tomó la decisión de que Bienes Nacionales, se hiciera cargo de la comprar de las casas presidenciales, SERPAT gestionó con DIPRES, el cambio de presupuesto. Recuerdo que gestioné vía telefónica con Dipres, con el jefe de gabinete don Yerko Montenegro, a quien le pedí por favor, en mi rol de seguimiento, al estar contra el tiempo, le pregunté por el oficio de SERPAT, y gestioné que le diera celeridad para el trámite de reasignación presupuestaria para la adquisición de las casas presidenciales, esto debió haber sido a mediados del año 2024. Respecto de los montos, los desconozco ya que no es mi materia”, sumó.

Leonardo Moreno. MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Dudas e inconvenientes

Con el asunto de qué hacer despejado, continuó el proceso. Entre las dudas que se habrían planteado, Moreno sólo reconoce que había interrogantes sobre unos decretos.

“Recuerdo que tuve una reunión, en presidencia con fecha 9 de octubre de 2024, donde asistió Denisse Hernández jefa de gabinete de la ministra Sandoval y Macarena Diez, jefa jurídica de Bienes Nacional, y por nuestra parte Bernardita Nazar y mi persona, quienes fueron a plantear dos temas. El primero tenía dudas de cómo fundar el decreto que autorizaba la compra y el segundo como se iba a comunicar a la ciudadanía los aspectos de la compra de la casa. Les planteamos que el fundamento debía plantearlo en Servicio de Patrimonio, por ser tema patrimonial, ya que no era nuestra tarea; lo segundo respecto del tema comunicacional, debían verlo con la secretaría de comunicaciones (SECOM). A su consulta, efectivamente nos refieren alguna advertencia jurídica y comunicacional, solo en los términos ya mencionados”, explicitó.

Agrega, además, que si “respecto si Macarena Diez, nos hizo alguna referencia de consecuencias jurídicas asociadas a conflictos de interés o conflictos jurídicos, debo mencionar que no se nos hizo ese tipo de advertencia”. Tampoco, remarcó, se les entregaron documentos con advertencias.

Cuando el caso estalla, él estaba de vacaciones. “Salgo con feriado legal entre el 27 de diciembre y regreso el día 2 de enero de 2025. Recuerdo que me llamó el 30 de diciembre Bernardita Nazar, ya que había un problema con los cheques emitidos para la compra venta de la propiedad de Alende, donde se habían emitido cuatro documentos, debiendo haber sido solo un cheque a nombre del abogado Felipe Vio. Le di la instrucción, que al ser un problema interno de Bienes Nacionales, que lo resolvieran ellos”.

A su regreso, la crisis estaba desatada por lo que debió convocar una reunión urgente. “Regresé a trabajar el día 2 de enero de 2025, ese día cerca de las 19.00 horas, Francisca Mota me llama vía telefónica para informarme que había un problema en la compra venta de la propiedad de Allende, por la existencia de una eventual inhabilidad por parte de las vendedoras, en especifico la senadora y ministra”.

“Abrí la reunión indicando que no entendía como había sucedido eso, ante lo cual pedí soluciones para el tema. No me interesaba ver quien era eran los responsables, solo quería saber cómo resolver jurídicamente esta materia, revisar el estado de la escritura y eso. No recibí sugerencias, solo que averiguaran el estado actual del proceso de compra venta y como resolver este problema. Entendiendo que estábamos con una inhabilidad manifiesta por la parte vendedora. En la tarde, me reuní la ministra Aisén Etcheverry, Carlos Durán, Pablo Paredes, Francisca Moya y yo, y en algún momento entró y salió Miguel Crispi y el ministro Elizalde, donde se abordó como enfrentar el tema desde el punto de vista de comunicacional. No era un reunión técnica, solo enfocada al tema comunicacional”, expuso.

De ahí en más no tuvo injerencia directa en la materia, pues según dijo, todo quedó radicado en Bienes Nacionales. Recién el 22 de enero, como dijo, supo en voz de Nazar que el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural había enviado una minuta con advertencias a Culturas.

“Me hizo llegar una minuta donde desde el SERPAT, informan al Ministerio de las Culturas, que respecto de la compra venta de la casa de Allende, por tratarse de dos autoridades involucradas, deben analizarse los aspectos jurídicos y comunicacionales, no indicando mayor detalle. Pero con anterioridad nunca tuve acceso a esta información”, rememoró.