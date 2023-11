Ana María Arriagada v/s Renato Acuña: el duelo que se avecina en el Colegio Médico después del fenómeno Siches

Durante la primera semana de diciembre se realizarán las elecciones del Colegio Médico, las primeras después de un bullado período marcado por la renuncia de Izkia Siches a su cargo de máxima representante del gremio para unirse a la campaña del entonces candidato presidencial Gabriel Boric y luego asumir como ministra del Interior. Tras ella asumió la presidencia del colegio Patricio Meza, quien permanece hasta la actualidad, con una férrea oposición desde el momento en que asumió el cargo. Esos condimentos convierten a este proceso electoral en uno decidor. Y picante.

A la fecha hay dos listas inscritas, las que se encuentran en el proceso de recolección de patrocinios para obtener la declaración de candidatura. Por un lado está la que busca que dar continuidad a la directiva de los últimos seis años, “Colmed contigo”, y por otro la de oposición, llamada “Unidos por los médic@s”. Ambas listas deben reunir el apoyo del 3% del padrón electoral -hay más de 30 mil profesionales habilitados- para entrar oficialmente en la disputa que desde ya vaticina un duro enfrentamiento y altamente polarizado.

Ana María Arriagada -hija del ex ministro DC Genaro Arriagada- es la carta que se juega la lista de continuidad para la presidencia. El de ella no es un nombre desconocido en el gremio: participa en el Colegio Regional Santiago como consejera desde 2018 y como tesorera desde 2020. Lo que más se destaca de ella es que genera simpatía de manera transversal, incluso en los sectores de derecha del gremio y que, a diferencia de Siches, no tiene un perfil político marcado, sino más gremial.

La lista de Arriagada, no obstante, es afín a los cercanos de la exministra que compiten por el Regional Santiago y que integran, entre otros, la doctora Francisca Crispi, hermana del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.

Además, Arriagada es reconocida en el mundo técnico. Su formación incluye una especialidad en Medicina Interna y, más recientemente, la obtención del grado de Magíster en Bioética en la Universidad del Desarrollo. Su experiencia profesional abarca desde roles asistenciales hasta la gestión de programas de trasplantes, destacándose como jefa de la Unidad de Procuramiento de Órganos y Tejidos del Hospital Salvador entre 2012 y 2015, y desde entonces coordinadora de trasplantes del mismo recinto. También trabaja en el área privada como internista en Clínica Indisa.

“Creemos que en el contexto político que estamos requerimos de personajes y actores que convoquen de forma transversal a los médicos. La doctora Arriagada cumple con esas características que estamos buscando”, afirma Iván Mendoza, candidato a vicepresidente por la misma lista que busca bajar un cambio el tono político de la gestión.

Asimismo, Arriagada agrega que “somos una lista transversal, de personas que tenemos bastante trayectoria gremial, academice y que viene también de la ética y de la salud pública. Además, nuestro proyecto tiene como objetivo proteger la profesión médica y seguir incidiendo para que Chile pueda desarrollar políticas de salud”.

Quizás si la mayor debilidad que le ven a Arriagada dentro de su propia trinchera es su asociación a Izkia Siches, pues hay una parte no menor del gremio que mantiene un cierto rechazo a la exministra del Interior y todo lo que la rodee, debido al rol político que tomó. Fuentes consultadas por este medio aseguran que la extitular de Interior se ha mantenido alejada del proceso.

Un nuevo intento

El candidato a la presidencia por la lista de oposición tampoco es un nombre desconocido. Renato Acuña ya compitió por ese puesto en 2020 contra Siches, quien ganó reñidamente con un apoyo de 51,78%. Acuña va por su revancha.

El profesional y su lista, según han asegurado en todos los tonos, buscan apaciguar el rol político que ha ido ganando el colegio en la vida diaria. “Liderazgo médico, no más capturas políticas o ideológicas del Colmed. Por eso esta lista es transversal y trabajaremos para que sea un colegio de todos. Seremos quienes velen por volver a institucionalizar a nuestra agrupación gremial. No somos un centro de estudio, ni un partido o agrupación política, somos médic@s”, establecen los postulantes en los pilares de su lista. Y agregan: “Defenderemos el trabajo de los médic@ en el ámbito público y privado”, un punto que consideran vital y que Acuña ya utilizó en las pasadas elecciones, criticando el cometido de Siches, acusándola de politizar al gremio y descuidar a sus afiliados.

En ese sentido, el candidato afirma que “nuestro objetivo es recuperar el Colegio Médico para los médicos, por eso nuestra lista se llama así. Tenemos que estar unidos y trabajar para ser un actor activo en las reformas y en las nuevas propuestas. Y por eso estoy volviendo, porque siento que el Colmed está siendo solo comentaristas y no esta metido en las propuestas”.

Acuña cuenta con el respaldo implícito de quienes son cercanos o se identifican con el exministro de Salud Enrique Paris, con quien se conocen desde que el primero era becado en cirugía en el Hospital Luis Calvo Mackenna, cerca de 1985, y a quien respeta, sigue sus consejos y de quien ya recibió el respaldo en los pasados comicios.

Y si bien en el gremio hay preferencias políticas e incluso médicos que militan, Acuña siempre se ha desligado de esa arista, aun cuando dentro del gremio describen a Acuña como una figura tendiente a la derecha histórica del Colmed.

En términos profesionales, tiene una trayectoria reconocida: es médico pediatra y actualmente cirujano infantil en la Clínica Alemana, en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital Padre Hurtado. Asimismo, lleva décadas haciendo clases en las universidades de Chile y del Desarrollo. Pero, además, es parte del grupo de especialistas chilenos que ha viajado a la Franja de Gaza a otorgar atención médica.

Su padre, Rubén Acuña, fue presidente del Colegio Médico durante la Unidad Popular y como tal encabezó un paro del gremio contra el Presidente Salvador Allende.