Cierre de flancos: minuta de la Moneda busca evitar líos legales por uso de redes y comando del Apruebo llama a no hablar temas de intervencionismo

Un mensaje, que llegó a los celulares de los community manager de las distintas reparticiones de gobierno durante el fin de semana, buscó “ordenar” los tropiezos de la última semana, donde el Ejecutivo se vio asociado favorablemente al Apruebo en publicaciones realizadas -incluso- por el mismo Presidente Gabriel Boric.

“¡Hola! Les insistimos en el cuidado que deben tener en redes sociales, para no publicar contenido personal desde cuentas institucionales, así como mensajes relacionados al Apruebo y al plebiscito (...). Les pedimos fijarse bien en el contenido de las publicaciones que comparten, para que estas no contengan información relacionada al 4 de septiembre (...). Evitemos problemas legales y con Contraloría por estas publicaciones”, señala la instrucción enviada por WhatsApp desde la Secretaría de Comunicaciones (Secom), el que cierra con un emoji de flor.

En la comunicación, además se reitera que exclusivamente pueden elaborar contenido informativo sobre el 4 de septiembre los ministerios de Desarrollo Social, Segpres y Segegob (vocería) aunque sin llamar a votar por una opción en particular. Además, se precisa que el resto de las autoridades pueden “apoyar” (con retweets, por ejemplo) compartiendo el contenido desde sus cuentas personales, pero no desde las institucionales.

Parte del cuidado que buscan tener en La Moneda se suscita tras una semana con diferentes acusaciones de “intervencionismo” desde la oposición, principalmente a raíz de lo que han definido como “errores involuntarios” en el manejo de las cuentas en redes sociales.

El episodio de mayor notoriedad lo protagonizó, precisamente, el perfil de Instagram del Mandatario, quien compartió -por breves minutos- una publicación del diputado Diego Ibáñez (CS): el “meme” invitaba, con una imagen de Chayanne, a convencer a las familias de votar por el Apruebo. Desde La Moneda, consultados por este diario, señalaron que fue un error del equipo, que rápidamente fue advertido y luego bajado.

En un escalón mucho más bajo que Presidencia, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) -de manera inédita- también protagonizó una polémica. La cuenta institucional citó un intercambio de opinión entre Mario Waissbluth (partidario del Rechazo) y la actriz Aline Kuppenheim (partidaria del Apruebo). “Paseos para tod@s”, señalaba el tweet que posteriormente fue borrado y que obligó a Contraloría a oficiar a ese servicio del Estado.

Más desapercibida pasó la story (en su cuenta de Instagram) del ministro Giorgio Jackson (Segpres) con la propuesta de texto constitucional y la canción de Pablo Milanés -citada por la expresidenta Bachelet)- quien definió el nuevo texto como imperfecto, pero cercano “a lo que siempre soñó”. Además de un retweet del ministro de Eonomía, Nicolás Grau, a la cuenta “Comando Apruebo Dignidad”, con una cápsula de video de campaña.

Consultada por La Tercera PM, la subsecretaria de la Segegob, Valeska Naranjo, reconoció que como gobierno, durante el período de campaña, “siempre se está recordando el correcto uso de redes sociales. La información reiterada está en línea de lo planteado por Contraloría. Este tipo de mensajes son regulares y obedecen a un manejo adecuado de las comunicaciones y que se adelante a cualquier eventual problema”.

“Mejor no hablar de ciertas cosas”

Con el inicio formal de la campaña, y la llegada de figuras más políticas, el comando del Apruebo ha comenzado a elaborar minutas diarias que han distribuido entre los voceros, parlamentarios de ambas coaliciones y otras figuras políticas como alcaldes. Parte de esas bajadas se han materializado en las apariciones públicas de los coordinadores.

Por ejemplo, en el documento que circuló durante el domingo -y a raíz del encuentro de Boric con Bachelet- se emplazó a que todos los expresidentes pronuncien su postura, incluso, Sebastián Piñera quien ha mantenido silencio respecto a su postura, en parte porque así se lo han pedido desde Chile Vamos con el objetivo de no perjudicar el despliegue del Rechazo. “Yo no entiendo por qué el Presidente Piñera no se ha manifestado públicamente por el Rechazo”, señaló Felipe Heusser en LT Domingo.

En el texto que difundieron, además, se hace alusión explícita a Sebastián Piñera y José Antonio Kast, a quienes sindican como los principales personeros detrás del Rechazo.

Dicho eso, hay temas que se recomiendan “evitar” y profundizar solo en caso de ser consultados. Uno de esos tópicos es seguridad.

“A todos nos preocupan hechos delictuales como los portonazos y secuestros, ninguna Constitución entrega recetas mágicas, pero esta Nueva Constitución ofrece mejoras claves para combatir la delincuencia: redistribución justa de carabineros para que independiente de la comuna donde vivas tengas seguridad y Carabineros dedicados exclusivamente a la delincuencia”, señala la bajada del comando.

Sobre el “intervencionismo” de La Moneda, parte de lo que ya se ha refrendado públicamente es que los voceros del comando recalquen que informar no es intervenir.

“Los que siempre han frenado los cambios tienen miedo a que se informe, porque saben que mientras más se conoce la nueva Constitución más crece el Apruebo, y por eso llaman intervencionismo a informar”, concluyen en la minuta.