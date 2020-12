Cine Arte Normandie, bastión de la pantalla grande en medio de la pandemia

hace 48 minutos

El cine de calle Tarapacá fue el primero en abrir con películas a sala cerrada y en formato tradicional. No caben más de 200 personas por razones sanitarias, pero público hay: tal vez el pregonado fin de las salas no es tal. No al menos como se anuncia.