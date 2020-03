Cine en su casa: Una guía de películas para ver en cuarentena

Ciudades vacías, grandes escalas con cuerpos inertes, estaciones de bencina fantasmas y, en medio de todo esto, un hombre vivo: el doctor Robert Morgan, en casa, apertrechado de ajos y estacas, tratando de defenderse como puede contra los vampiros-zombies que en la noche infestan el vecindario. Lleva tres años haciendo lo mismo, buscando comunicarse por radio con algún alma en cuarentena que aún no haya sido atacada por la enfermedad que diezmó a la humanidad. Es probable que Morgan le siga haciendo honor durante el resto de la película al título de la película donde es protagonista: The last man on Earth, o El último hombre en la Tierra.

El filme dirigido por el italiano Ubaldo Ragona y el estadounidense Sidney Salkow en 1964 es una de las recomendaciones que hace el cineasta chileno Jorge Olguín para ver en casa en estos días de cuarentena voluntaria u obligatoria. Olguín, el único realizador nacional dedicado insobornablemente al horror desde Angel negro (2000) y Sangre eterna (2002), explica: “Sin duda una de las más fieles adaptaciones de una de mis novelas favoritas, Soy leyenda, de Richard Matheson, quien ayudó a adaptar su obra en esta coproducción ítalo-norteamericana”.

Disponible libremente en Youtube y en el portal Open Culture, la película es protagonizada por Vincent Price, el inimitable actor del terror en el Hollywood de los 50 y 60. “Es el único superviviente de una guerra bacteriológica donde para sobrevivir debe matar a hombres infectados. Según mi opinión, es una mejor adaptación que Soy leyenda, la película con Will Smith del 2017”, dice Olguín.

De las presentes en Youtube, el director también recomienda La máscara de la muerte roja (1964), clásico B de Roger Corman basado en el cuento de Edgar Allan Poe sobre la aristocracia enfrentada a la peste negra en la Italia medievaL, y La noche de los muertos vivientes (1968), de George R. Romero, probablemente el filme de zombies más influyente de la historia. Ya en plataformas de pago, para el director de la reciente La casa es fundamental ver Los pájaros (1963), cinta de Alfred Hitchcock disponible en Google Play, que “influyó a La noche de los muertos vivientes”.

El último hombre en la Tierra (1964), con Vincent Price, es la historia de un doctor enfrentado a una plaga. Disponible en Youtube y OpenSource.

Ampliando el espectro fuera del horror y el suspenso, el cineasta David Albala, que logró este año un gran éxito de público con su película Pacto de fuga, maneja una lista tentativa de cerca de 50 películas y series para ver en casa. Entre ellas hay que destacar, por ejemplo, Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), la primera película de Steven Spielberg sobre la relación entre extraterrestres y humanos (para algunos críticos, su obra maestra), actualmente en Netflix. O, Mi vecino Totoro (1988), el clásico animado de Hayao Miyazaki, parte de toda su filmografía disponible en la misma plataforma.

Mi vecino Totoro (1988) , de Hayao Miyazaki, es parte de toda la filmografía del maestro japonés de la animación presente en Netflix.

Entre el cine que se puede ver libremente, Albala destaca Nostalgia de la luz (2010), el documental de Patricio Guzmán que une poéticamente el paisaje del desértico norte chileno y la búsqueda de las osamentas de detenidos desaparecidos, presente en la plataforma chilena OndaMedia. Y, al igual que Olguín, en su menú nunca falta Hitchcock, de quien destaca La ventana indiscreta, disponible en la plataforma de pago Qubit TV.

El cineasta chileno Fernando Guzzoni (Carne de perro, Jesús) privilegia las siguientes películas en Youtube: Underground (1995) de Emir Kusturika, Rebeca (1940) de Alfred Hitchkock y La noche de los muertos vivientes (1968) de George R. Romero, también citada por Jorge Olguín. Y de la plataforma chilena Ondamedia, opta por “todos los documentales de Patricio Guzmán” (está, en efecto, su filmografía completa, incluyendo la referencial La batalla de Chile) y la película Gatos viejos (2010), la cinta de Sebastián Silva y Pedro Peirano que fue protagonizada por los recientemente fallecidos Bélgica Castro y Alejandro Sieveking.

Gatos viejos (2010), de Sebastián Silva y Pedro Peirano, y protagonizada por Bélgica Castro y Alejandro Sieveking, está disponible en Ondamedia.

Una recomendación solitaria, pero valiosa, realiza el director chileno Cristián Jiménez (Bonsái, Vida de familia), que destaca Close-Up (1990), la película que comenzó a dar a conocer al gran director iraní Abbas Kiarostami (El sabor de la cereza)en el mundo. Está disponible desde hace poco en Youtube y es la historia de un estafador que se hace pasar por un conocido cineasta, embaucando a toda una familia. “Es una película para recuperar la fe en el cine, si es que alguna vez la perdimos”, comenta Jiménez.

En el mundo de los festivales de cine hay varias recomendaciones hechas desde sus propios sitios online. También, como el caso del Festival de Documentales de Amsterdam (Idfa), hay contenido liberado a propósito de las recomendaciones de quedarse en casa, para ver en casa. En Chile, el portal y las redes sociales del Festival de Cine de Valdivia están recomendando varias veces a la semana películas chilenas y extranjeras que han pasado por su programación.

“Por ejemplo, una autora que vino a nuestro festival en el 2014 es la cineasta francesa Mati Diop. De ella recomendamos Atlantics, que el año pasado ganó el Gran Premio del Festival de Cannes”, dice Raúl Camargo, el director del Festival de Valdivia. Atlantics está disponible en Netflix y se enfrenta a los tópicos de la inmigración de Africa a Europa.

A propósito del ya mencionado Festival de Amsterdam, que mantiene 300 películas gratis en su sitio, la directora chilena Maite Alberdi (La once, Los niños), no duda en señalarlo como una fuente ilimitada de películas en esta época.

Close-Up (1990) de Abbas Kiarostami está disponible en Youtube.

Los críticos consultados por La Tercera fueron René Martín y Pablo Marín de La Tercera y Antonio Martínez y Christian Ramírez de El Mercurio. Martín destaca The handmaiden, “un thriller elegante e inteligente, basado en el libro Falsa identidad de Sarah Waters y que me da la impresión que poca gente ha visto”, disponible en Amazon. Pablo Marín, por su parte, recomienda el documental El otro día (2013), de Ignacio Agüero, en Ondamedia; y El fin del juego (1970), filme chileno de culto, de Luis Cornejo, disponible en la plataforma de la Cineteca de la Universidad de Chile.

The handmaiden (2016), de Park Chan-wook, se basa en la novela Falsa identidad, de Sarah Waters, y está en Amazon Prime.

El crítico de Wikén Antonio Martínez cree que lo mejor para estos tiempos es sumergirse en la plataforma libre Open Source, dependiente de la Universidad de Stanford. “Ahí hay de todo. Desde una gran cantidad de cortometrajes ganadores del Oscar hasta Rebeca (1940) de Alfred Hitchcock, o el Hércules (1958) de Pietro Francisci, película italiana B con Steve Reeves como Hércules”, comenta.

Christian Ramírez, en otro tono, pone algo de mesura al consumo de streaming. “Tal vez hay que ir dosificando y no empacharse. Por ahora recomendaría, sí o sí, todas las películas de los estudios Ghibli y de Hayao Miyazaki en Netflix”, comenta.