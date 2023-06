Como el Simce en Chile: resultados escolares en matemáticas registran peor nivel desde 1990 en EE.UU.

En el altamente descentralizado sistema educativo estadounidense, la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP) es el examen federal de referencia. ¿La razón? Es una de las pocas pruebas consistentes que se administran en todos los estados del país durante muchos años, lo que hace que los resultados sean fácilmente comparables.

Las calificaciones en el examen no generan recompensas ni castigos para los estudiantes, profesores o escuelas, lo que las hace especialmente útiles para fines de investigación, ya que hay menos incentivos para hacer trampa o enseñar para el examen, destaca el diario The New York Times.

Después de que un estudio de Nature Human Behaviour sugiriera que los niños perdieron alrededor del 35% del aprendizaje de un año escolar normal durante la pandemia, los resultados de la última edición de la NAEP eran más que esperados en EE.UU. para ver el impacto real de los confinamientos y la educación a distancia.

Estudiantes se bajan del bus en la escuela secundaria Roseway Heights el primer día de aprendizaje híbrido, el 19 de abril de 2021, en Portland, Oregon. Foto: AP

Y los índices del último Boletín de Calificaciones de la Nación de la NAEP conocidos este mes corroboraron los pronósticos. Los puntajes promedio en matemáticas para los niños de 13 años cayeron nueve puntos desde el año académico 2019-2020 hasta el actual. En tanto, los puntajes promedio de lectura descendieron cuatro puntos durante el mismo período.

En concreto, los niños de 13 años obtuvieron un promedio de 256 de 500 en lectura y de 271 de 500 en matemáticas, por debajo de los puntajes promedio de 260 en lectura y 280 en matemáticas hace tres años.

Los resultados, según The New York Times, representan el nivel más bajo en décadas. La última vez que el rendimiento promedio en matemáticas tuvo un registro tan bajo para niños de 13 años fue en 1990. En lectura, en 2004.

Los más afectados fueron los estudiantes de más bajo rendimiento, señala The Washington Post. En matemáticas, sus puntajes mostraron descensos de 12 a 14 puntos, mientras que sus compañeros de mayor rendimiento cayeron solo seis puntos. El patrón para la lectura fue similar, con los de menor desempeño experimentando el doble de declive que los de mayor desempeño.

Por ello, el sitio The Hill destaca que en el caso de los estudiantes con el rendimiento más bajo el retroceso es aún mayor: puntuaciones en matemáticas igual de deficientes se remontan a 1978, mientras que las de lectura han caído a niveles vistos antes de 1971. La prueba de lectura data de 1971, mientras que el examen de matemáticas de 1973.

Estudiantes en un laboratorio de tecnología en la escuela primaria Nathan Hale en Meriden, Connecticut, el 7 de diciembre de 2021. Foto: AP

“Este es un asunto muy serio”, dijo Peggy Carr, directora del Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES), que administra las pruebas. “Los ‘brotes verdes’ de la recuperación académica que esperábamos ver no se han materializado, ya que seguimos viendo signos preocupantes sobre el rendimiento y el bienestar de los estudiantes más de dos años después de que la mayoría de los estudiantes regresaron para el aprendizaje presencial”, agregó sobre los puntajes de las pruebas nacionales.

“El gran mensaje aquí”, comentó Carr, es que “hay un largo camino por recorrer”.

“Los datos más recientes de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo son una prueba más de lo que la administración Biden-Harris reconoció desde el primer día: que la pandemia tendría un impacto devastador en el aprendizaje de los estudiantes en todo el país y que llevaría años de esfuerzo e inversión para revertir el daño y abordar el declive de 11 años que lo precedió”, dijo el secretario de Educación, Miguel Cardona.

El comisionado adjunto interino del NCES, Dan McGrath, ahondó en el declive citado por Cardona y lo que ello significa. “Los puntajes de los niños de 13 años disminuyeron por primera vez en ambas materias entre 2012 y 2020, comenzando una trayectoria descendente que ha durado más de una década y no se ha revertido. La escuela intermedia es un momento crítico para los estudiantes, un momento en el que están madurando tanto académica como social y emocionalmente. Lo que sucede con los estudiantes en la escuela intermedia puede influir fuertemente en su camino hacia la escuela secundaria y más allá”, apuntó.

Los últimos resultados, asegura The Hill, muestran una tendencia continua con otros informes de la NAEP sobre la pandemia que encontraron que otros estudiantes, como los de cuarto grado, también sufrieron serios retrocesos.

Para entre 2019 y 2022, la NAEP publicó datos en octubre que muestran que las calificaciones en matemáticas cayeron cinco puntos para los estudiantes de cuarto grado y ocho puntos para los estudiantes de octavo grado. En lectura, ambas notas bajaron tres puntos.

Estudiantes con mascarillas se dirigen a sus casas en un bus escolar, el 5 de enero de 2022, en Freeport, Maine. Foto: AP

Para los puntajes promedio de educación cívica, los estudiantes de octavo grado tuvieron una disminución del 2% entre 2018 y 2022, regresándolos a los niveles vistos por última vez en 1998, según otro conjunto de datos publicado en mayo.

Según Cardona, los sistemas escolares han comprometido casi el 60% de los fondos de ayuda por el Covid a los esfuerzos que promueven la recuperación académica, incluida la contratación de profesores, tutoría y programas de verano y después de la escuela de alta calidad. Varios estados están volviendo a los niveles de desempeño previos a la pandemia en las pruebas estatales, aseguró.

Al igual que en EE.UU., la pandemia también causó estragos en los resultados académicos en Chile. Este mes, el Mineduc y la Agencia de Calidad de la Educación entregaron los resultados del Simce 2022 con noticias más bien negativas: en matemáticas se observó la mayor baja de los resultados para ambos niveles (4° básico y II medio) respecto a la medición de 2018, en el peor resultado en más de 10 años.