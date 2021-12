Cómo un Kennedy construyó un gigante antivacunas en medio del Covid-19

Mientras muchas organizaciones sin fines de lucro y empresas han luchado durante la pandemia, el grupo antivacunas de Robert F. Kennedy Jr. (67) ha prosperado. Una investigación de The Associated Press revela que Children’s Health Defense (CHD) ha recaudado fondos y seguidores mientras Kennedy usaba su poder estelar como miembro de una de las familias más famosas de Estados Unidos para abrir puertas, recaudar fondos y dar credibilidad a su grupo. Los registros presentados ante los reguladores de caridad muestran que los ingresos se duplicaron con creces en 2020, a US$ 6,8 millones.

Desde que comenzó la pandemia, Children’s Health Defense ha ampliado el alcance de su boletín, ha lanzado un canal de televisión por internet y ha puesto en marcha un estudio cinematográfico. Además de abrir nuevas sucursales en EE.UU., ahora cuenta con puestos de avanzada en Canadá, Europa y Australia y está traduciendo artículos al francés, alemán, italiano y español.

El grupo se ha convertido en uno de los “sitios de medicina natural y alternativa” más populares del mundo, según datos de la empresa de inteligencia digital Similarweb. Ahora atrae a millones de visitantes mensuales a sus artículos -muchos de los cuales siembran dudas sobre la vacuna contra el Covid- en comparación con los menos de 150.000 que tenía antes de la pandemia.

Robert F. Kennedy, Jr. durante una manifestación contra un proyecto de ley sobre la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola para niños en edad escolar en Olympia, Washington, el 8 de febrero de 2019. Foto: AP

A medida que CHD ha trabajado para expandir su influencia, dijeron los expertos, ha dirigido sus afirmaciones falsas a grupos que pueden ser más propensos a desconfiar de la vacuna, incluidas las madres y los afroamericanos. Es una estrategia que a los expertos les preocupa que tenga consecuencias mortales durante una pandemia que ha causado la muerte de más de cinco millones de personas, cuando la información errónea se considera una amenaza para la salud pública.

Kennedy ha sido una parte clave del movimiento contra las vacunas durante años, pero los médicos y defensores de la salud pública le dijeron a AP que el Covid-19 lo lanzó a un nuevo nivel.

“Con la pandemia, ha sido sobrealimentado”, dijo el Dr. David Gorski, cirujano oncológico de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne, en Detroit, y crítico del movimiento contra las vacunas.

El Dr. Richard Allen Williams, cardiólogo y fundador del Minority Health Institute, dijo que Kennedy está liderando “un movimiento de propaganda” y “una operación absolutamente racista”, que es particularmente peligrosa para la comunidad negra.

“Él es realmente el cabecilla de la campaña de desinformación”, dijo Williams.

Incluso los miembros de la propia familia de Kennedy dicen que su trabajo es “peligroso”.

Kennedy, de 67 años, es sobrino del Presidente John F. Kennedy e hijo de su hermano asesinado. Se forjó una carrera como abogado ambientalista de primer nivel luchando por las prioridades de salud pública, como el agua potable.

Robert F. Kennedy, Jr. habla en una manifestación frente al Palacio de Justicia del condado de Albany, en Nueva York, luego de una audiencia sobre exenciones religiosas para la vacunación, el 14 de agosto de 2019. Foto: AP

Hace más de 15 años se obsesionó con la creencia de que las vacunas no son seguras. Si bien hay casos raros en los que las personas tienen reacciones graves a las vacunas, los miles de millones de dosis administradas en todo el mundo proporcionan evidencia real de que son seguras. La Organización Mundial de la Salud dice que las vacunas previenen hasta cinco millones de muertes cada año.

Un portavoz de Kennedy le dijo a AP que no estaba disponible para una entrevista.

A más de 200 millones de estadounidenses se les ha administrado la vacuna contra el Covid-19 y los efectos secundarios graves son extremadamente raros. El seguimiento y las pruebas de seguridad del gobierno han demostrado que los riesgos para la salud que plantea la vacuna son mucho más bajos que los riesgos que plantea el virus.

Children’s Health Defense y sus seguidores, que buscan socavar ese mensaje, utilizan técnicas astutas para llevar información errónea contra las vacunas incluso a quienes no la buscan.

La AP encontró enlaces a artículos de Children’s Health Defense en todo Facebook, y muchos de ellos se publicaron en las secciones de comentarios de las páginas a las que la gente recurre para obtener información confiable, incluidas las páginas oficiales de Facebook del gobierno en los 50 estados. También se compartieron fuera de Estados Unidos, en páginas de Facebook en lugares como Canadá, Noruega y Grecia.

Robert F. Kennedy, Jr. habla durante una protesta contra el pase verde de Covid-19 en Milán, Italia, el 13 de noviembre de 2021. Foto: AP

Kennedy tiene cientos de miles de seguidores en Facebook y Twitter, aunque fue expulsado de la plataforma Instagram de Facebook a principios de este año. Children’s Health Defense permanece en las tres plataformas.

El sitio web de CHD ha experimentado una explosión en el tráfico. Según Similarweb, en noviembre de 2019, unos meses antes de que comenzara la pandemia, Children’s Health Defense, recibió 119.000 visitas. Eso había crecido a alrededor de tres millones de visitas el mes pasado, después de alcanzar un máximo en agosto con casi 4,7 millones.

Según las declaraciones de impuestos, Children’s Health Defense le pagó a Kennedy US$ 255.000 en 2019.

Aún así, le dijo al sitio de conspiración InfoWars este mes que tenía “lo opuesto a un afán de lucro”.

“Probablemente he perdido el 80% de mis ingresos debido a lo que estoy haciendo, junto con muchas amistades y, ya sabes, relaciones dañadas incluso con personas de mi familia”, dijo Kennedy.

Aún así, el éxito de la recaudación de fondos de CHD solo ha crecido con la participación de Kennedy.

Los documentos presentados por el grupo ante los reguladores de organizaciones benéficas en California muestran que en 2018 CHD reportó US$ 1,1 millones en ingresos brutos. Eso creció a casi US$ 3 millones en 2019. Para 2020, el año más reciente disponible, los ingresos se habían más que duplicado a US$ 6,8 millones.

El nuevo estudio cinematográfico de Children’s Health Defense lanzó una película este año, llamada “Racismo médico”. Los médicos y defensores de la salud pública dijeron que su objetivo era difundir información errónea y el miedo a las vacunas dentro de la comunidad negra, que ha sido golpeada de manera desproporcionada por el coronavirus.

La película menciona abusos racistas en la medicina, como el experimento de Tuskegee, cuando cientos de hombres negros con sífilis en Alabama no recibieron tratamiento para cuestionar si se puede confiar en la vacuna o si es necesaria.

Williams, del Minority Health Institute, señaló que en el estudio de Tuskegee, a las personas se les negaba la medicación para tratar una enfermedad. En el caso de la vacuna contra el Covid-19, hay medicamentos disponibles, pero los activistas antivacunas están tratando de persuadir a las personas para que no los tomen. Dijo que la película “no solo es dañina, sino también mortal”.

En la película, Kennedy y otros invocan el legado de su familia y su participación en causas como los derechos civiles, las Olimpíadas Especiales y la defensa de la atención médica. En eventos de recaudación de fondos, ha ofrecido un viaje al complejo Kennedy en Cape Cod como señuelo para recaudar donaciones para Children’s Health Defense.

“Siempre hay mucha gente y buena conversación”, dijo en un video publicado en 2020. “Si mi mamá decide venir, la aventura está garantizada”.

Su hermana Kerry Kennedy, que dirige Robert F. Kennedy Human Rights, el grupo de derechos internacionales fundado por su madre, Ethel, le dijo a AP que su hermano había eliminado contenido relacionado con la familia a pedido de ella. Aún así, señaló, él continúa haciendo referencia al Presidente Kennedy para avanzar en su postura contra las vacunas.

Manifestación contra las vacunas en Central Park, Nueva York, el 24 de julio de 2021. Foto: Reuters

“Cualquiera que crea esto no conoce su historia. Las vacunas fueron un gran esfuerzo de John F. Kennedy, tanto como senador como luego como presidente”, dijo.

“Amo a Bobby, creo que está completamente equivocado en este tema y es muy peligroso”, dijo. “No vacunarse pone en riesgo la vida de las personas. No solo afecta a la persona que rechaza el pinchazo, sino que pone en peligro a la comunidad en general”.

El mes pasado, Kennedy apareció en protestas en Suiza e Italia. Se quejó de las conspiraciones de los funcionarios del gobierno y los agentes de las grandes farmacéuticas y afirmó falsamente que la dosis de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19 mata a más personas de las que salva. Kennedy prometió que “los vería a todos en las barricadas” y que “yo y muchos otros estamos listos para morir con las botas puestas por la libertad”.

Se ha convertido en una especie de discurso para Kennedy, uno que pronunció no para ganar un cargo político, sino para persuadir a la mayor cantidad posible de personas de que no se vacunen.