Con mate incluido: el íntimo desayuno de Piñera y el expresidente Mujica

Hasta el hotel Pullman en la comuna de Las Condes llegó este miércoles, cerca de las siete de la mañana, el expresidente Sebastián Piñera para reunirse con el exmandatario de Uruguay José Mujica. Un encuentro que ocurrió un día después de que este último se juntara con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, en medio de una gira de dos días en Chile.

Piñera y Mujica compartieron un desayuno y un mate, y ahí pudieron conversar sobre temas como la situación y proyección política y económica en América Latina, incluyendo la política en Chile, y las diferencias de la sociedad entre las antiguas y nuevas generaciones. Además, recordaron anécdotas de ambos, por ejemplo, un viaje a la Antártica que hicieron junto a sus esposas a inicios de 2012, durante el primer gobierno de Piñera.

Y es que pese a pertenecer a colores políticos diferentes, a ambos exmandatarios los une una relación de cercanía, según dicen en el entorno del expresidente Piñera. En ese viaje de 2012, de hecho, ambos pudieron conocerse mejor. Los dos también compartieron en instancias internacionales como cumbres, o la ceremonia de cambio de mando cuando asumió el expresidente chileno.

Tras la cita, Piñera escribió en su Instagram: “Después de conversar con Pepe Mujica me resuenan las palabras de Gabriela Mistral: ‘Tengo un día. Si lo sé aprovechar, tengo un tesoro’”.

El 2017, en el libro “Una oveja negra al poder” de los periodistas uruguayos Ernesto Tulbovitz y Andrés Danza, Mujica dijo sobre Piñera: “No es tan de derecha. No es un facho. Es un capitalista, conservador, pero tiene claro que a la gente hay que darle asistencia. En Chile hay un 30% de derecha, derecha, derecha. En Uruguay, nunca entró tanto la dictadura como allá. Pero él no está dentro de ese 30%. Me siento cómodo conversando con él, por más que esté en la vereda del frente”.

Mientras que el 2021, en medio de la discusión del proceso constituyente, Mujica dijo en una entrevista sobre Piñera: “Yo lo respeto mucho, creo que es un hombre valioso, con su manera de pensar, tiene el defecto de ser demasiado rico y pertenecer a un mundo demasiado acomodado (...) Cada cual nace donde le toca. Pero no ha sido un presidente reaccionario, que se lleve a la gente por delante”.

Piñera on tour

Piñera no solo con Mujica se ha reunido en este último tiempo. El exmandatario chileno ha tenido una agenda activa y también se ha podido juntar con una decena de líderes de diversas partes. Por ejemplo, a finales de octubre, pudo conversar con el exprimer ministro del Reino Unido David Cameron, con quien abordó el proceso constituyente en Chile junto a dirigentes de Chile Vamos.

También -el pasado 9 de noviembre- se reunió con el presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, en medio de una gira que lo tuvo por Latinoamérica.

Ese mismo mes estuvo en el foro ABECEB en Buenos Aires (Argentina) donde se juntó con exmandatarios de derecha, como el argentino Mauricio Macri, el español Mariano Rajoy y el colombiano Álvaro Uribe.

En octubre tuvo un encuentro con el escritor peruano quien es visto como un referente para la derecha en América Latina, Mario Vargas Llosa, y por esos días tuvo una cita con el exmandatario español José María Aznar.

Según conocedores de esos encuentros, el expresidente ha podido hablar de temas como la situación política, económica y social del mundo, sobre todo de Chile y América Latina.

Los encuentros se han dado en un contexto en que Piñera se ha reactivado políticamente. En ese sentido, es que el expresidente además ha agendado encuentros con dirigentes de Chile Vamos. Así durante el último tiempo ha tenido citas en su casa con los presidentes de la UDI, RN y Evópoli, y también con diversos parlamentarios del sector.

Y a eso se sumó un encuentro que sostuvo a finales de noviembre con exconvencionales constituyentes del sector, a quienes les distribuyó una minuta con cifras de su gobierno.

Es por este despliegue que en Chile Vamos algunos han mirado con sospechas las intenciones de Piñera, y se cree que podría intentar postular por tercera vez, algo que descartan de plano en su entorno.