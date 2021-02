Efecto Trump: Republicanos molestos con el exmandatario evalúan formar otro partido de centroderecha

Las acciones del expresidente Donald Trump en el último tiempo de su mandato, como el que no reconociera los resultados de las elecciones de noviembre y que incitara a la violencia el 6 de enero pasado, siguen teniendo coletazos para el Partido Republicano. Porque un grupo de más de 100 correligionarios, que consideran que la colectividad no está dispuesta a enfrentarse al exmandatario y sus intentos de socavar la democracia estadounidense, están en conversaciones para formar un partido de centroderecha.

Así lo dio a conocer Reuters, que señala que si bien las discusiones se encuentran en la etapa inicial, éstas incluyen a exrepublicanos electos, exfuncionarios de los gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989), George H.W. Bush (1989-1993), George W. Bush (2001-2009) y Trump (2017-2021), exembajadores y estrategas republicanos.

La agencia señala que más de 120 republicanos realizaron una conferencia vía Zoom el viernes pasado para discutir la formación de este grupo que estaría basada en principios conservadores, entre los que se incluyen la adhesión a la Constitución y el Estado de Derecho, ideas que, según los involucrados, fueron destruidas por Trump.

El exmiembro de la Cámara de Representantes, el republicano Charlie Dent, confirmó a la cadena CNN la reunión y señaló que se discutió sobre si formar un nuevo partido o una nueva facción dentro de la colectividad, la que operaría de forma independiente al Partido Republicano. “Claramente, hay varios republicanos como yo y otros líderes republicanos, que quieren una ruptura clara con el Presidente Trump, y nos estamos uniendo en torno a algunos principios fundamentales como la verdad y la honestidad, la democracia y el Estado de Derecho”, dijo el exrepresentante de Pennsylvania.

Imagen de video que muestra al líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (a la izquierda), durante la segunda audiencia por el impeachment a Trump, el miércoles. Foto: AP

El plan, dice Reuters, sería presentar candidatos en algunas contiendas electorales, pero también respaldar a candidatos de centroderecha en otras, ya sean republicanos, independientes o demócratas.

Según CNN, “la notable medida ejemplificaría cuán fracturado está el Partido Republicano”. Aunque advierte que Trump todavía tiene un alto índice de aprobación entre los votantes republicanos y el sistema bipartidista ha dominado el modelo político de Estados Unidos durante siglos.

Evan McMullin, quien fue director de política en jefe de la Conferencia Republicana de la Cámara, dijo a Reuters que fue coanfitrión de la reunión por Zoom en la que se manifestó la preocupación por el control de Trump sobre los republicanos y el giro que ha tomado el partido.

Entre los participantes de la conferencia se encontraban John Mitnick, abogado general del Departamento de Seguridad Nacional bajo Trump; Charlie Dent; Elizabeth Neumann, subdirectora de personal del Departamento de Seguridad Nacional de Trump; y Miles Taylor, otro exfuncionario de Seguridad Nacional de Trump.

La reunión por Zoom ocurrió casi un mes después del asalto al Capitolio llevado a cabo por partidarios de Trump. La mayoría de los republicanos siguen siendo muy leales al expresidente, pero otros buscan una nueva dirección para el partido.

Parlamentarios entran al Senado de cara al segundo impeachment a Donald Trump. Foto: AP

La Cámara de Representantes acusó a Trump el 13 de enero de “incitar a una insurrección”, al exhortar a miles de simpatizantes a marchar hacia el Capitolio el día en que el Congreso se reunió para certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Los participantes de la reunión dijeron que estaban particularmente consternados por el hecho de que más de la mitad de los republicanos en el Congreso (ocho senadores y 139 representantes de la Cámara) votaron para bloquear la certificación de la victoria electoral de Biden apenas unas horas después de que la turba ingresó al Capitolio.

La mayoría de los senadores republicanos también han indicado que no apoyarán la condena de Trump en el juicio político que se inició esta semana en la Cámara alta.

En la misma línea, Dent le dijo a CNN que es probable que Trump sea absuelto y “no rendirá cuentas”, y luego intentará derribar a los republicanos del Senado que votaron para condenarlo y a los 10 miembros de la Cámara de Representantes republicanos que votaron para acusarlo. “Eso es lo que más temo ahora, que Trump se sienta reivindicado. Se sentirá como si lo hubieran exonerado”, afirmó Dent, y agregó que cree que el exmandatario tratará de hacer que quienes votaron en su contra “rindan cuentas”.

A la posible creación de un nuevo partido se suma el hecho que miles de republicanos han manifestado su intención de abandonar el partido. Según un artículo del diario The New York Times, en California, más de 33.000 republicanos registrados se retiraron de la colectividad los días posteriores a los disturbios en Washington. En Pennsylvania, más de 12.000 votantes dejaron el Partido Republicano el mes pasado y más de 10.000 republicanos cambiaron su registro en Arizona.

Un análisis de los registros de votación de enero realizado por The New York Times encontró que casi 140.000 republicanos habían renunciado al partido en 25 estados que tenían datos disponibles (19 estados no tienen registros por partido). Los expertos en votación dijeron que los datos indicaban una fuga más fuerte de lo habitual en un partido político después de una elección presidencial, así como el posible inicio de un período perjudicial para los registros republicanos a medida que los votantes son más reticentes a la colectividad debido a la violencia del Capitolio y sus consecuencias.