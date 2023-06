El dramático giro de National Geographic: despide a sus últimos redactores y desaparecerá de los quioscos en 2024

La afamada revista National Geographic pasa por su peor momento y se ha convertido en la última víctima de los recortes de personal de Disney al despedir a sus últimos redactores. A ello se suma que la icónica publicación de color amarillo ya no se venderá en los quioscos de Estados Unidos a partir del próximo año.

Diecinueve miembros del personal editorial se vieron afectados por los despidos, informó el diario The Washington Post, y varios miembros del personal confirmaron la noticia en Twitter.

“He tenido mucha suerte. Pude trabajar con periodistas increíbles y contar historias globales importantes. Ha sido un honor”, tuiteó Craig Welch, uno de los exredactores senior de National Geographic. El periodista Doug Main dijo en la misma red social el martes: “National Geographic está despidiendo a sus redactores de plantilla, incluyéndome a mí”.

Los empleados despedidos también incluyen a Debra Adams Simmons, quien en septiembre de 2022 fue ascendida a vicepresidenta de diversidad, equidad e inclusión en National Geographic Media.

Esta es la cuarta ronda de despidos desde que cambió la propiedad de la publicación en 2015. Disney se hizo cargo en 2019 después del acuerdo con Fox. La National Geographic Society sigue siendo un socio minoritario.

Por otro lado, el trabajo editorial futuro de la organización será realizado por redactores independientes y los pocos editores que quedan en el personal, informó el Post. Sin embargo, National Geographic dijo a los medios de comunicación que algunos redactores permanecerían en el personal.

National Geographic fue lanzada el 22 de septiembre de 1888 como revista académica por la National Geographic Society de Washington, apenas nueve meses después de que se estableciera la sociedad con el propósito de “aumentar y difundir el conocimiento geográfico”. La fundación estaba formada por 33 académicos, científicos y aspirantes a aventureros, incluido el célebre inventor Alexander Graham Bell.

La revista se vendió inicialmente al público como un beneficio por unirse a la sociedad. El volumen uno, impreso en New Haven, Connecticut, con un precio de portada de 50 centavos, era un asunto muy serio. El primer artículo para la revista del geólogo William John McGee, futuro presidente de la sociedad (1904-1905), fue un tratado académico sobre cómo clasificar los fenómenos geográficos.

Su cubierta de papel marrón castaño carecía del borde amarillo distintivo (que no aparecería hasta 1910), y no se incluyó ni una sola fotografía dentro de sus 98 páginas (eso no sucedería hasta 1905). Se convirtió en una publicación independiente de forma lenta pero constante, alcanzando un millón de suscriptores en la década de 1930.

Actualmente, sigue estando entre las revistas más leídas en los Estados Unidos. El informe del Washington Post dijo que en su apogeo en la década de 1980, la revista llegó a tener 12 millones de suscriptores solo en Estados Unidos y millones más en el extranjero. Mientras que a fines del año pasado registraba algo más de 1,8 millones de abonados. En su cuenta de Instagram suma 280 millones de seguidores.

“La trayectoria actual de la revista lleva años en desarrollo, iniciada principalmente por el declive histórico de la impresión y el ascenso de las noticias e información digitales. En el mundo de la velocidad de la luz de los medios digitales, National Geographic sigue siendo un producto casi artesanal: una revista mensual cuyas fotos, gráficos y artículos a veces son el resultado de meses de investigación y reportajes”, escribió The Washington Post.

El portavoz de National Geographic, Chris Albert, dijo que los cambios de personal no afectarían los planes de la compañía de continuar publicando una revista mensual “sino que nos darían más flexibilidad para contar diferentes historias y conocer a nuestra audiencia donde se encuentra en nuestras muchas plataformas”.

La noticia sobre la National Geographic llega en medio de una serie de grandes despidos que han sacudido a la industria mediática en los últimos meses. A fines de noviembre, CNN comenzó a rescindir contrato a cientos de empleados en diferentes áreas de la empresa. Esta fue la segunda ronda de despidos que la compañía realizó el año pasado después de que archivó CNN+, su plataforma de streaming de US$ 100 millones, solo tres semanas después de su debut, lo que afectó a 350 empleados, según informó The Guardian.

En tanto, en diciembre de 2022, Jonah Peretti, director ejecutivo de Buzzfeed, anunció que se despediría al 12% del personal de la empresa de medios digitales, casi 200 personas. El anuncio hizo que las acciones de la empresa, que alguna vez fue omnipresente, alcanzaran un mínimo histórico de 1,06 dólares por título.

Vice Media, que opera plataformas en línea y de transmisión, despidió a una docena de empleados y en mayo de este año se declaró en bancarrota. Este movimiento parecía ser la sentencia de muerte para Vice, que eliminó 250 empleados en 2019.