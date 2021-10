El efecto dominó que provocó en el PS el descuelgue presidencial de la nieta de Allende

Que la nieta del presidente presidente Salvador Allende hace rato miraba con simpatía la candidatura presidencial de Gabriel Boric ya era un hecho conocido al interior del Partido Socialista. “Boric ha logrado interpretar las banderas del socialismo”, dijo Maya Fernández en entrevista a La Tercera tras la derrota de Paula Narváez en la consulta ciudadana que le dio el triunfo a la carta de la DC, Yasna Provoste.

Pero hasta este jueves, la parlamentaria por el Distrito 10 no había expresado con claridad que en la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre su voto no estará con la candidata oficial de su partido, sino con la carta a La Moneda de Apruebo Dignidad.

“Después de un periodo de reflexión he decidido apoyar a Boric. Llevo tiempo cuestionando qué es ser de izquierda y la importancia de la unidad de la izquierda. Tengo la mejor opinión de la candidata Yasna Provoste en lo personal pero el proyecto de centro que encabeza no me convoca respecto a las ideas y mirada país. En este sentido valoro mucho lo que está ocurriendo en la constituyente entre la coordinación de fuerzas de izquierda”, dijo Fernández en una carta enviada a los socialistas del comunal Ñuñoa. Luego se salió de ese chat, añadiendo que su plan es seguir en las filas socialistas.

La decisión de la parlamentaria marca un giro respecto a lo que planteó previo a las primarias de su sector. “Voy a trabajar para que gane Paula, pero en caso de ganar Yasna, obviamente la apoyaré”, dijo entonces en El Mercurio.

Maya Fernández y Gabriel Boric se reunieron hoy. Foto: Agencia Uno.

Esta mañana el interior de la colectividad reconocían el impacto simbólico de que la nieta de Allende tomara la decisión de desmarcarse de la línea oficial del PS. Y ese hecho generó que otras voces en el partido se pronunciaran a favor del diputado por Magallanes. Uno de ellos es el diputado Manuel Monsalve, quien apoyó la candidatura de Narváez y quebró con la mesa del partido tras ser marginado de la nómina de candidatos al Senado.

“Yo me siento representado por el cambio y eso lo representa mejor Boric. Claramente hay una tensión evidente en el PS de militantes que piensan que la trayectoria de Allende está mejor representada en Boric. El paso de Maya tiene un peso simbólico. Es un golpe que debilita al PS. Espero que la respuesta sea la reflexión y el diálogo porque aquí está en juego la unidad del partido”, aseguró el parlamentario por el Biobío.

Fernández informó ayer a la bancada de diputados que este jueves haría pública su decisión.

Frente al punto, el subjefe de bancada socialista, Jaime Naranjo, envió un video a su pares, advirtiendo que la decisión de la parlamentaria podría provocar un efecto dominó en el partido. A su vez, dijo que la decisión de la diputada evidencia un conflicto con la candidatura de Provoste. Algo que ya había quedado de manifiesto hace unas semanas, cuando comunales socialistas de la Región Metropolitana solicitaron declararse en libertad de acción en la próxima presidencial.

“Esta decisión tiene un efecto simbólico en el PS, porque es la nieta de Allende, e interno porque puede tener un efecto cascada y se sumen más militantes a esta decisión. Espero que no haya ninguna represión dentro del Partido Socialista. Esto tiene un mensaje para la candidatura de Yasna Provoste porque si las bases y simpatizantes del PS están respaldando a Boric quiere decir que la candidatura no está representando el sentir socialista”, dijo Naranjo.

La tía de Fernández, la senadora Isabel Allende, marcó distancia con la opción de la diputada. “Fui una de las grandes promotoras de la consulta, y llevarla a cabo nos significó un compromiso. Las decisiones como la de Maya Fernández son personales, y en mi caso quiero señalar que tenemos un compromiso que vamos a honrar y cumplir”, señaló.

Mesa de Elizalde hace control de daños

Frente a la decisión de Fernández, la mesa directiva que encabeza el senador Álvaro Elizalde tomó una primera definición: descartó cualquier represalia en las instancias formales de la colectividad.

“Lamentamos, por cierto, estas decisiones individuales, pero el Partido Socialista honrará su compromiso democrático, además tenemos la convicción que Yasna representa la mejor alternativa de cambio con gobernabilidad y paz social”, dijo a La Tercera, el secretario general del partido, Andrés Santander.

La mesa del PS, a su vez, optó por hacer un control de daños en la colectividad para calibrar si existe un contingente fuerte de socialistas dispuestos a desmarcarse públicamente de la candidatura de Provoste. Así, según fuentes del partido, esta mañana se monitorearon los chat de las distintas instancias partidarias: concejales, directivas regionales y otros.

Letelier: “Los socialistas tenemos un compromiso”

En tanto, el senador Juan Pablo Letelier manifestó: “Es una decisión personal. Los socialistas tenemos un compromiso; cumplir la palabra en política tiene valor”.

Por otro lado el jefe de bancada Marcelo Schilling lamentó la decisión de la diputada: “Los sentimientos son personales y respetables, aunque no comparto su decisión. En política hay un componente ético, fuimos los que más insistimos en una consulta ciudadana y la decencia nos obliga a respetar los pactos”. Además recalcó que no estaba de acuerdo con el fondo de la carta, “porque creo que Yasna representa un cambio profundo, tranquilo y en paz”.

En cuanto a las consecuencias, Schilling acota que el “PS es un partido libertario”.