El estilo de Kast que agita el debate sobre la agenda de seguridad en el Senado

“No le doy el acuerdo (para votar la idea de legislar)”, le reclamó el senador Kenneth Pugh (independiente-RN), en la sesión de la Comisión de Seguridad del Senado, del pasado 30 de marzo, a su colega de Evópoli, Felipe Kast, quien desde marzo de este año preside esa instancia.

Kast, apremiado por la hora -ya que estaban cerca del cierre de la sesión-, había pedido la unanimidad para votar en general la llamada ley Nain-Retamal, iniciativa promulgada a inicios de abril que entregaba un nuevo estatuto jurídico de protección a policías y militares que hagan uso de sus armas en casos extremos.

“¿¡Ah!?”, reaccionó molesto el legislador de Evópoli ante la negativa de su colega de coalición: “Adelante, diga por qué no da el acuerdo”.

“No doy el acuerdo, porque (antes de votar) quiero escuchar la respuesta del señor ministro (de Justicia, Luis Cordero). Al ministro le he pedido algo súper claro”, le respondió Pugh, quien le había consultado a Cordero -presente en la instancia- qué instituciones estaban sometidas al Código de Justicia Militar. El episodio generó una tensa situación que en esos momentos era observada con incomodidad por el titular de Justicia y los subsecretarios Manuel Monsalve (Interior) y Macarena Lobos (Secretaría General de la Presidencia).

“Si usted no da el acuerdo, yo tengo la potestad de ponerlo en votación. ¡Discúlpeme! Voy a ponerlo (el proyecto Nain-Retamal) en votación y después vamos a seguir con todas las respuestas... Así que tranquilidad. Señor secretario, póngalo en votación”, dijo Kast imponiéndose a la objeción del independiente RN y contralmirante (r) de la Armada.

Al votar, Pugh -que en esos instantes reemplazaba en la comisión a su colega de bancada, Alejandro Kusanovic (ind.-RN)-, dio su apoyo a la idea de legislar, remarcando su reparo por no haber alcanzado a escuchar al ministro.

Ello alargó la polémica. Kast insistió en que si demoraba “un minuto más” no hubiera podido votar en general, ya que cualquier senador podía pedir la hora de término de la sesión. Pugh, en respuesta, le pidió que para la próxima vez administrara “mejor los tiempos”.

“Senador, no sé si usted estaba en otra parte. Todos pudieron hablar”, le replicó en tono severo Kast.

Si bien tras la sesión Kast y Pugh limaron asperezas -en vista de que el objetivo del exmarino no era entramparse en una discusión con el presidente de la comisión, sino emplazar al gobierno-, el episodio dio cuenta del estilo estricto que ha impuesto el legislador de Evópoli para cumplir los plazos de la agenda de seguridad, a pesar de que ello implique roces con pares de oposición y del oficialismo y con algunos ministros.

De hecho, esta semana, en la discusión del proyecto que eleva penas por el delito de usurpación, Kast protagonizó un nuevo incidente. Esta vez con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien lo trató de “bruto”, luego de que el senador de Evópoli se negara a concederle la palabra, porque a su juicio sólo reiteraba un argumento que ya había expresado ante la comisión.

En esos instantes, Kast estaba preocupado de terminar rápidamente la votación de indicaciones y despachar la iniciativa de usurpación a la sala del Senado, lo que finalmente ocurrió a pesar de la polémica.

En vista de que la Comisión de Seguridad del Senado tiene una función estratégica para apurar la tramitación de las 31 iniciativas que acordaron discutir el gobierno y el Congreso, el parlamentario de Evópoli se ha puesto como meta cumplir estrictamente los plazos y evitar a toda costa posibles maniobras dilatorias de parte del gobierno y el oficialismo.

Su conducción de la instancia, sin embargo, ya está acumulando algunas quejas, especialmente de legisladores del PC, del PS y de la DC. Algunos de estos reclamos ya se manifestaron en la misma comisión cuando se discutió la ley Nain-Retamal. Incluso, llegaron a la Sala, donde particularmente Daniel Núñez (PC) y Yasna Provoste (DC) le hicieron ver sus reparos al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), de que la instancia que dirige Kast no escuchó a organismos internacionales y más expertos para que dieran su opinión sobre ese proyecto.

Yasna Provoste

Pese a ello, en Chile Vamos respaldan su conducción.

“Yo con el senador Kast no he tenido ni un problema. La verdad es que él tiene su estilo y le gusta que las cosas se hagan rápido y se tomen decisiones y no se dilaten las cosas, por eso, a veces cae un poco, quizás, no muy bien, pero yo creo que es una persona pragmática, que toma decisiones rápido y que va avanzando en los proyectos. No los detiene por cosas que no son importantes”, señaló el senador Kusanovic (ind.-RN), quien integra la Comisión de Seguridad.

El senador Iván Flores (DC), quien también es parte de la misma instancia, comentó que “la mayoría de los miembros” de la comisión se han quejado por su forma de dirigir el debate. “El senador Kast ha tenido un estilo brusco de conducción. Y en ese contexto todos se lo hemos reclamado. Yo se lo comenté desde el primer día en que asumió, cuando solicitamos que pudiese invitar -que era lo lógico, ¿no?- a la principal autoridad de las instituciones que estábamos involucrando en la ley Nain-Retamal (Carabineros, Fuerzas Armadas y Gendarmería)”, comentó Flores, quien igualmente precisó que tampoco comparte el término con el que ministro Elizalde se refirió al presidente de la comisión.

Este último incidente, sin embargo, ya fue superado por los protagonistas. Elizalde fue ese mismo martes a la sala del Senado, donde le ofreció disculpas a Kast, quien se las aceptó.

Felipe Kast: “Hemos tenido cuidado de hacer las cosas bien”

A pesar de las críticas, el senador Kast remarcó a La Tercera PM que su objetivo es construir acuerdos y mencionó, como ejemplo, el consenso en torno a la ley Nain-Retamal y el plazo adicional que brindó al Ejecutivo para presentar indicaciones al proyecto contra las usurpaciones, algunas de las cuales fueron acogidas por la oposición.

“Hemos tenido cuidado de hacer las cosas bien, en conversaciones, pero espero que me entiendan que, cuando no estamos de acuerdo con una ley, el gobierno no tiene mayoría en la Comisión de Seguridad y es antidemocrático de parte de ellos acusar que hay imposición cuando uno ejerce las mayorías democráticas que existen. Ese ha sido el gran problema”, aseguró.

“Espero que cambien el tono (el gobierno y el oficialismo), porque referirse con insultos a un parlamentario en ejercicio por parte de un ministro o abandonar la mesa, el rol colegislativo, simplemente porque votamos una norma que no les gusta, más que preguntarse cuál es el estilo de conducción del presidente de la comisión, hay que preguntarse cuál es el estilo de los ministros para construir un ambiente fraterno”, dijo Kast en referencia al calificativo de Elizalde y también a la oportunidad en la la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a Cordero y Lobos, se retiraron de la Comisión de Seguridad, el pasado 3 de abril, luego de que se rechazara una fórmula alternativa que había presentado el Ejecutivo a la ley Nain-Retamal.