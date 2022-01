El test de los 30 años: La medición del pasado al gabinete de Boric

Antonia Urrejola, la Canciller (70%)

Puede que la abogada de la Universidad de Chile con un postítulo en “Derechos Humanos y Procesos de Democratización” no tenga militancia en ningún partido, pero su cercanía con el PS es conocida y su paso por diversos gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría, es extenso.

Urrejola partió a inicios de los 90 cuando, aún siendo estudiante de Derecho, se desempeñó como asesora del socialista Jaime Andrade para la creación de la Corporación Nacional Indígena (CONADI). Luego de eso estuvo como asesora en Mideplan durante la administración de Eduardo Frei y después bajo el mismo cargo, entre 2002 y 2005 en el Ministerio del Interior durante el mandato de Ricardo Lagos.

La nueva Canciller también asesoró, entre 2006 y 2015, al senador José Miguel Insulza mientras fue Secretario General de la OEA. Su trabajo ahí, era ser el prinicpal enlace entre el senador con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Eso, sumado a que es muy cercana al presidente del PS Álvaro Elizalde -fueron compañeros en la universidad- y está casada con Cristián Franz, exsuperintendente de Medioambiente del segundo mandato de Bachelet, la ubica en el top 5 del medidor de los 30 años. Por su pasado en los gobiernos concertacionistas y su parentesco y relaciones con dichos personeros, Antonia Urrejola alcanza un 70% de treintañismo.

Maya Fernández, Ministra de Defensa (100%)

Si bien la histórica socialista fue de las primeras en cruzar la vereda de la centroizquierda para apoyar al entonces candidato presidencial -mucho antes de la primera vuelta- Gabriel Boric y es parte de la disidencia de su partido, lo cierto es que su pasado por la Concertación y Nueva Mayoría es indeleble. La nieta del expresidente Salvador Allende lleva, tal como se llama el medidor de este artículo, exactos 30 años militando en la colectividad.

Además de su conocido historial legislativo como parlamentaria y presidenta de la Cámara de Diputados, la bióloga y médico veterinaria también ha trabajo en gobiernos concertacionistas: durante la administración del presidente Ricardo Lagos trabajó en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y en la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), durante la gestión de Bachelet I, específicamente en temas de regulación fitosanitaria, donde estuvo entre el 2006 y el 2012.

Fernández fue concejala -respalda por los partidos de la Concertación- y candidata a alcaldesa por Ñuñoa 2008, donde no resultó electa. Su vasta trayectoria en la coalición, hace que tenga un 100% en esta medición.

Mario Marcel, Ministro de Hacienda (100%)

El aterrizaje de Marcel es la coronación del ingreso de la línea social demócrata a la próxima administración. Basta ver el comportamiento de los mercados. La lista de cargos en los gobiernos de los últimos 30 años del futuro titular de Hacienda es larga. Toda su vida académica ha sido bajo el alero de la Concertación-Nueva Mayoría, incluso en el gobierno de Eduardo Frei. Entre los puestos que ha ocupado está el de subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos; secretario ejecutivo del Comité Interministerial de Modernización de la Administración Pública y presidente del Comité de Auditoría Interna General de Gobierno. Mario Marcel también fue presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, -la emblemática Comisión Marcel-, y Director de Presupuesto en el gobierno de Ricardo Lagos entre los años 2000 y 2006.

En ese último puesto, fue el creador de la regla fiscal de déficit estructural junto al entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés como asesor macroeconómico. A eso se le suma su trabajo con las pensiones durante la administración de Michelle Bachelet en 2006. Ahí, el titular de Hacienda presidió la primera comisión presidencial que buscaba mejorar las pensiones. Esa gestión luego se le otorgaría su nombre: “Comisión Marcel”.

Camila Vallejo, la vocera (10%)

Rostro de las movilizaciones estudiantiles de 2011, líder de una generación que emergió con fuerza contra el modelo de los llamados 30 años, la nueva vocera de gobierno tiene de todas maneras alguna vinculación con estos tiempos. No con los de la Concertación, hay que decirlo, pero sí con la ex Nueva Mayoría durante la cual no solo su partido formó parte, si no que el sello del PC en la candidatura presidencial de Michelle Bachelet II lo puso la propia diputada Vallejo. Con solo 25 años, la geógrafa explicitó el apoyo comunista a la ex Presidenta al subir al escenario en el lanzamiento de la candidatura, aun cuando un par de años antes había dicho que jamás haría campaña por ella.

Giorgio Jackson, Segpres (2%)

Hay solo un par de temas por los cuales el nuevo Segpres no tiene un 0% en esta medición. La primera: porque el partido del cual es fundador, rostro y líder, Revolución Democrática, participó activamente en el ministerio de Educación durante el gobierno de Bachelet II, bajo el mando del PPD Nicolás Eyzaguirre. La segunda, es que sin ser parte de la Nueva Mayoría, recibió una buena bendición al ser blindado para competir por la diputación de Santiago. Es decir, PS-PPD-DC-PR-PC no llevaron candidato en ese distrito, con lo que Jackson aseguró su despegue en la Cámara. ¿Pesó ahí la mano de Bachelet? Siempre fue una sospecha.

Claudio Huepe, Energía (60%)

Ingeniero Comercial, Magíster en Economía, ambas en la U. Católica y uno de los tantos asesores (económicos) de Boric con estudios en Londres, donde tiene un Máster en Economía de los Recursos Naturales en la University College. Su rol en el mundo público no es nuevo: fue Jefe de la Unidad Ambiental del Ministerio de Minería en el gobierno de Patricio Aylwin y en el primer mandato del Presidente Piñera fue jefe de la División de Prospectiva y Política en el Ministerio de Energía. Luego de eso, se ha dedicado a actividades académicas en la Universidad Diego Portales y su historial ha sido principalmente desde la vereda tecnócrata. Tanto sus experiencias en dos gobiernos, como el hecho de que es hijo de Claudio Humberto Huepe, ex Secretario General de Gobierno de Ricardo Lagos y ex Gobernador de la Provincia de Arauco entre 1964 a 1968, hacen que el futuro ministro alcance un 60% en el medidor de 30 años.

Nicolás Grau, Economía (8%)

Hay varios antecedentes que demuestran que el ex presidente de la Fech en 2006, Nicolás Grau, quizás no debería estar en esta medición. El futuro Ministro de Economía es uno de los más estrechos colaboradores del presidente electo, Gabriel Boric, por años acusó a la Concertación de ser un proyecto neoliberal y es uno de los creadores del movimiento Nueva Izquierda Universitaria (NIU). Esa fuerza política sumada a su participación en la conformación del Frente Amplio, alejan a Grau de las administraciones de la Concertación y la Nueva Mayoría salvo por una cosa: es hijo de la ex vocera de Gobierno de Bachelet I y actual consejera del CDE, Paulina Veloso. Eso hace que, al menos, el nuevo ministro de Economía tenga un 20% en el termómetro de los 30 años.

Flavio Salazar, Ministro de Ciencia (5%)

Por ser militante del PC, hay algo de los 30 años en el nuevo titular de Ciencia. Biólogo y Vicerrector de Investigación de la Universidad de Chile, Salazar ha participado en diversas revistas y sociedades científicas. Fue presidente de la Sociedad Chilena de Inmunología y desde el 2009 que dirige el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Pese a que su historial es principalmente académico, Salazar ha participado, aunque poco, en gobiernos pasados: junto a otros expertos viajó la India en una visita realizada por la entonces Presidenta, Michelle Bachelet.

Marcela Ríos, Justicia (80%)

Cuando Marcela Ríos levantó el teléfono, escuchó a Edgardo Boeninger que la invitaba a sumarse a la comisión que estudiaría una reforma al sistema binominal:

-Nos han dicho que es impresentable no incluir mujeres, pero tenga presente que los temas que vamos a tratar aquí son muy complicados.

Era 2006 y de este modo la cientista política Marcela Ríos se sumaba a la Comisión Boeninger, encargada por la Presidenta Michelle Bachelet.

Ex coordinadora de la oficina chilena del PNUD, Marcela Ríos no solo participó en la comisión que elaboró el informe para reformar el sistema electoral. La militante de Convergencia Social volvió a colaborar con Michelle Bachelet durante su segundo gobierno en dos comisiones asesoras: la comisión que estudió la reforma del sistema de pensiones (2014-2015) y la Comisión Engel (2015) el grupo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción.

Jeannette Jara, Trabajo (80%)

En noviembre de 2019, cuando el Congreso discutía una ley corta de aumento de pensiones, Jeanette Jara hacía una autocrítica de su gestión como subsecretaria de Previsión Social en el segundo gobierno de Bachelet:

-Por cierto, creo que nos faltó mucho por reajustar, mucho por reformar estructuralmente el sistema de pensiones. Espero que hoy día esa oportunidad no se pierda.

Miembro de la JJCC desde 1989 y militante del PC más tarde, Jeannette Jara fue presidenta de la Feusach y líder sindical en el Servicio de Impuestos Internos. Durante el segundo mandato de Bachelet, cuando el PC volvió a La Moneda, ella fue jefa de gabinete de Marcos Barraza en el Ministerio de Desarrollo Social y de Julia Urquieta como subsecretaria de Previsión Social, cargo que finalmente asumió en 2016 y hasta el final de ese gobierno.

Aun con su autocrítica, Jeneatte Jara valoró el proyecto de reforma que impulsó la mandataria y que encontró “mucha oposición y no sólo en la derecha, sino que también dentro de nuestra propia coalición de gente que seguía pensando que el sistema de AFP y de capitalización individual era la principal forma de seguir”.

Carlos Montes, Vivienda (100%)

Carlos Montes tiene ADN concertacionista 100% puro: ex Mapu, fue encargado de la campaña del No en la Región Metropolitana, fue de los fundadores del PPD, miembro del comité central del PS y en el año 2000 el Presidente Ricardo Lagos lo nombró en la Comisión Asesora Presidencial para el Bicentenario. Diputado entre 1990 y 2014 y luego senador, Montes fue incluso jefe territorial de la frustrada campaña de Ricardo Lagos en 2017. Entonces salió en su defensa ante las críticas a su legado: “el ex presidente es permanentemente hostigado. Que privatizó, que llevó a los estudiantes al CAE, que no tiene posibilidades. Hay una descalificación insistente”, dijo entonces. Porque podría tomar horas leer toda la historia, Montes alcanza el máximo de la puntuación de este test.

Marco Antonio Avila, Educación (40%)

Para no caer en equívocos: Marco Antonio Avila no es el primer profesor que asume como ministro de Educación. Antes lo fueron Mariana Aylwin y Yasna Provoste, entre otros. Pero su designación sí es destacada por varios motivos: desde el Movihl celebraron que será el primer ministro del área abiertamente gay; a su vez, el columnista Oscar Contardo posteó: “Un ministro de educación que estudió en la educación pública y no en el Saint George. Toda una revolución para Revolución Democrática”.

Profesor de Castellano y Magister en Educación, Avila fue director de la corporación educacional Emprender y coordinador Nacional de Educación Media del Ministerio de Educación entre 2015 y 2018. Actualmente se desempeñaba como jefe de proyectos de Fundación Chile.

Jeanette Vega, Desarrollo Social (100%)

La ex directora del Fondo Nacional de Salud y ex PPD, es uno de los personajes más ligados a “los 30 años” que llega al gabinete del gobierno frenteamplista. Su trayectoria es precisamente en salud, donde parte por la Secretaría Ejecutiva de la Reforma de Salud (Minsal) y luego como directora del Instituto de Salud Pública (ISP). En 2008, durante el primer gobierno de Bachelet, se convirtió en subsecretaría de Salud Pública. En esa gestión fue su primera polémica, por una infracción a la probidad. Años más tarde Contraloría propuso una sanción del 20% de su remuneración mensual además de una anotación de demérito de cuatro puntos en su hoja de vida, tras objetarle infracciones administrativas.

Pero lo cierto es que eso no fue impedimento para que en el segundo mandato de Bachelet, Vega volviera a participar de su administración, ahora como directora de Fonasa hasta 2018. Un 100% para la medición de los 30 años.

Pese a que ya no forma parte del PPD, Jeanette Vega siempre ha estado ligada a la colectividad con una cercanía permanente a Guido Girardi. Sin embargo, Vega no quiso apoyar al entonces precandidato presidencial Heraldo Muñoz y, en vez, optó por integrarse al equipo programático de la exprecandidata Paula Narváez.

Esteban Valenzuela, Agricultura (80%)

Periodista y cientista político, Esteban Valenzuela es un inquieto militante de la centro izquierda: de la juventud del Mapu pasó a ser uno de los fundadores del PPD, partido con el que fue alcalde de Rancagua en 1992 y luego diputado en 2001 y del que se alejó en 2007. Entonces se unió a Fernando Flores y Jorge Schaulsohn en Chile Primero, pero cuando estos apoyaron a Sebastián Piñera encontró un lugar en la lista parlamentaria que respaldaba la candidatura de Marco Enríquez Ominami. Ese sería su alejamiento más claro del mundo de la Concertación, cuestión que los aleja del 100% de este test.

En 2013, Michelle Bachelet lo invitó a participar en el equipo técnico que elaboró las propuestas regionales de su programa de reformas. Y un año más tarde, Valenzuela integró la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional. Desde 2017 participa en la Federación Regionalista Verde Social, y en 2021 fue candidato a gobernador por la lista Apruebo Dignidad.

Marcela Hernando, Minería (100%)

Alguna vez la acusaron de simpatías con Sebastián Piñera; ella lo negó tajantemente. Fue en 2008, cuando renunció a su militancia PPD y lanzó su candidatura a la alcaldía de Antofagasta. Dos años antes había sido nombrada intendenta de la II Región por la Presidenta Bachelet y en 2007 le tocó enfrentar el terremoto en la zona. Tras su gestión como alcaldesa, lanzó su candidatura a diputado, esta vez como militante del Partido Radical Social Demócrata que luego cambió su nombre a Partido Radical. Fue diputada por dos períodos y en 2021 perdió la contienda por llegar al Senado.

0% treintañistas

Así como los porcentajes de treintañismo varían en los mencionados, hay fichajes que hasta ahora no tienen mayor relación con ese simbólico mundo. En esa lista están Izkia Siches (Interior), Javiera Toro (Comunes), Antonia Orellana (Convergencia Social), Begoña Yarza, Juan Carlos Muñoz, Maisa Rojas, Alexandra Benado y Julieta Brodsky (Convergencia Social).