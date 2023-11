¿Expulsión inmediata o un proceso que durará años?: las vallas que deberán saltar los deportistas cubanos si el gobierno les niega refugio

A las once de la mañana en punto, cinco deportistas cubanos que se escaparon de la delegación con que viajaron para participar de los Juegos Panamericanos se presentaron en la oficina del Servicio Nacional de Migraciones, en el centro de Santiago. Su paradero se había mantenido bajo total reserva desde que abandonaron en secreto la villa deportiva el sábado pasado, hasta que esta jornada finalmente reaparecieron.

Junto a los abogados José María Hurtado y Mijail Bonito, integrantes del estudio jurídico especializado en migración y extranjería, los atletas llegaron a presentar sus solicitudes de refugio, pues su intención es que el país les brinde protección para evitar tener que regresar a su nación de origen.

En concreto, solicitan ser amparados y no “devueltos” a Cuba argumentando que ahí son perseguidos. De acuerdo con la normativa, el reconocimiento de refugiado implica una herramienta de protección internacional y, por lo mismo, cada caso debe ser evaluado rigurosamente por la autoridad nacional. El detalle de cada una de las solicitudes, en todo caso, es algo que -al menos por ahora- el equipo jurídico que los representa espera mantener bajo reserva, ya que expone datos confidenciales de los solicitantes. ¿Pero qué pasa si no cumplen con su anhelo? ¿Serán expulsados?

El camino es largo. De hecho, puede llegar a tardar hasta cuatro años. La primera etapa que deben sortear, de todas formas, es que el servicio encabezado por Luis Thayer acoja a trámite la petición, y luego deberán enfrentar una entrevista y el estudio de sus antecedentes. Tras ello se elabora un informe que se presenta ante la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, instancia que luego debe hacer sus recomendaciones al subsecretario del Interior, quien finalmente toma la decisión final. De ser rechazada, en todo caso, la persona podrá recurrir ante tribunales.

Por ahora, eso sí, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se limitó a confirmar que las cinco peticiones fueron recepcionadas. “Sabemos que hoy en la mañana cinco personas se acercaron a pedir refugio. No podemos decir quiénes son porque este proceso tiene reserva, tampoco los méritos de las solicitudes, porque tienen que analizarse y hay un proceso para eso, pero hecho la misma, entra en este proceso de análisis”, dijo. Las demás personas que no se retiraron con la delegación, agregó: “No sabemos dónde están y hasta que no venza su visa están legalmente dentro del país”.

Deportistas cubanos estarían fuera de la Región Metropolitana.

Los escenarios

Iniciado el proceso de análisis, una vez acogidos a trámite sus casos, el Estado les otorga una visa de residencia temporal especial de ocho meses, la cual se va renovando durante todo el tiempo que dure el proceso y se les dé respuesta. Dicho documento los autoriza para trabajar y para acceder a los diferentes servicios.

En que caso de que el refugio se les rechace, y dado que los deportistas tienen un ingreso regular al país, la ley establece que tienen un plazo de 30 días para que pidan un visado de migrantes y eventualmente podrán permanecer en Chile en tanto cumplan con los requisitos que ese permiso les exige. Dentro de ellos, por ejemplo, no deben tener antecedentes penales y tener un sustento económico.

Si esa visa se les rechaza, normalmente vienen aparejadas a una medida de abandono del país y si no cumplen con ella, el Estado queda facultado para expulsarles. De todas maneras, ahí se deben cumplir con una serie de garantías contempladas en el debido proceso: consultas, avisos y otros procedimientos.

Además, hay que tener en cuenta que existe una “protección complementaria”, donde las personas que no logran la condición de refugiado, pueden pedir otro tipo de resguardos especiales que les permitirían vivir en Chile, aunque el decreto que regula dicha política aún no ha sido emitido.

En caso de que estas opciones se vean agotadas, los ciudadanos en cuestión podrán pedir refugio en otro país, para lo que les pedirían tener documentación de identidad vigente. Si no fueran los de su país de origen, hay otros documentos que Chile les podría otorgar para concretar esos trámites.

26/05/2022 FOTOGRAFIAS A LUIS EDUARDO THAYER, DIRECTOR SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES. Mario Téllez / La Tercera

“Batalla” contra las estadísticas y las normas

De acuerdo con cifras reportadas por Migraciones, desde 2010 a la fecha se han recibido 30.048 solicitudes, pero sólo se ha otorgado la condición de refugiada a 815 personas, 5 de éstas cubanas.

Durante la administración del Presidente Gabriel Boric, 345 personas de nacionalidad cubana han solicitado refugio, pero a la fecha, según el citado organismo, no se ha otorgado a nadie dicha condición.

Aquello, en todo caso, no es visto como el principal problema que enfrentan los deportistas en este caso, según comentó a La Tercera Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales. De acuerdo con la profesional, la primera barrera que tienen es el sistema bajo el cual se analizan los casos.

“El procedimiento de refugio en Chile está durando cuatro años. Y yo diría que todas las administraciones han tenido procesos que no terminan en reconocimientos de la condición de refugiado, y eso es sólo si miramos las cifras respecto de las personas que ingresan al proceso, otras simplemente quedan fuera por falta de voluntad y en un actuar completamente ilegal”, comentó la abogada. Según Vargas, en Chile se mira como refugiados prácticamente sólo a quienes huyen de una guerra, pero no a quienes escapan de una dictadura.

Por lo mismo, enfatizó en que hay una necesidad de regular de mejor manera esta herramienta. “Mucha voluntad política habrá en este momento, pero hay una normativa que funciona pésimo y esperamos que ahora que todos quieren otorgarle refugio a estas personas se mejore el proceso, para ello y para el resto”, indicó.

En caso que se les rechace sus solicitudes aún cuando cumplan con los requisitos establecidos, Pier Paolo Pigozzi, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, aseguró que el país “sería responsable internacionalmente por incumplimiento de la Convención de 1951 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

“Conforme la Ley 20.430 el acto administrativo que decide sobre el reconocimiento de la calidad de refugiado lo debe dictar el Subsecretario del Interior, asesorado por la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado (arts. 19 y siguientes). Se trata de un proceso administrativo que observa las garantías de imparcialidad y debido proceso que corresponden a todo procedimiento de esta naturaleza, además de la posibilidad de revisión judicial, cuando fuera oportuno”, agregó.

El momento

Sea cual sea el caso, el abogado, que se desempeñó en la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), también hizo presente que las expulsiones en ningún caso serán enviadas a su país de origen.

“Hay que recordar que el acto administrativo de reconocimiento del estatuto de refugiado, tiene efectos únicamente declarativos. Si por consideraciones políticas indebidas u otros errores jurídicos, se niega la protección internacional del estatuto de refugiado de manera arbitraria, las personas que demuestran un temor fundado de persecución o amenaza contra su libertad y seguridad, no pueden ser devueltas al país del que huyen”, indicó.

Agregó, en el mismo sentido, que “en el plano de opciones jurídicas frente a una decisión negativa, los deportistas podrían solicitar un dictamen de Contraloría o recurrir a la justicia constitucional”.

En paralelo, además, la abogada Francisca Vargas también hizo presente que le llama la atención que los abogados de los deportistas “estén hoy tan fervientes con el tema del refugio en circuntancias que cuando ellos trabajaron en el gobierno del presidente Piñera, fue el momento en que más rechazo de solicitudes ha habido y donde se hicieron procesos exprés para rechazar las peticiones de cubanos. Creo que ahí hay una utilización de la situación”.