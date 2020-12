Fact Checking Político XXXI: Desbordes y los manifestantes de la crisis social; Ximena Rincón y los retiros programados

1. Mario Desbordes sobre manifestantes: “Hubo días con tres millones de personas en la calle, es decir el 15 o 20% de la población”

El lunes 21, en el diario de Cooperativa AM, el exministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), fue consultado sobre los dichos que Jacqueline van Rysselberghe (UDI) realizó en su entrevista para La Tercera Domingo. La senadora afirmó que “el gobierno estuvo muy cerca de caer, más cerca de lo que la gente piensa”.

Durante la entrevista radial, Desbordes confirmó aquella posibilidad y se refirió a las manifestaciones, donde aseguró que “para muchos fue sorpresa, para otros no tanto. Bastaba haber leído los informes del PNUD para saber que eso estaba allí hace mucho rato, y por lo tanto, esos miles de manifestantes, en algún minuto hubo algunos días con tres millones de personas en la calle, es decir el 15 o 20% de la población, esa cantidad de gente bota a un Gobierno, bota a un sistema completo.”

Los datos entregados por Desbordes, sobre los 3 millones de manifestantes en las calles, son exagerados y no calzan con los entregados por las autoridades que realizaron conteos en esos días de 2019. Requerido él y su equipo por La Tercera PM entre el lunes y miércoles de esta semana para que explicara de dónde había sacado ese cálculo y si se refería a un solo día o a varios, no fue posible obtener una respuesta.

La cifra entregada por Desbordes -3 millones de personas- se parece a una que entregó la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros en un catastro que fue publicado por La Tercera el 12 de noviembre de 2019, en plena crisis social. El informe de “la cantidad estimativa total de participantes en eventos relacionados por la contingencia nacional”, estimó un total de 3.715.313 millones de asistentes a las manifestaciones, en un total de 24 días de crisis. El cálculo fue realizado entre las fechas del 18 de octubre y el 10 de noviembre, incluyendo el 25 de octubre entre estos, cuando ocurrió “la marcha más grande de Chile”, a la cual acudieron -según estimaciones de Carabineros y la intendencia Metropolitana- 1,2 millones de personas solo en Santiago.

2. Ximena Rincón sobre pensiones: “Hoy día una persona que se pensiona por retiro programado, cuando se muere no ha gastado ni la mitad de lo que tenía cuando empezó su jubilación”

El domingo, en una conversación en el programa Pauta Libre de La Red, la senadora por la Región del Maule y precandidata presidencial DC Ximena Rincón dialogó con los panelistas sobre pensiones. La parlamentaria mencionó diversas propuestas que ha realizado al Gobierno en esta materia. En ese contexto, aseguró que “hoy en día en Chile la gente no se muere en la edad que se proyecta con las tablas de mortalidad, y eso basta ver las datos del INE y del Registro Civil para saber que la ciudadanía en nuestro país se muere a los 80-85 años”. Además Rincón agregó que “hoy día una persona que se pensiona por retiro programado, cuando se muere no ha gastado ni la mitad de lo que tenía cuando empezó su jubilación”.

“El sistema de retiro programado apunta a que la gente pueda ir retirando los fondos de la AFP según lo que espera que vaya a vivir. No puedo decir: me voy a gastar la plata en 20 años porque eso es lo que me queda de vida. Debo ir calculando cuánto voy sacando del fondo”, explica Gonzalo Edwards, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián.

“En el sistema de retiro programado -a diferencia de la renta vitalicia- si partes con 1.000 UF, por ejemplo, a los 85 años deberías tener alrededor de 245 UF, es decir, un 25% del monto inicial, suponiendo determinadas tasas de interés. Un hombre soltero de 85 años se ha gastado un 75% de los fondos, incluidos los intereses de esa plata. ¿Cuándo te queda un 50%? A los 77 años”, dice el economista.

El cálculo realizado por el decano se basa en la “Tabla TB Causante beneficiario 2014 ajustada al 2020 que se usa para el retiro programado, la que define la Superintendencia de Pensiones junto con la CMF.

Bajo esta premisa el dato que dio la senadora es falso.