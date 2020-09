Fernando Pérez, director del MNBA: “No imaginábamos que íbamos a cumplir estos 140 años con el museo cerrado”

Será una celebración distinta. El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) cumple 140 años con las puertas de su sede cerradas y actividades virtuales que han permitido conectar con el público desde marzo. Para conmemorar este nuevo aniversario proyectan un año completo de nuevos proyectos y miran con entusiasmo el reencuentro con el público.

“Enfrentar una celebración como esta es una enorme responsabilidad, es una ocasión importante para reflexionar y darse cuenta que uno está parado en la cúspide de algo que han construido un montón de personas. Obviamente que no imaginábamos que íbamos a cumplir estos 140 años con un museo cerrado y con otros contactos con nuestros públicos. Esto ha significado poner énfasis en lo que ya veníamos haciendo que es otra forma de contacto con nuestro públicos y estamos con la vista puesta en el momento en que sea posible reencontrarnos con nuestro público”, dice Fernando Pérez Oyarzún, director del MNBA.

Entre las actividades que el Bellas Artes estará realizando para celebrar sus 140 años está el homenaje a tres artistas chilenas fallecidas este año: Gracia Barrios, Lotty Rosenfeld y Sybill Bintrup. En su fachada instalarán dos lienzos gigantes, mientras que en el hall central desplegarán un texto poético.

“Con esto queremos manifestar algo que nosotros ya sabemos y que es que el museo tiene mucho sesgo en cuestiones de género en la manera en que ha construido su colección: que seguiremos haciendo un esfuerzo por corregir eso. Pero esto no es solamente porque ellas fueron mujeres, sino porque fueron grandes artistas y murieron este año”, comenta Pérez.

Dentro de las acciones digitales está el proyecto Viajeras que consiste en audios que relatan la historia de algunas obras de la colección y que serán difundidos a través de Spotify y radios comunitarias. Por el momento se puede acceder al proyecto a través de Whatsapp previa inscripción en viajeras@mnba.gob.cl. Así también, junto con el Servicio Nacional del Patrimonio, se concretará el levantamiento en 3D del museo, con exposiciones virtuales que se irán renovando cada cierto tiempo. A ello se suman los encuentros a través de Instagram Live que durante todo septiembre y octubre se están realizando cada jueves a las 19:00 h. Las conversaciones están enfocadas en el rol del MNBA, su historia, colecciones y proyección.

La Viajera es una de las obras de Camilo Mori que es parte de este proyecto Viajeras.

“Para estos 140 años decidimos plantear la imagen de museo abierto. El museo ha estado bien conectado con sus públicos, pero como en muchos museos del mundo existe una fuerte preocupación de que hay sectores sociales o determinadas comunidades que no acceden al museo y nosotros quisiéramos expandirlo. Queremos que todos los estratos de la sociedad, sectores y regiones del país de alguna manera participen del museo”, añade el director del MNBA con respecto al sello de este nuevo aniversario.

Si bien el MNBA aún no tiene fecha de reapertura, ya se cuenta con un protocolo de seguridad para cuando pueda volver a recibir al público, incluyendo señaléticas para evitar aglomeraciones, uso obligatorio de mascarilla, toma de temperatura y alcohol gel a disposición de los asistentes.

“La apertura al público será muy gradual, porque como en todos los museos del mundo hay que empezar poco a poco. Seguramente será primero con citas agendadas”, adelanta el director.

Legado y futuro

Fundado el 18 de septiembre de 1880, bajo el nombre de Museo Nacional de Pinturas, el Museo de Bellas Artes fue el primer museo de arte en Latinoamérica. Al día de hoy su colección cuenta con más de 5.000 obras que incluyen tanto a artistas nacionales como internacionales.

Precisamente es la colección del museo uno de los legados que su director Fernando Pérez destaca al mirar en retrospectiva la historia del Bellas Artes. “Es una colección muy respetable y cualificada que nosotros quisiéramos fomentar y desarrollar. Yo creo que este primer legado nos da la responsabilidad de desarrollar esa colección y mantener actualizada la síntesis del acervo del arte chileno que ha hecho el museo. Pero al mismo tiempo hay que mantener ese espíritu internacional que la colección tuvo desde el primer momento”, señala Pérez.

En esa línea y con el objetivo de poner en discusión el guión curatorial del museo, el MNBA estará realizando un seminario con expertos a través de sesiones virtuales y presenciales. “Nos gustaría tal vez tener una muestra permanente en el sentido contemporáneo, no congelada, y hoy día hay muchos criterios curatoriales para mantener viva una colección permanente y que dé cuenta de la identidad del museo. Por problemas físicos el museo ha estado mostrando muy poco de esa colección interesante que tiene, alrededor de un 1,5%. A mí me parece que sería razonable mostrar un 10% de la colección”, añade.

¿Cómo ve el proyecto de ampliación del MAC que a su vez les permitiría crecer a ustedes?

Mirando hacia atrás uno se da cuenta que muchos directores se han planteado este problema. Esto no sólo se me presentó a mí: yo lo heredé. La última intervención significativa fue la construcción de la Sala Matta por Nemesio Antúnez. De todos los proyectos hasta ahora ha parecido que el más realista y natural sería la ampliación hacia las áreas del MAC en el Palacio de Bellas Artes, debido a que el propio MAC ha manifestado querer tener espacios mayores. Esa es la proposición más realista que existe, pero han habido muchas conversaciones y buenas voluntades que no han logrado concretarse todavía. Yo tengo la esperanza que se concrete. Si no es en mi periodo que sea en otro, pero que se concrete y que lo hagamos a través de opciones realistas y fructíferas. Estamos esperanzados de encontrar una manera de ampliación del museo. Como dijo el director del MAC, Francisco Brugnoli en una conversación que tuvimos a propósito del aniversario: el desafío para ambos museos es crecer.