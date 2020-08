Frei vs. Frei II: Expresidente demanda a su sobrino y Tanner por millonarias hipotecas en terrenos de Lo Barnechea

El pasado sábado 15 de agosto se cumplió un año de la autodenuncia de Francisco Frei en la que confesó haber realizado una serie de delitos, como falsificar la firma de su hermano para pedir millonarios préstamos en representación de Inversiones Saturno S.A, sociedad de propiedad de Eduardo Frei (99%) y su esposa Marta Larraechea (1%). Hoy, la trama que sacude a la familia del expresidente vuelve a tener un nuevo hito, luego que demandara a su hermano y tres factoring acreedores.

El lunes, el expresidente lanzó una nueva arremetida y presentó dos demandas en contra de Tanner Servicios Financieros, controlada por la familia Massú; su hermano Francisco, quien ocupó el cargo de gerente general de la sociedad entre el 25 de septiembre de 1991 y el 31 de julio de 2019, y su sobrino Nicolás Frei Parada.

En ambas acciones, el ex Jefe de Estado acusó a su hermano de urdir un plan para la suplantación de identidad y por medio de poderes falsos se constituyeron -sin su consentimiento de él ni de su esposa- dos millonarias hipotecas sobre terrenos ubicados en el sector de Valle Escondido, comuna de Lo Barnechea. En ambas acciones judiciales, la familia Frei Larraechea acusa a Francisco Frei de usar a la empresa Inversiones Saturno S.A. como “testaferro de sus deudas personales y de la empresa Almadena S.A. de su propiedad, en la cual también era administrador”.

Todo comenzó el 30 de junio de 2015, cuando se habría autorizado la constitución de una primera hipoteca en favor de Tanner Servicios Financieros S.A., la cual más tarde sería cancelada. A dicha junta de accionistas habrían comparecido Alberto Coddou Claramunt, en representación de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y Álvaro Santa Cruz Goecke, en representación de Marta Larraechea Bolívar. “No consta en dicha acta el detalle de los poderes otorgados por parte de los accionistas para que, quienes supuestamente los representan, hayan actuado en tal calidad”, advierte la demanda patrocinada por Karen Muñoz y Carlos Pizarro del estudio Yaconi & Laura Abogados.

Posteriormente, el 17 de agosto del mismo año, se realizó la novena junta extraordinaria de accionistas, con los mismos directores, pero a diferencia de la anterior reunión, figura asistiendo el notario público Mario Antonio Bastías Segura, suplente de Gonzalo de Cuadra Fabres, titular de la 38º Notaría de Santiago. Así, por escritura pública, el 17 de septiembre de 2015, otorgada en la Notaría de Raúl Undurraga Laso, Inversiones Saturno S.A. ”constituyó sobre dos terrenos de su propiedad una hipoteca en favor de la sociedad “Tanner Servicios Financieros S.A.” para garantizar obligaciones personalmente contraídas por Francisco Javier Frei Ruiz-Tagle hasta por la suma de 34.136,55 UF”.

Cabe destacar que a la fecha de la presentación de estas demandas, ambos directores de la sociedad, Alberto Coddou Claramunt y Álvaro Santa Cruz Goecke, han fallecido. Según el Registro Civil, el primero murió a la edad de 81 años el pasado 9 de agosto de 2020, mientras que el segundo falleció a los 77 años el 17 de enero de 2016.

Luego, según la demanda, “comenzó a fraguarse” la segunda hipoteca. El 12 de octubre de 2017, en la décima Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Saturno, el directorio autorizó la constitución de una nueva hipoteca sobre los bienes inmuebles ya señalados, y en favor de Tanner. A dicha junta asistieron Alberto Coddou Claramunt, en supuesta representación de Eduardo Frei y Nicolás Frei Parada, en supuesta representación de la esposa del exmandatario.

“Don Eduardo Frei Ruiz Tagle y doña Marta Larraechea Bolívar, nunca han otorgado estos supuestos poderes con el fin específico de aprobar la hipoteca en favor de Francisco Frei Ruiz Tagle, y hasta la fecha no tenemos ningún poder que dé cuenta de que fueron autorizados a comparecer en su representación, ni don Nicolás Frei Parada ha dado una explicación respecto de a qué título y a solicitud de quién compareció con dicho propósito. No sabemos si efectivamente compareció, solo podemos concluir que el único beneficiario con esta actuación fraudulenta es su padre, Francisco Frei Ruiz-Tagle”, acusó la demanda.

Pero el caso se vuelve más complejo. Según la demanda “se sospecha, que en caso de haber concurrido don Alberto Coddou Claramunt, fue sustituida su persona y falsificada su firma. Es decir, hay una doble suplantación de personas en esta junta: de los accionistas de Inversiones Saturno S.A., y del supuesto representante de Coddou”.

Hasta hoy, el sobrino de ex Jefe de Estado sigue bajo absoluto silencio y no contestó los mensajes enviados por este medio. Según trascendió desde que se hiciera pública la autodenuncia de su padre, solo en contadas ocasiones se ha comunicado con su progenitor y su tío, a quien le recalcó su inocencia. Ello, en línea con las declaraciones que entregó su abogado Nicolás Garrido a La Tercera PM en mayo, cuando aseguró que “él no fue el cerebro intelectual ni partícipe ni nada en el esquema defraudatorio, y gracias al estallido social y al Covid-19 se disminuyó la atención del público por este caso”.

A ello se suma otro antecedente clave para entender el caso. El 15 de marzo de 2019, Francisco Frei acudió a la 42° Notaría de Santiago, Álvaro González Salinas, en la que reconoció adeudar a Tanner Servicios Financieros 29.478,55 Unidades de Fomento, por concepto de capital, unos $825.355.182. La escritura firmada por Francisco Frei -138 días antes de su autodenuncia- establece que la hipoteca garantiza sus obligaciones y esta vez figura como aval su esposa: Ana María Parada Quesada.

La arremetida de Tanner

La actual disputa entre Inversiones Saturno y Tanner no es la única a raíz de las hipotecas que constituyó Francisco Frei. En efecto, el 6 de diciembre de 2019 presentó la primera demanda de desposeimiento en contra de la sociedad de los Frei Larraechea. Luego el 3 de marzo de 2020, la compañía volvió a la carga y presentó una segunda acción de este tipo, asegurando que el hermano del ex mandatario no ha cumplido con los pagos comprometidos.

En el mismo documento se estipuló que el no pago íntegro y oportuno de una o más cuotas darían derecho a Tanner para exigir de inmediato, como si fuere de plazo vencido, el total de la obligación que estuviere pendiente, “la cual devengaría desde el día de la mora o simple retardo y hasta su completo y efectivo pago, el interés corriente que corresponda según el monto y plazo original del pagaré vigente a la fecha de su suscripción, más un 50%, o bien la que tuviere durante el tiempo de la mora o simple retardo, en sus distintas etapas, más un 50%, si esta última fuera superior a la primera”.

Por otro lado, la cláusula sexta de la escritura pública de la hipoteca, estableció que en caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de las obligaciones que se garantizan con la hipoteca, queda facultado el acreedor (es decir, Tanner) para hacer exigir anticipadamente las obligaciones como si fueran de plazo vencido.

Tanner no contestó a las preguntas planteadas por este medio.