Giorgio Jackson agenda cita con la mesa directiva de la Convención, en medio de debate sobre rol del futuro gobierno en el proceso

El lunes a las 17.00 horas se concretará la primera reunión entre el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, y la mesa directiva de la Convención Constitucional, que encabezan María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes) y Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales).

El martes pasado, Jackson envió el mail para coordinar el encuentro con los convencionales. “Por supuesto aceptamos la reunión porque sabemos que la relación con la Segpres es muy importante. Vamos a escucharlo, ver cuál es la disposición. Siempre, por lo que al menos hemos escuchado en la prensa, es positiva. Probablemente veamos temas presupuestarios en miras del segundo trimestre, también asistirá el secretario técnico Matías Cox”, adelanta la presidenta Quinteros.

“Será con la mesa directiva completa y la tabla (de temas) la construiremos con todos los puntos de las diferentes vicepresidencias. En términos generales, la reunión es para coordinar las acciones con la Segpres y la transición entre un ministerio y el otro”, añade Domínguez.

Mientras que Raúl Celis (RN), vicepresidente adjunto de la mesa, comenta que “con el gobierno actual lamentablemente no ha habido mayor comunicación, salvo el aporte importante que ha hecho la secretaría técnica a cargo de Matías Cox. Espero que esta conversación que tendremos el lunes con el futuro ministro Jackson sea el punto de partida de una buena relación con el gobierno del Presidente Boric. La Convención Constitucional no puede ni debe estar en una situación de aislamiento respecto del gobierno de turno, porque para su éxito se requiere la colaboración del Ejecutivo”.

Hasta ahora, se espera que la cita sea presencial en las instalaciones de la convención del ex Congreso Nacional.

Relación con el órgano constituyente

El encuentro “protocolar” se da en medio del debate interno que existe al interior de la administración entrante respecto de su relación con el órgano constituyente. Si bien tanto el futuro presidente Gabriel Boric como el propio Jackson han abogado por su autonomía, tanto desde la centroderecha como desde Nuevo Pacto Social (exConcertación) diversos dirigentes han planteado que deben conducir el proceso, en medio de los fuertes cuestionamientos a normas que ya han sido aprobadas o están en discusión.

La guinda de la torta se dio esta semana, luego de que se conociera la propuesta de gran parte de los convencionales que componen la comisión de Sistema Político -con acuerdo desde la DC a exintegrantes de la Lista del Pueblo- que pone fin al Senado y lo convierte en un Consejo Territorial, con menores atribuciones y un carácter más consultivo que resolutivo en la generación de leyes.

Ello derivó en una fuerte molestia del Partido Socialista, aliados y que participan del gabinete del futuro gobierno, los que incluso advirtieron que podrían no votar iniciativas clave de la administración de Boric si es que el Frente Amplio defiende la eliminación de la Cámara Alta en la Convención.

El diputado y senador electo, Juan Luis Castro hizo una solicitud “a que el equipo político del Presidente Boric, los ministros Izkia Siches, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, tomen la decisión desde el gobierno, de una vez por todas, de influir, dialogar y ordenar al mundo de izquierda que está dentro de la Convención Constituyente”.

Mientras que el futuro ministro de Vivienda, el PS Carlos Montes, manifestó su desacuerdo con la fórmula. “A mí el modelo que está saliendo hasta el momento me parece muy incompleto, muy insuficiente, que no asegura los equilibrios necesarios en el poder en la sociedad chilena”, dijo ayer. “El hecho de que el Senado se transforme en solo un Consejo Territorial que no tenga facultades legislativas genera mucho vacío y mucha necesidad de profundizar en esa discusión, y esperamos que se haga”, añadió.

El gobierno entrante, en tanto, ha dado señales claras de que no les es indiferente el resultado que tenga la Convención, y que éste está atado a su propio futuro. En su visita a Uruguay durante las primeras semanas de febrero, el mismo Jackson planteó que “buena parte de las reformas que planteamos tienen como principal obstáculo la actual Constitución. El tener una nueva Constitución es una condición sine qua non para llevar a cabo estas agendas”.

Sobre las propuestas del pleno, el futuro ministro afirmó en esa misma visita que “hay cosas que me parecen loquísimas y caricaturizables, de un lado y del otro, y hay cosas que parecen muy razonables. Algunos medios han puesto foco solo en las cosas extravagantes y polémicas, pero eso no significa que esas vayan a ser las que consigan dos tercios en el pleno, porque falta todavía para esa etapa”.

Durante la reunión del traspaso de mando a inicios de esta semana con el ministro Juan José Ossa, el próximo Segpres planteó que además de lo administrativo (...) nosotros hemos manifestado, no solo en campaña, sino que una vez electos, nuestra disposición completa a favorecer la facilitación para que el proceso constituyente pueda llegar a buen puerto. Respecto a entrevistas que he tenido, probablemente uno antes de convertirse en autoridad de gobierno y tener una relación formal, se da licencias que desde el minuto en que uno asume el rol institucional, debe canalizarlas a través de la Convención Constitucional”.