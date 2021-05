Grecia y España preparan los últimos detalles para captar turistas en medio de la pandemia

Después de seis meses de un cierre decretado por la pandemia de Covid-19, Grecia reabrió hace una semana los restaurantes, negocios y colegios, lo que sirvió para tantear el funcionamiento de los protocolos sanitarios y ante los buenos resultados las autoridades se sienten listas para recibir a los turistas justo cuando las temperaturas comienzan a subir. Desde mañana, todos los aeropuertos internacionales del país retomarán sus funciones y se levanta la prohibición de viajes internos. Así, gran parte de Europa alista los últimos detalles para dar un nuevo paso a la normalidad post coronavirus.

El Ejecutivo griego informó que a diferencia del año pasado, ahora hay tres factores que influyeron en la decisión para abrir las fronteras a los turistas: el conocimiento sobre el virus, las vacunas y el testeo. Para esto, el ministerio de Salud griego asumió una osada estrategia de inoculación.

Una mujer camina junto a las tiendas de regalos en Atenas.

Mientras la mayoría del país de más de 10 millones de habitantes mantiene una campaña de vacunación dividida por franjas etarias, en las islas más remotas hay un proceso especial que vacunó a todos los habitantes de los territorios más pequeños para luego pasar a las medianas y “A finales de junio el tercer grupo, de islas grandes”, informó el ministro de turismo, Jaris Theojaris.

Esta estrategia ha permitido que 2,62 millones de personas reciban al menos una dosis y se impulsó debido a la dificultad de llegar a estas zonas y los escasos centros médicos en estas localidades. Aunque no será lo único. Grecia busca transformarse en un ejemplo para Europa y para esto a partir de este fin de semana funcionará un certificado digital para los desplazamientos en las islas.

Según la agencia EFE, este documento será una variante del certificado verde digital de vacunación que estudia la Unión Europea (UE), y que será entregado a los ciudadanos que recibieron las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, tienen anticuerpos del virus tras haber superado la enfermedad o cuentan con un examen PCR negativo con un máximo de 72 horas previas al viaje.

Una ciudadana griega con mascarilla camina por la isla Naxos.

“Nosotros fuimos proactivos urgiendo esto. Quiero ser categórico en que es seguro viajar a Grecia. Esto no significa que se pueda simplemente abrir las fronteras sin más. Tiene que haber reglas y en este país son iguales para todos, no hay diferencias entre turistas y nacionales, no hay restaurantes para turistas y otros para nacionales”, sostuvo Theojaris.

Sin embargo, la preocupación de los expertos es a los rebrotes. En los últimos días, Grecia vive un alza de contagios, con más de 3 mil nuevos casos en 24 horas después de días con menos de 1.500 infectados.

España es otro de los países que puso acelerador para lograr recibir el verano con turistas y paliar la crisis económica que dejó la pandemia en los sectores hoteleros. Tras levantar el estado de alarma y con esto el fin del toque de queda lanzaron la campaña “Te mereces España” busca recuperar entre 40 y 45 millones de turistas internacionales una cifra que aunque parece ambiciosa significa tan sólo la mitad de los visitantes que recibió el país en 2019, cuando llegaron casi 84 millones de extranjeros.

Turistas se toman una selfie en un mirador, con una vista de la ciudad de Barcelona al fondo.

La Moncloa estima que para fines de agosto alcanzarán el objetivo del 70% de la población inmunizada contra el Covid-19. Según cifras de Our World in Data, hasta el martes, el 30,6% de los españoles recibió al menos una dosis de la vacuna y un 13,9% completó el proceso. Ante esto, los preparativos turísticos buscan convencer a ciudadanos de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Suecia de que es seguro volver a territorio español.

Según el diario El Mundo, la iniciativa de España durará 10 semanas y comenzará el 17 de mayo con la difusión de contenidos en redes sociales y publicidad impresa en lugares clave como revistas de viajes y autobuses centrados al público británico, francés y alemán.

La ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto instó que para el 20 de mayo estaría lista la revisión de la recomendación 912, que regula los viajes no esenciales desde países fuera del bloque de la UE, mientras que en junio comenzaría a funcionar el polémico certificado verde digital (CVD).

Una persona enseña surf a niños en la playa de la Barceloneta en Barcelona.

“Estamos pasando de un modelo de “cuantos más turistas, mejor” a uno de mayores gastos, más noches y turistas premium. El sector turístico y el gobierno utilizarán el fondo de la UE de 3.400 millones de euros para impulsar este cambio. Tenemos que mejorar nuestra oferta vacacional para que los viajeros descubran productos más allá de nuestras maravillosas playas”, apuntó Reyes Maroto.

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el gasto de visitantes internacionales en Europa durante 2019 fue de US$ 619 mil millones. Para 2020, primer año de la pandemia y de los confinamientos, la disminución del gasto de los turistas fue de un 64%, lo que significó una pérdida de puestos de trabajo en el sector turístico de 3,6 millones.

En el caso de Italia, el gobierno ha decidido ser más cautos después de los estragos que causó la pandemia durante la primera oleada y prometen un retorno “lento” del turismo. Por una parte, el país mantiene una cuarentena obligatoria de cinco días tras el arribo de los ciudadanos extranjeros provenientes de la UE, el espacio de Schengen, Reino Unido e Israel, mientras que sube a 10 días para los viajeros de Australia, Corea del Sur, Nueva Zelandia, lo que debe ir acompañado de un test PCR negativo y el respeto total de las restricciones.

La gente disfruta de un domingo en la playa mientras las restricciones disminuyen en Italia.

Para los ciudadanos de Estados Unidos, Japón, Canadá y países fuera del bloque comunitario solo están permitidos los viajes esenciales. En tanto, hasta finales de este mes estará vigente la prohibición de viajes desde India, Bangladesh o Sri Lanka.

Según el diario italiano The Local, el primer ministro italiano, Mario Draghi prohibió en abril la llegada de grandes cruceros a Venecia, pero aseguró ayer que respaldan levantar la obligatoriedad de las cuarentenas a los visitantes vacunados desde “Estados Unidos, Japón y Canadá”.

Aunque las autoridades europeas aseguran que el cambio en las reglas de viajes son inminentes aún no hay una fecha estimada, pero que podría coincidir con la reunión de los líderes del G7 (Reino Unido, Estados Unidos, UE, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón) que se celebrará desde el 11 al 13 de junio.