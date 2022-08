INBA se suma a clases online tras episodios de violencia y alumnos del IN llaman a “paro virtual”

A diez días del regreso de los escolares a clases, son dos los establecimientos emblemáticos del municipio de Santiago que optaron por retomar las sesiones virtuales que caracterizaron a estos dos años de pandemia.

La razón no es pedagógica, sino que tiene que ver con los graves hechos de violencia que se dieron tanto en el Instituto Nacional (IN) como en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) durante el primer semestre y que se asomaron la semana pasada.

Luego de los hechos de violencia que tuvieron lugar el lunes 25 de julio en las dependencias del IN, la directiva del establecimiento decidió dejar atrás la presencialidad para así volver a la modalidad online indefinidamente con el objetivo de “evitar situaciones que puedan poner en riesgo a los integrantes de la comunidad educativa”.

¿Qué pasó? Durante esa jornada, una veintena de sujetos -vestidos de overoles, uniforme escolar y máscaras- instalaron barricadas, encendieron fogatas y arrojaron artefactos incendiarios a locales de comercio en el sector de Alameda con Arturo Prat.

Carabineros logró detener a uno de los jóvenes que participaron de los incidentes, que fue formalizado y quedó bajo arresto domiciliario total. Asimismo, los desórdenes se extendieron hasta las afueras del Liceo Barros Borgoño, además de bloqueos de calle en el sector del INBA y el Liceo de Aplicación.

Desde la Municipalidad de Santiago explicaron que la decisión de retomar las clases virtuales se tomó en conjunto con la Dirección del Instituto Nacional y la Dirección de Educación Municipal dada “la gravedad de los incidentes ocurridos la semana (...) privilegiando la seguridad en el establecimiento y sin que ello signifique pérdida de clases o interrupciones de estas”, explicaron.

No obstante, luego de un día bajo estas medidas, el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional llamó a la comunidad estudiantil -a través de su cuenta de Instagram- a adherirse a un“paro virtual” convocado para este miércoles 3 de agosto en señal de protesta “para respaldar las demandas y peticiones las cuales afectan al cuerpo docente como también al estudiantado, principalmente la ineficacia de las clases online, manifestando el descontento de esta medida por ambos estamentos”, se lee en la historia de Instagram.

Ante las peticiones que se han levantado por parte de la comunidad educativa, la Municipalidad de Santiago sostuvo que la decisión de optar por clases online “prioriza la seguridad de todas y todos los integrantes de la comunidad educativa y que mantendremos en la medida que sea necesaria, mientras trabajamos en las demandas y peticiones planteadas por los distintos estamentos”. Además agregaron que se “ha estado trabajando en temas de infraestructura, falta de personal de apoyo -se contrataron psicólogos y asistentes de educación-, y el desarrollo de un programa de salud laboral, que apunta a avanzar en mejoras a las condiciones del ambiente de trabajo”, además de otros desafíos a largo plazo, donde “la vuelta a la presencialidad es un objetivo que se evalúa constantemente, en función de la seguridad de toda la comunidad educativa”.

Consultados por La Tercera PM sobre si esta medida da a entender que la violencia está ganando, desde el municipio contestaron que “bajo ninguna circunstancia. Estamos hablando de situaciones de violencia por parte de grupos minoritarios que afectan de manera grave a las comunidades educativas y su entorno, pero que no entramparán los esfuerzos de esta administración por el diálogo, la recuperación de las confianzas y el trabajo conjunto con los estudiantes, profesores, padres y madres, apoderados, y de todos quienes estamos convencidos de que este es el camino. La violencia no nos está ganando y no lo hará”.

INBA en modalidad “mixta”

Si bien el IN es uno de los establecimientos que ha integrado nuevamente las clases online, desde el municipio informaron que el INBA también se encuentra en condiciones similares.

La institución actualmente imparte una modalidad mixta, es decir, funcionamiento telemático y presencial. Esta decisión, según se explica en el comunicado emitido por la Mesa de Trabajo INBA el jueves 29 de julio, se debe a “situaciones complejas que no solo alteran la normalidad del funcionamiento del INBA, sino que ha puesto en riesgo la integridad física de los miembros de la comunidad escolar”.

Además, se agrega que esta medida “resulta la opción más adecuada para mantener las actividades académicas y abordar la recuperación de clases necesarias para no prolongar el cierre del año más allá de lo previsto”.

Lorena Ávalos, integrante del centro de padres del internado, comenta que la decisión se resolvió en conjunto con la vocería de estudiantes, centro de madres, padres y apoderados, profesores, asistentes de la educación, la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago y el Centro de ex alumnos.

Para la apoderada, la decisión ha “funcionado bien” dentro de la primera semana: “Las principales razones para tener la modalidad mixta fueron, por un lado, evitar confrontaciones y malas prácticas que puedan poner en riesgo la sana convivencia; por el otro, está el tema de una mala infraestructura en el internado. Hay lugares del establecimiento que no están en condiciones de uso, techos que se llueves o pisos en malas condiciones. Haber dicho que los colegios estaban listos para la presencialidad fue un error, porque no es así. Estamos evaluando semana a semana con la mesa de trabajo para que podamos volver presencial, porque no hay como el aprendizaje en una sala de clases”, explica.