Karol Cariola (PC), al cierre de la campaña: “La nueva Constitución es un objetivo y lo importante es que sea lo antes posible”

A horas de cerrar la campaña, la diputada y hoy coordinadora del comando unitario del Apruebo, Karol Cariola (PC) hace un balance más personal de lo que han significado los más de 40 días desde que arribó a la casona de Londres 43 a compartir la tarea de dirigir el despliegue junto a Vlado Mirosevic (PL) y Felipe Heusser. “Hemos vivido momentos de preocupación, de tensión, de euforia en los ‘apruebazos’. No ha sido fácil, pero me siento muy satisfecha de la labor cumplida”.

En sus palabras al cierre, a la espera del proceso eleccionario del domingo, la dirigente comunista señala que en la campaña del Apruebo “jamás hemos ocultado quienes somos”, apuntando al despliegue “ciudadano” del Rechazo, sin rostros políticos. “(...) José Antonio Kast, Sebastián Piñera son parte del Rechazo y son parte de la articulación política de ese espacio, nadie podría negarlo. No han estado en la primera línea porque de lo contrario, la gente tendría mucha más claridad de qué representa el Rechazo”.

Cariola también se distancia de los dichos de Teillier, quien llamó a “salir a la calle a defender” el Apruebo en caso de un triunfo estrecho en el plebiscito. “Chile ha demostrado a lo largo de toda su historia tener un sistema electoral estable, cualquier persona que intente desconocer el resultado va a ser preso de sus propias palabras. Vamos a participar como la ley lo permite, con los apoderados. No tenemos dudas que la democracia en Chile funciona”, señaló.

¿Cuál es su evaluación de los casi dos meses de campaña?

Ha sido muy intenso, es una campaña muy corta que se ha hecho mucho más larga de lo que ha sido por la importancia del proceso y porque además nunca he dejado de hacer mi trabajo político en el Parlamento. Ya estamos preparando a los apoderados de mesa, planificando el día “D”. Esta campaña nunca ha sido contra alguien, sino que a favor de una idea, a favor del Apruebo. En el Rechazo vemos una opción tan lejana, porque no podemos entender la posición política de un sector de nuestro país que no quiera transformaciones. Querer dejar las cosas como están es realmente incomprensible, y solo puedo entenderla desde aquellos que quieren mantener las cosas como están, porque quieren resguardar los privilegios de una minoría en el país que ha usufructado por años de la desigualdad, del abuso, de la colusión, de los actos de corrupción.

Pero imagino que en campaña se han topado con personas por dicha opción, que no responden a esos grupos que menciona...

No es el voto mayoritario del Rechazo. El voto mayoritario es un voto duro, de personas que están convencidas de que en Chile no tienen que haber cambios. Probablemente hay un sector de esa votación que está muy desinformada, que no conoce bien lo que significa la nueva Constitución. Tanto así que son personas que incluso nos han dicho que votan Rechazo porque creen que les van a quitar sus casas, o que no las van a poder heredar a sus hijos. Hay un sector de la población que se ha encargado de difundir noticias falsas y, en parte, lo hemos logrado revertir con la franja, con el despliegue territorial, pero va a quedar un sector de la población al que no pudimos llegar.

Fuera de esos casos en particular, hay personas que argumentan que no les gusta esta propuesta.

Sí, sin duda. Son personas quizás más politizadas que tienen una posición política: que les gusta que la salud esté privatizada, que les gusta que la educación sea una mercancía que se paga, que están de acuerdo con ese tipo de sociedad donde todo tiene un valor económico.

¿Cuáles son los aciertos en la campaña del Apruebo?

Que se haya planteado como una campaña unitaria, donde hemos buscado generar lazos y vínculos con todos los sectores políticos que están por el Apruebo. Desde hace algunas semanas la franja ya no tiene los logos de los partidos y tenemos una línea gráfica común. Y un valor de esta campaña es que nunca hemos dejado de mostrar lo que somos ni quiénes somos, quiénes están detrás (...) como los actores políticos, Vlado y yo, él desde el Socialismo Democrático, yo desde Apruebo Dignidad. Siempre hemos dicho que somos un espacio amplio, no hemos querido esconder nuestra caracterización. Los constituyentes y los alcaldes tienen un espacio en este comando. Al otro lado hemos visto todo lo contrario: han escondido a sus figuras políticas, a sus partidos, tratando de mostrarse como una campaña ciudadana con personas supuestamente independientes ligadas a partidos políticos.

¿Ha funcionado esa fórmula, no?

Puede que les funcione o no, pero no es honesto cuando tú no muestras lo que realmente eres (...) José Antonio Kast, Sebastián Piñera son parte del Rechazo y son parte de la articulación política de ese espacio, nadie podría negarlo. No han estado en la primera línea porque de lo contrario la gente tendría mucha más claridad de qué representa el Rechazo. Ni siquiera tienen una sola posición de lo que quieren luego del 5 de septiembre, por eso esa opción es un salto al vacío, es un paso a la incertidumbre.

¿Y los errores o pasos en falso de la campaña? Si bien la organización del acto del fin de semana pasado en Valparaíso no fue de ‘Aprueba x Chile’, pero impacto a la opción.

Un error que cometimos fue no haber logrado una coordinación previa de unidad respecto de la campaña que teníamos que enfrentar, mientras sectores del Rechazo partieron la campaña desde el primer día de la Convención. Y con respecto a lo de Valparaíso, a nosotros nos hubiese gustado tener un espacio de mayor articulación con ese comando local (”Aprobar Transformar”) que armó este acto, en el que no participamos de su organización. Lamentamos que a nombre del Apruebo como opción haya ocurrido lo que ocurrió en ese escenario, que es deleznable, repudiable y que no avalamos.

31/08/2022 FOTOGRAFIAS A LA DIPUTADA KAROL CARIOLA Mario Téllez / La Tercera

El Apruebo es el escenario óptimo para el comando, ¿pero qué sucede si gana el Rechazo?

Nosotros creemos que va a ganar el Apruebo y hemos trabajado duramente para eso. Esta es una elección abierta más allá de lo que digan los sondeos, que en ocasiones anteriores se han equivocado. Será estrecho respecto del resultado, pero nosotros sentimos el pulso ciudadano, en la calle, en los apruebazos masivos. Pero si es que llegase a ganar la otra opción, es el escenario más negativo para nuestro país, se mantiene una Constitución hecha en dictadura, que hasta sus propios autores dicen que está fenecida, y además es un escenario de mucha incertidumbre: nadie sabe qué viene después del Rechazo.

Como gobernante, el Presidente ha tratado de aplacar la incertidumbre.

Pero entre los propios partidarios del Rechazo no hay acuerdo. Hay partidarios que quieren mantener las cosas como están y mantener la actual Constitución, lo decía la exconvencional Cantuarias hace algunos días atrás, José Antonio Kast, el Partido Republicano y el propio Gonzalo de la Carrera no quieren ni siquiera reformarla. Otros sectores hablan de reformar, lo que es impresionante porque en 30 años nunca quisieron y otros que dicen que podría abrirse un nuevo proceso constituyente. El llamado del Presidente tiene que ver con que tiene la responsabilidad de Estado de garantizar que se cumpla la voluntad popular dado que el 25 de octubre de 2020 hubo un plebiscito de entrada en que una mayoría de las personas se pronunciaron a favor de dos cosas: una nueva Constitución con un órgano 100% electo. Desconocer eso sería un tremendo error. La discusión tiene que partir desde ahí, garantizar una nueva constitución es un objetivo y un propósito, lo importante es que sea lo antes posible. Si es el 4 de septiembre, ganamos tiempo.

Si gana el Rechazo, ¿el PC va a acudir a las tratativas para un nuevo acuerdo constitucional?

En mi rol de coordinadora, que incorpora a distintos partidos y visiones políticas, preferiría no hablar en nombre del PC.

¿De quién sería la responsabilidad si se concreta el escenario de triunfo del Rechazo?

Si no gana el Apruebo después de todos estos años de lucha tendremos que mirarnos hacia adentro, ver qué ocurrió, qué pasó, pero tratar de puntualizarlo en alguna persona o partidos sería sumamente injusto.

Se dice que nunca se le dice que ‘no’ al Presidente de la República. ¿Estaría dispuesta a salir del Congreso y asumir un ministerio?

Hoy estoy en un rol de coordinación del comando del Apruebo, soy parlamentaria, fui electa para eso, muy orgullosamente primera mayoría. Tengo una responsabilidad que cumplir en esa dirección. Si algo así llegase a ocurrir tendremos que analizarlo en el momento.