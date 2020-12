Kathleen Kole de Peralta, curadora de un archivo del Covid: “Hay muchas historias que capturan alegría y felicidad durante la pandemia”

Yin Cheng, trabajadora de la salud en China se despide de su novio. Foto del Journal of the Plague Year: An Archive of Covid-19.

El programa de Historia Pública de la Universidad Estatal de Arizona creó A Journal of the Plague Year: An Archive of the Covid-19, un fondo documental donde recibe testimonios y experiencias sobre la vida en pandemia. Desde marzo han recogido más de 10 mil colaboraciones, que rastrean el desarrollo de la crisis sanitaria y su impacto en nuestras vidas.