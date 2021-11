La molestia en sectores del Colmed tras la aparición de Izkia Siches en el discurso postelecciones de Boric

A las 22:42 horas del pasado domingo, y tras conocerse los resultados de la primera vuelta de las elecciones que lo posicionaron segundo en el balotaje, Gabriel Boric dio su discurso rodeado por su círculo más íntimo, entre los que se pudo apreciar a Camila Vallejo, Beatriz Sánchez y Giorgio Jackson. Y a un costado también estaba Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico de Chile.

¿Cómo llegó ahí la máxima autoridad de los médicos? Según explican desde el comando del candidato, Siches tiene una cercana relación con algunos miembros -y con el propio Boric- hace varios años, desde la época en que eran dirigentes estudiantiles.

La aparición de Sichel tiene dividido al Colmed, toda vez que desde la trinchera que perdió las reñidas elecciones gremiales de diciembre, arguyen que su mera presencia en la actividad del candidato es motivo suficiente para pedir su renuncia.

“Lo que molesta es que el Colmed es un colegio profesional, no un partido. Y nosotros, desde la vereda que fue oposición a ella, no nos parece que tenga una participación en la política contingente. Se puede tener una opinión, pero cuando va (al escenario con Boric), lo hace en representación de todos los médicos y no hay consenso de que el Colmed esté apoyando cierta candidatura”, señala Renato Acuña, el retador de Siches en los pasados comicios de la entidad. “Izkia debería dar un paso al costado”, agrega.

En efecto, la opinión del médico, si bien no es compartida por todos, sí tomó fuerza en los últimos días. Conversaciones por WhatsApp, reclamos internos, la idea de juntar firmas para mostrar el rechazo e incluso la elaboración de un comunicado condimentan la más reciente polémica interna de la gremial.

“La presidenta del Colmed tomó una decisión al presentarse al evento de celebración del candidato a la presidencia señor Boric, de forma pública y notoria”, reza el texto de MasMédicos, el movimiento interno detractor de Siches. Y añade: “Este paso que ha dado, de cambiar al gremio médico por una posición política partidista y contingente, ha producido un quiebre al interior del gremio. Sin duda violó su propio compromiso de ser presidenta de todos los médicos del país”.

Por lo anterior, agrega el escrito, “le deseamos éxito en su carrera política”, al tiempo que piden “la renuncia al cargo de presidenta a la brevedad”. Esto, cierran, porque “demostró que su primera lealtad está con su candidato a la presidencia”.

La postura es refrendada por Pablo Araya, ex presidente regional del Colmed Santiago. “Para mí tomó una decisión entre política y gremio, lo cual también es legítimo, pero significa que debiera renunciar, porque ella lleva su cargo puesto todos los días”.

“En caso de que Boric gane quizás quiera ser ministra de Salud y por eso está ahí en la fila”, añade Araya.

Pero también hay voces que no cuestionan el proceder de Siches o que derechamente lo defienden. Tal es el caso de Carlos Becerra, presidente del consejo regional de Puerto Montt. “Yo no critico en la medida que lo hizo como persona, porque ella no deja de ser una ciudadana. Distinto habría sido si hubiera ido con los distintivos del colegio o con la directiva”, argumenta.

En ese sentido, Becerra dice ser “un convencido” de que los dirigentes gremiales del Colegio Médico tienen posturas y militancias, las que “conocen nuestros colegas; lo perjudicial sería que no. A nadie le debería extrañar la preferencia política”. Esto, eso sí, dice que “no obsta de que debemos representar y conversar con todos, por eso Izkia se reunión con todos los candidatos”.

Ignacio de la Torre, presidente del Colmed de Valparaíso, expone que más allá de lo que se vio están a la espera de saber “cuál fue la participación”, cuestión que “más de seguro” van a tocar en el concejo extraordinario del gremio de este viernes.

Asimismo, recuerda que además de no haber recibido mayores comentarios al respecto, en la plantilla de análisis de los programas, dada a conocer por el gremio a inicios de noviembre, “el de Provoste y Boric cumplían con más puntos de los 10 que como Colmed establecimos como prioritarios (…) entendemos que pasando a la segunda vuelta los equipos de los candidatos se debieran abrir a la posibilidad de incorporar nuevas ideas y acoger nuestras propuestas”.

Por su parte, Mauricio Cancino, consejero nacional del Colmed por la Región de Valparaíso, asegura que “ella como persona natural puede participar en lo que estime conveniente; pero como persona, no como presidenta. Yo no estoy de acuerdo con la postura política de ella, porque mi postura dista mucho de los principios de la izquierda que ella apoya, sin embargo, para mí ella tiene total libertad de participar como persona natural en lo que estime conveniente”.

Eso mismo fue lo que expresó el médico en el chat nacional, tras la participación de Siches en la celebración de Boric.

En ese mismo grupo de WhatsApp, otros integrantes enviaron manifestaciones de apoyo, puesto que hay integrantes de la mesa directiva del colegio nacional y miembros que concuerdan con la opinión política de la presidenta, pero a su vez hubo escritos de rechazo y de críticas de otros grupos de colegiados, que no están de acuerdo con que la presidenta participe en política fuera de su horario laboral.

En esa línea, el exdirector del hospital Carlos van Buren señala que los colegiados “tienen que sumarse a la campaña que estimen convenientes y encuentren más puntos favorables para la salud pública”. Y, agrega, “hay personas como yo y otros grupo de médicos que estamos evaluando sumarnos a la campaña del otro candidato (Kast)”. Esto, espera, sea con “total libertad de hacerlo y que no tengamos dificultades de la propia mesa directiva”.

Cercanos a Siches en la entidad gremial defienden que la aparición de la doctora junto a Boric, el pasado domingo, fue “una decisión personal, en un día feriado, y en el contexto de una actividad que no tiene que ver ni con el ejercicio ni la representación médica. El Código de Ética no sanciona nada de eso”. Además, destacan que en el pasado otros presidentes de la entidad, cercanos a la exconcertación, también manifestaron públicamente sus apoyos, por lo que no se trataría de un hecho inédito en el Colegio Médico.

La misma fuente postula que “lo que ocurre acá es que Siches genera distintas pasiones entre un lado y otro, por eso se la mide con otra vara, pero eso no es algo que nunca haya ocurrido en la historia del colegio médico”.

¿Cosa de colores?

Pero, ¿y si la aparición hubiese sido en la celebración de José Antonio Kast las críticas también hubiesen existido?

“Sería igual si hubiese sido en el discurso de Kast, porque el fondo es que ella representa a todo un gremio y te guste o no tienes de todo en tu gremio: acá hay partidarios de Artés, Kast, Sichel y provocas sabiendo que Boric no representa a todos”, señala el médico Araya.

En tanto, Becerra asegura que si hubiese sido a la inversa “probablemente no hubiera molestado”. “Cuando hizo las conferencias con todos los candidatos fue muy ecuánime y ahí se le criticó por reunirse con Kast, pero ella entendía que ese era el rol institucional, con citas en el colegio, con el resto de la mesa, entregando las propuestas del Colmed, una postura apoyada con una amplia mayoría”, refuta.

Acuña cierra con una interrogante: “¿Qué va a pasar si no gana Boric? ¿En qué pie queda el Colmed con un gobierno de otra corriente a la que se jugó ella? Si uno está representando a todos los médicos, no puede dejar a la mitad fuera”.