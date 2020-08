La trastienda de la inédita cumbre de toda la oposición por el “Apruebo”

Fue cerca del final de la reunión de la oposición -que convocó desde la DC a la Unidad por el Cambio- que el presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, puso sobre la mesa un tema que sorprendió a algunos de sus pares del sector. En su intervención, el timonel solicitó que, aprovechando la instancia, pudieran pronunciarse sobre dos materias que han impulsado desde el oficialismo: la reducción del número de parlamentarios y la postergación de la fecha de las elecciones de gobernadores regionales.

Las palabras de timonel abrieron un debate entre los partidos presentes en la cita, reunión que marcaba el primer encuentro de toda la centroizquierda para coordinar acciones conjuntas para la campaña por el “apruebo” en el plebiscito del 25 de octubre.

Así, algunos dirigentes, como el presidente del PS, Álvaro Elizalde, señalaron que la cita había sido convocada para resolver los asuntos relativos al plebiscito y a las acciones conjuntas que podrían realizar como centroizquierda y, por lo tanto, lo mejor era sacar una declaración conjunta sobre esos temas, pero no como una conclusión de esa reunión, sino que de forma paralela. Esa misma postura habría manifestado su par de la DC, Fuad Chahin.

Desde el FRVS y el Frente Amplio, sin embargo, aseguraron que esas materias tenían incidencia en el proceso constituyente en dos aspectos. Primero, sostuvieron, el hecho de reducir a 134 la cantidad de diputados podría terminar por disminuir también la cantidad de convencionales constituyentes. Y, además, de aplazarse la elección de gobernadores, se tocaría el acuerdo transversal al que llegaron los partidos en marzo para postergar distintos comicios por el coronavirus.

Pese a la insistencia de algunos sectores, los timoneles concluyeron que, si bien existía voluntad de manifestarse sobre esos puntos, por ahora se referirían públicamente a los acuerdos que habían alcanzado para impulsar acciones conjuntas en la campaña. Con todo, Mulet de todas formas destacó estos puntos al cierre de la cita a través de su Twitter. “Buena reunión de comandos por el apruebo. Habrá tareas comunes y todos los partidos se comprometieron a no alterar el número de parlamentarios (y constituyentes) y a no postergar la elección de gobernadores y alterar el calendario electoral”, escribió.

Pero ese no fue el único tema anexo al referéndum y la campaña por el apruebo que marcó el encuentro. En un principio, algunos de los presentes, como el timonel de la DC, habría manifestado que se debía aprovechar para ver la posibilidad de hablar de unidad en otros desafíos y, también, habría vuelto a reiterar la disponibilidad de su colectividad para sostener una primaria de toda la centroizquierda para los gobernadores y alcaldes.

No obstante, las palabras del democratacristiano no fueron respondidas directamente por sus pares. Algunos de ellos, dicen las mismas fuentes, como el presidente de Comunes, Jorge Ramírez y su par de Convergencia Social, Gael Yeomans, señalaron que la cita debía concentrarse en el plebiscito, para que pudieran salir de ahí con algún acuerdo concreto.

Con todo, en el encuentro del sector se lograron fijar varios puntos de acuerdo para enfrentar el desafío del plebiscito. En ese sentido, se consensuó la conformación de una red de apoderados y facilitadores sanitarios por el apruebo, en donde se dé una coordinación “amplia y sin exclusiones”. Y, asimismo, se acordó una defensa unitaria de un referéndum “seguro y participativo”, además de establecer una coordinación semanal de comandos para abordar acciones conjuntas.

Durante el encuentro, además, se lanzaron distintas ideas para enfrentar la campaña, exposiciones que estuvieron a cargo de las encargadas de los comandos del Frente Amplio, Beatriz Sánchez; y de la DC, Carmen Frei. En ese sentido, algunas de las propuestas que se discutieron podrían ser repetir el banderazo por el apruebo, un “caupolicanazo” para el cierre de campaña o proponer que haya transporte público gratuito el día de la votación.

Asimismo, durante el encuentro no se llegó a un punto sobre una idea que propuso el timonel del PPD, Heraldo Muñoz. En una de sus primeras intervenciones, el excanciller manifestó la necesidad de llegar a una vocería conjunta de los comandos, propuesta que no fue ni desechada ni respaldada por el resto de sus pares. Ese punto, no obstante, se podría abordar en la cita de este viernes a las 11 de la mañana.

La ausencia “parcial” de los comunistas

Varios en la centroizquierda estaban atentos a si finalmente se iba a sumar o no a la convocatoria el Partido Comunista. Si bien el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, había manifestado su disposición, incluso, para un comando unitario entre las fuerzas progresistas, finalmente desde el comando Por un Chile Digno la idea no tuvo muchos adeptos.

Y si bien a la cita no llegó ningún representante comunista, el presidente del PRO, Camilo Lagos, aseguró que iba en representación de la coalición Unidad por el Cambio, por lo que se dio por descontado que el PC se sumaría a los acuerdos adoptados.

“No se nos compartió una invitación como partido, no obstante, previa conversación en Unidad Por el Cambio asistieron al encuentro tanto el PRO como el FRVS. En conjunto a estos partidos hemos trabajado sobre las necesarias medidas para la defensa del plebiscito y estoy seguro que estos planteamientos fueron bien incorporados a la reunión”, explicó a La Tercera PM el presidente de las juventudes comunistas y quien representa al partido en el comando que conformó la coalición, Camilo Sánchez.

En ese sentido, dicen en el sector, al interior del comando Por un Chile Digno existía la resistencia de participar en el encuentro por parte de algunos de los partidos que abandonaron el FA y que hoy son parte de esa organización.