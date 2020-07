Larroulet, el sobreviviente al ajuste ministerial

Dos de las opciones que no llegaron a Interior tenían reparos profundos con el jefe del Segundo Piso; algunos leyeron que ponían como condición su salida. El requisito de Teodoro Ribera era que dejara de ser el foco del poder a través de un nuevo diseño. Evelyn Matthei no pidió que se fuera, pero en octubre ya le había dicho a Piñera que le sería difícil trabajar con él; tuvieron serios problemas en el primer gobierno. Al final, no ocurrió nada de eso.