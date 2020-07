Las definiciones de los “nuevos” del Frente Amplio: Durán, Díaz y Rosas entran al debate de hacia dónde debe avanzar la coalición

Casi en paralelo a que el Frente Amplio anunciara ayer en sus redes sociales que el movimiento Unir se incorporaría al bloque, los diputados exsocialistas Marcelo Díaz y Patricio Rosas fueron agregados al grupo de WhatsApp de los parlamentarios frenteamplistas. En tanto, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán -también exmilitante del PS- recibía “cientos” de mensajes en su celular para felicitarlo por ahora ser el tercer edil del conglomerado.

“El Frente Amplio crece”, escribían también los dirigentes de las otros partidos del bloque en sus plataformas. Los dos parlamentarios y el alcalde desde ayer son oficialmente miembros del FA, incorporación que se enmarca en la política de apertura que definió la coalición en la mesa nacional que sostuvieron el sábado pasado. Ese día, dicen los frenteamplistas, los dirigentes decidieron que Unir se sumaría al conglomerado, situación que se formalizó al lunes siguiente en una reunión entre los coordinadores del movimiento y el resto de los partidos del bloque.

Así, en Unir -quienes aseguran que por ahora no tienen en sus planes convertirse en un partido político- ya comenzaron a tomar algunas definiciones respecto del rol que pretenden cumplir dentro del Frente Amplio, así como de los aportes que quieren hacer desde el Congreso y la alcaldía.

En ese sentido, las nuevas autoridades -quienes renunciaron al PS por, entre otras cosas, sus diferencias con la directiva encabezada por el senador Álvaro Elizalde- sostuvieron que buscarán el fortalecimiento del bloque y que apoyarían a la excandidata presidencial, Beatriz Sánchez, en el caso de que se tome la decisión de que la periodista encabece una carrera a La Moneda.

“Nosotros compartimos las definiciones que adoptó el Frente Amplio en el sentido de fortalecer y robustecer el FA. Es tremendamente positivo que el FA puede ser un eje gravitante de la articulación de un proyecto progresista en torno al cual se nuclee una mayoría capaz de ofrecer una alternativa de gobierno para Chile”, sostuvo el diputado Díaz.

Y agregó: “El escenario presidencial no ha estado en nuestra reflexión como movimiento. En lo personal yo tengo una muy buena opinión de Beatriz Sánchez, (…) es un liderazgo tremendamente potente y vamos a ser parte de esas definiciones en el marco de las deliberaciones colectiva del FA”.

En tanto, Durán manifestó que “mi principal contribución a cualquier proyecto político va en la línea de promover en la unidad de la izquierda, de los distintos actores sociales y políticos situados en la izquierda, pero con una clara vocación de territorio”. Y, respecto de Sánchez, sostuvo que “lo relevante es que sean definiciones que sean adoptadas de manera democrática, de manera participativa, pero evidentemente es un liderazgo que juega una contribución muy importante en el país”.

Por su parte, el diputado Rosas manifestó que “es muy bueno que el FA se abra hacia los independientes” y remarcó que le interesa aportar al bloque desde “la salud, la legislación sanitaria y la protección social”. Además, agregó que si bien no tenía una opinión personal respecto de Sánchez, creía que sería “una muy buena candidata”.

Asimismo, los dirigentes abordaron el debate que durante los últimos meses se ha vuelto a instalar en la coalición, respecto de hacia qué sectores de la oposición debe mirar el conglomerado. Esa discusión, de hecho, fue el tema central de la última reunión de la mesa nacional del bloque, instancia donde los partidos “sinceraron” sus posiciones. Por un lado, el Partido Liberal y sectores de RD han sostenido que el FA debe “girar hacia el centro” y mirar a las fuerzas de la ex Nueva Mayoría, mientras que desde Comunes y Convergencia Social han impulsado que la coalición debe estar en la izquierda.

“Hay que fortalecer una opción con un claro sello situado en la izquierda, porque de lo que se trata es tener una perspectiva de transformación, una perspectiva de cambio y sería un poco absurdo no apostar en primer lugar a articularse con los actores que están más claramente en esa línea”, sostuvo Durán, mientras que Díaz recalcó la importancia de la unidad de las fuerzas progresistas. “Cualquier proyecto de mayoría debe construirse en torno a esa mirada común y ese proyecto compartido de país. La aritmética electoral no es la fórmula para construir ni una coalición ni una plataforma gubernamental”, sostuvo.

Sin embargo, no todos en Unir tiene la misma opinión. Para el diputado Rosas, el conglomerado debe “mirar hacia el centro”. “Yo soy independiente de centroizquierda, pero mi visión es más hacia el centro. Tenemos que tener una mirada no solo de izquierda, porque eso no solo también estigmatiza los estilos de política. La política tiene que ser mucho más amplia, sino dejamos abandonado a un gran sector que es la clase media que muchas veces se ubica en el centro”, dijo.

Además, los nuevos frenteamplistas se refirieron a otra pregunta que ha rondado los círculos de la coalición durante estos días: si el bloque debería buscar ser gobierno o no. En esa línea, el diputado Díaz manifestó que, a su juicio, el Frente Amplio es la única alternativa que hoy ofrece gobernabilidad al país. “Creemos que el FA tiene capacidad de ofrecer gobernabilidad. Si una de las cosas que hoy está al debe en Chile que no hay ninguna coalición, incluida la que gobierna, que ofrezca gobernabilidad y el FA tiene esa capacidad, esos talentos, para ofrecer una alternativa que dé gobierno a Chile”.